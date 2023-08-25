No-Code乘车共享是指无需编写传统代码即可开发和维护乘车共享应用程序的过程，从而使具有有限编程知识的用户能够轻松地为其乘车共享业务创建和管理技术驱动的解决方案。由于AppMaster等先进no-code平台的出现，这种做法变得越来越流行，该平台可以通过使用可视化编程工具和功能强大的模板来创建后端、Web 和移动应用程序。

传统上，开发乘车共享应用程序需要软件开发方面的丰富专业知识以及各种编码语言、框架和库的知识。这一过程也耗时且成本高昂，使得中小型企业进入市场并与资金雄厚的大型公司竞争变得具有挑战性。然而， no-code开发平台的出现使行业民主化，使企业能够快速开发强大的应用程序，而无需承担高昂的开发成本或依赖熟练的开发人员。

no-code乘车共享应用程序的开发通常涉及四个关键组件：后端基础设施、Web 应用程序接口、移动应用程序接口以及各种第三方 API 的集成。 AppMaster是领先的no-code开发平台，提供全面的解决方案，使用户能够使用简单的drag-and-drop界面、集成业务流程 (BP) 设计器以及自动代码生成和部署机制来创建具有视觉吸引力且功能强大的应用程序。

第一个组件是后端基础设施，处理基本任务，例如用户身份验证、实时位置跟踪、行程匹配、支付集成以及 Web 和移动应用程序之间的通信。 AppMaster允许用户通过使用可视化BP设计器创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑、REST API和WSS endpoints来轻松构建后端基础设施。

其次，网络应用程序界面促进了乘车共享应用程序与其用户之间的交互。借助AppMaster广泛的预构建组件库，用户可以通过将元素拖放到画布上来设计视觉上引人入胜且响应灵敏的 Web 界面。此外， AppMaster的Web BP设计器允许用户为每个组件创建自定义业务逻辑，确保为用户提供高度交互和个性化的体验。

第三个组件是移动应用程序界面，对于使用户能够通过智能手机访问拼车服务至关重要。 AppMaster提供了直观的 UI，用于通过drag-and-drop工具和移动 BP 设计器创建移动应用程序，使用户能够无缝地为 Android 和 iOS 平台构建本机移动应用程序。这些应用程序利用AppMaster的服务器驱动方法，允许 UI、逻辑和 API 密钥更新，而无需向应用程序商店提交新内容。

最后，第三方 API 的集成允许no-code乘车共享应用程序利用其他功能，例如地图服务、地理定位、实时交通数据和支付处理。这确保了最终用户获得无缝且功能丰富的体验，同时最大限度地降低创建和维护自定义集成的复杂性。

No-code乘车共享已被证明是交通运输行业的游戏规则改变者。根据最近的估计，到 2025 年，全球乘车共享市场预计将超过 2200 亿美元，其中很大一部分增长归因于no-code开发平台的广泛采用。通过降低进入壁垒并最大限度地减少与传统开发相关的成本和时间， no-code平台使众多企业家和企业能够利用乘车共享革命带来的机会。

总之， no-code乘车共享是开发和管理乘车共享应用程序的变革性方法，利用AppMaster等先进的no-code开发平台来简化应用程序开发流程。这种新模式不仅使构建行业标准乘车共享解决方案所需的技术变得民主化，而且还显着降低了开发成本和上市时间，使各种规模的企业能够在快速增长的全球市场中有效竞争。