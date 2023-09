Khả năng mã thấp

Khả năng Low-code đề cập đến khả năng của nền tảng phát triển phần mềm để tạo, triển khai và duy trì các ứng dụng sử dụng mã viết tay tối thiểu. Những khả năng này cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả để phát triển phần mềm vì chúng trao quyền cho cả nhà phát triển chuyên gia và các bên liên quan phi kỹ thuật để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh mà không nhất thiết phải có kiến ​​thức lập trình sâu. Các nền tảng Low-code, chẳng hạn như AppMaster, sử dụng các công cụ thiết kế trực quan, các mẫu dựng sẵn và các thành phần có thể tái sử dụng, cho phép phát triển nhanh chóng và khả năng mở rộng đồng thời giảm thời gian, chi phí và độ phức tạp của các quy trình phát triển phần mềm truyền thống.

Sự xuất hiện và ngày càng phổ biến của các khả năng low-code có thể là do nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp phần mềm linh hoạt, dễ thích ứng và hiệu quả trong các ngành công nghiệp khác nhau. Theo nghiên cứu gần đây do Gartner thực hiện, thị trường phát triển low-code được dự đoán sẽ tăng 23% vào năm 2021, với việc các doanh nghiệp ngày càng áp dụng các phương pháp low-code để theo kịp những tiến bộ công nghệ ngày càng phát triển và sự thay đổi kỳ vọng của khách hàng. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số do đại dịch COVID-19 mang lại đã đẩy nhanh hơn nữa nhu cầu về khả năng low-code, khi các tổ chức dựa chủ yếu vào các giải pháp kỹ thuật số để duy trì hoạt động và thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Trọng tâm của mô hình low-code là khái niệm mô hình hóa trực quan, cho phép các nhà phát triển tạo mô hình dữ liệu, giao diện người dùng (UI) và logic nghiệp vụ bằng cách sử dụng chức năng drag-and-drop và biểu diễn đồ họa tương tác. Điều này loại bỏ sự phức tạp của mã viết tay, hợp lý hóa việc phát triển ứng dụng và tạo điều kiện cho việc lặp lại nhanh chóng. Hơn nữa, các nền tảng low-code như AppMaster cung cấp môi trường phát triển tích hợp (IDE) bao gồm vô số công cụ, bao gồm tạo lược đồ cơ sở dữ liệu, tạo API REST và cấu hình endpoint WebSocket Secure (WSS), cùng nhiều công cụ khác.

Một thành phần không thể thiếu khác của khả năng low-code là việc cung cấp các mẫu và thành phần dựng sẵn, được thiết kế để linh hoạt và có thể tùy chỉnh. Điều này cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp các chức năng và tính năng thiết yếu, chẳng hạn như xác thực, xác thực dữ liệu và thông báo, giúp họ không phải tốn công sức xây dựng những chức năng và tính năng này từ đầu. Ngoài ra, nền tảng low-code hỗ trợ cộng tác giữa các nhóm khác nhau, cho phép tương tác và phản hồi liền mạch trong suốt quá trình phát triển. Ví dụ: nền tảng AppMaster bao gồm Trình thiết kế quy trình kinh doanh (BP) tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm, thúc đẩy môi trường phát triển hiệu quả hơn.

Khả năng Low-code cũng bao gồm việc tạo mã nguồn, tệp thực thi và các định dạng đầu ra khác, tùy thuộc vào các cấp đăng ký cụ thể. Nền tảng AppMaster tạo ra các ứng dụng phụ trợ sử dụng ngôn ngữ lập trình Go, các ứng dụng web sử dụng khung Vue3 và các ứng dụng di động thông qua các phương pháp tiếp cận dựa trên máy chủ được xây dựng trên Kotlin và Jetpack Compose cho Android cũng như SwiftUI cho iOS. Cách tiếp cận toàn diện này tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi liền mạch từ cách trình bày trực quan sang các ứng dụng hoạt động đầy đủ, phục vụ cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau trong các ngành.

Hơn nữa, khả năng low-code mở rộng sang phát triển và triển khai lặp đi lặp lại, mang lại sự linh hoạt và linh hoạt trong việc điều chỉnh ứng dụng dựa trên các yêu cầu thay đổi. Các nền tảng như AppMaster loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo lại ứng dụng từ đầu sau mỗi lần thay đổi bản thiết kế. Cách tiếp cận này cho phép tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD), đảm bảo rằng các sản phẩm phần mềm được cập nhật và cải tiến mà không phải chịu chi phí đáng kể về thời gian hoặc tài nguyên.

Một khía cạnh quan trọng khác của khả năng low-code là khả năng tích hợp với các hệ thống, dịch vụ và API của bên thứ ba. Các nền tảng Low-code thường hỗ trợ một loạt các tích hợp, từ đó cho phép các tổ chức duy trì đầu tư công nghệ hiện có và phát triển các giải pháp toàn diện, kết nối phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Hơn nữa, bảo mật và tuân thủ là những cân nhắc quan trọng trong quá trình phát triển low-code, với các nền tảng tuân thủ các giao thức tiêu chuẩn ngành và các biện pháp thực hành tốt nhất để đảm bảo bảo vệ dữ liệu và tài sản nhạy cảm.

Tóm lại, khả năng low-code bao gồm vô số tính năng và công cụ được thiết kế để hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm và dân chủ hóa quyền truy cập vào các giải pháp kỹ thuật số. Các nền tảng như AppMaster cung cấp một phương tiện mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí và hiệu quả để phát triển và duy trì các ứng dụng trên các công nghệ web, di động và phụ trợ. Bằng cách tận dụng các công cụ mô hình hóa, cộng tác và tích hợp trực quan, các nền tảng low-code trao quyền cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh, có thể mở rộng và thích ứng, đảm bảo tính linh hoạt của tổ chức và thúc đẩy đổi mới trong bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng.