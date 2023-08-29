تقييم الكود المنخفض

يشير تقييم Low-code إلى التقييم والتحليل المنهجي لمنصات وأدوات ومنهجيات التطوير low-code من أجل تحديد فعاليتها وكفاءتها ومدى ملاءمتها لمختلف سيناريوهات تطوير البرمجيات. يعد تطوير Low-code أسلوبًا لتطوير البرمجيات يقلل من الحاجة إلى الترميز اليدوي التقليدي باستخدام الواجهات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا وقدرات إنشاء التعليمات البرمجية الآلية. تمكّن الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة بأقل قدر من الخبرة في البرمجة من خلال استخدام واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ومجموعة غنية من الميزات المضمنة.

الهدف الأساسي من تقييم low-code هو تقييم قدرات وأداء الحلول low-code بالمقارنة مع الأساليب التقليدية القائمة على الكود. يغطي هذا التقييم عدة جوانب، بما في ذلك سهولة الاستخدام وتحسين الإنتاجية وتوفير التكاليف والأمان وقابلية التوسع. من خلال إجراء تقييم شامل، يمكن للمؤسسات اختيار النظام الأساسي الأكثر ملائمة لاحتياجاتها low-code ، مما يضمن الانتقال السلس إلى نموذج التطوير low-code البرمجية، وتعزيز عمليات تطوير البرمجيات الخاصة بها على المدى الطويل.

في سياق تقييم low-code ، هناك العديد من المقاييس والمعايير الرئيسية المستخدمة لتقييم الفعالية والقيمة النسبية لمختلف الأنظمة الأساسية low-code. بعض هذه المقاييس تشمل:

1. سهولة الاستخدام: يقوم هذا المقياس بتقييم تجربة المستخدم ومنحنى التعلم المرتبط بالمنصة. يجب أن تكون المنصة ذات low-code المصممة جيدًا سهلة الاستخدام والفهم. وهذا يمكّن المطورين والمستخدمين غير التقنيين على حدٍ سواء من فهم المفاهيم والأدوات الأساسية اللازمة لإنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة، مما يقلل الوقت اللازم للتدريب والتأهيل.

2. سرعة التطوير والإنتاجية: إحدى المزايا الرئيسية للمنصات low-code هي قدرتها على زيادة سرعة التطوير وتعزيز الإنتاجية. يقوم تقييم التعليمات Low-code بتقييم مدى فعالية النظام الأساسي في تحقيق هذه الأهداف من خلال فحص عوامل مثل بساطة وكفاءة واجهة المستخدم الخاصة به، وجودة مكوناته المعدة مسبقًا، ومستوى الأتمتة التي توفرها ميزات إنشاء التعليمات البرمجية الخاصة به. يجب أن يقدم النظام الأساسي الناجح low-code تحسينات كبيرة في هذه المجالات مقارنة بمنهجيات التطوير التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية.

3. توفير التكاليف: يمكن للمنصات Low-code أن توفر وفورات كبيرة في التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى توظيف مطورين متخصصين، وتقصير الجداول الزمنية للتطوير، وتقليل نفقات الصيانة. يأخذ تقييم التعليمات Low-code في الاعتبار التكاليف الأولية للحصول على النظام الأساسي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للملكية على المدى الطويل، بما في ذلك عوامل مثل تكاليف ترخيص النظام الأساسي والصيانة المستمرة ورسوم الدعم.

4. الأمان والامتثال: أحد الاهتمامات الأساسية لأي عملية تطوير برمجيات هو ضمان أن التطبيقات آمنة وتلتزم بالمعايير التنظيمية ومعايير حماية البيانات ذات الصلة. يقوم تقييم التعليمات Low-code بتقييم قدرة النظام الأساسي على تلبية هذه المتطلبات من خلال فحص ميزات الأمان المضمنة، وقدرته على التكامل مع أدوات وعمليات الأمان الحالية، والمتانة الشاملة للتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها.

5. قابلية التوسع والأداء: يجب أن تكون الحلول Low-code قادرة على دعم الاحتياجات المتزايدة للمؤسسة، بالإضافة إلى تقديم تطبيقات عالية الأداء مناسبة للاستخدام في العالم الحقيقي. يفحص تقييم التعليمات Low-code قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات يمكنها التعامل مع حركة المرور المتزايدة وحجم البيانات المرتفع ومتطلبات الوظائف المتطورة باستمرار. يتضمن ذلك تقييم كفاءة الكود الذي تم إنشاؤه، ومرونة النظام الأساسي في مواجهة المتطلبات المتغيرة، وقدرته على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الأداء.

6. التكامل والتوسعة: غالبًا ما تتطلب أنظمة البرامج التكامل مع التطبيقات وقواعد البيانات وخدمات الطرف الثالث الموجودة. يفحص تقييم التعليمات Low-code قدرة النظام الأساسي على التكامل بسلاسة مع هذه الأنظمة والاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات وهياكل البيانات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ التقييم في الاعتبار مدى سهولة توسيع النظام الأساسي أو تخصيصه لدعم حالات الاستخدام الفريدة ومتطلبات التطوير.

نظرًا للتوسع السريع في اعتماد منهجيات التطوير ذات low-code ، والطيف الواسع من المنصات المتاحة في السوق، أصبح تقييم low-code عملية حاسمة للشركات التي تسعى إلى تبني هذا النموذج الجديد. باعتبارها منصة قوية ومتعددة الاستخدامات low-code ، تتيح AppMaster للمؤسسات الاستفادة من المزايا العديدة لتطوير low-code ، بما في ذلك إنشاء تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلة للتطوير. ومن خلال دمج عملية تقييم شاملة low-code ، يمكن للمؤسسات أن تحدد بثقة وتختار الأدوات والتقنيات الأكثر ملاءمة low-code ، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتنوعة لتطوير البرمجيات الحديثة.