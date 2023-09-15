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زاحف الويب

Sep 15, 2023

زاحف الويب، المعروف أيضًا باسم عنكبوت الويب، أو روبوت الويب، أو الروبوت، هو برنامج آلي مصمم لتصفح المعلومات والموارد واكتشافها واستخراجها بشكل منهجي من شبكة الويب العالمية. تلعب برامج زحف الويب دورًا مهمًا في مختلف المجالات، بما في ذلك فهرسة محركات البحث واستخراج البيانات واسترجاعها وتحليلات الويب والأرشفة الرقمية والاختبار الآلي للتطبيقات والخدمات المستندة إلى الويب.

في المقام الأول، الغرض من Web Crawler هو اجتياز مشهد الويب الواسع، والعثور على الارتباطات التشعبية التي تربط مواقع الويب المختلفة، والاكتشاف المستمر وفهرسة والحفاظ على ذاكرة تخزين مؤقت محدثة لصفحات الويب والأصول الأخرى القابلة للاتصال. فهي مكون أساسي لمحركات البحث، مثل Google، وBing، وYahoo، مما يمكنها من فهرسة المليارات من صفحات الويب وإرجاع نتائج بحث دقيقة وذات صلة للغاية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. أظهرت دراسة حديثة أن محركات البحث قامت بفهرسة ما يقرب من 56.5 مليار صفحة ويب اعتبارًا من يناير 2022.

تعمل برامج زحف الويب باتباع مجموعة من القواعد والسياسات والخوارزميات المحددة مسبقًا والمبرمجة لتحقيق أهداف محددة. بشكل عام، تتضمن هذه القواعد البدء بقائمة عناوين URL المعروفة (البذور)، وجلب محتوى عناوين URL هذه، وتحديد عناوين URL الجديدة ضمن المحتوى الذي تم جلبه، وزيارة عناوين URL الجديدة هذه بشكل متكرر باتباع نفس العملية. يواصل Web Crawler هذه العملية، حيث يتتبع الصفحات التي تمت زيارتها، ويمنع الحلقات اللانهائية، ويعطي الأولوية لزيارات URL استنادًا إلى خوارزميات واستدلالات مختلفة، مصممة لتحسين عملية الزحف.

تحتاج برامج زحف الويب إلى الالتزام بقواعد أو بروتوكولات معينة لتجنب إرهاق خوادم الويب بحركة المرور، مما قد يؤدي إلى انخفاض أداء موقع الويب للمستخدمين الشرعيين. أحد هذه البروتوكولات هو "بروتوكول استبعاد الروبوتات" أو ملف robots.txt، وهو ملف نصي موجود في الدليل الجذر لموقع الويب، والذي يوفر إرشادات حول الصفحات أو الأدلة التي لا ينبغي لزاحف الويب الوصول إليها أو فهرستها. معيار آخر هو توجيه "تأخير الزحف"، الذي يحدد التأخير بالثواني بين عمليات الوصول المتعاقبة للصفحة لتجنب التحميل الزائد على الخادم. قد تتطلب بعض مواقع الويب أيضًا من برامج زحف الويب مصادقة نفسها من خلال توفير معلومات وكيل المستخدم في رأس طلب HTTP.

في منصة AppMaster no-code ، يتم استخدام برامج زحف الويب بطرق مختلفة لتحسين تجربة المستخدم وتحسين عملية تطوير تطبيقات الويب. أحد هذه التطبيقات هو الاختبار الآلي للتطبيقات المستندة إلى الويب التي تم إنشاؤها بواسطة آلية إنشاء كود المصدر والمخططات المتقدمة لـ AppMaster. من خلال استخدام برامج زحف الويب، يمكن AppMaster التأكد من التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بأفضل الممارسات القياسية الصناعية، وأنها آمنة وقابلة للتطوير، وتتوافق مع المتطلبات الضرورية التي يحددها العميل.

حالة استخدام أخرى ذات قيمة لبرامج زحف الويب في سياق منصة AppMaster هي تحليلات الويب. من خلال جمع البيانات وتحليلها، يمكن لبرامج الزحف المساعدة في تحديد الاتجاهات والأنماط والمجالات المحتملة للتحسين، مثل اكتشاف الروابط المعطلة أو تحديد الموارد بطيئة التحميل أو العثور على محتوى غير محسّن لفهرسة محرك البحث. يمكّن هذا النهج المبني على البيانات AppMaster من تحسين أداء ووظائف تطبيقاته وتحسينها باستمرار، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وسهولة الاستخدام للمستخدمين النهائيين.

تلعب برامج زحف الويب أيضًا دورًا حاسمًا في أبحاث اكتشاف المحتوى، مما يمكّن AppMaster من اكتشاف مجموعات البيانات والموارد المتنوعة وذات الصلة التي يمكن استخدامها لإثراء النظام الأساسي وتطبيقاته. على سبيل المثال، يمكن لـ AppMaster الاستفادة من برامج زحف الويب لاستخراج وجمع مصادر البيانات ذات الصلة أو واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الطرف الثالث التي يمكن دمجها بسهولة في التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من مجموعة واسعة من المعلومات والوظائف المتاحة على الويب.

في الختام، يعد Web Crawler أداة أساسية في المشهد الرقمي اليوم، حيث يتيح اكتشاف وفهرسة والاتصال الفعال لمليارات من موارد الويب، ويسهل استرجاع المعلومات بسلاسة، ويجعل الويب أكثر قابلية للفهم وإفادة وقيمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. في سياق تطوير موقع الويب ومنصة AppMaster no-code ، توفر برامج زحف الويب أساسًا أساسيًا للخدمات المتقدمة، مثل الاختبار الآلي وتحليلات الويب واكتشاف المحتوى المطلوب لإنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة تلتزم لأفضل ممارسات الصناعة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
.هتكس PaaS (النظام الأساسي كخدمة) إعادة التوجيه التجارة الإلكترونية الرمز المفضل القائمة المنسدلة الواجهة الأمامية الوسيطة خادم الويب شهادة SSL فهرسة محرك البحث قارورة قاعدة البيانات مصافحة SSL نص بديل نموذج بالحجم الطبيعي

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