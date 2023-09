Funzionalità a basso codice

Le funzionalità Low-code si riferiscono alla capacità di una piattaforma di sviluppo software di creare, distribuire e mantenere applicazioni utilizzando un codice minimo scritto a mano. Queste funzionalità offrono un approccio efficiente allo sviluppo del software, poiché consentono sia agli sviluppatori esperti che alle parti interessate non tecniche di creare applicazioni personalizzate senza necessariamente possedere una conoscenza approfondita della programmazione. Le piattaforme Low-code, come AppMaster, utilizzano strumenti di progettazione visiva, modelli predefiniti e componenti riutilizzabili, consentendo un rapido sviluppo e scalabilità riducendo al tempo stesso i tempi, i costi e la complessità dei tradizionali processi di sviluppo software.

L’emergere e la crescente popolarità delle funzionalità low-code possono essere attribuite alla crescente domanda di soluzioni software agili, adattabili ed efficienti in diversi settori. Secondo una recente ricerca condotta da Gartner, si prevede che il mercato dello sviluppo low-code crescerà del 23% nel 2021, con le aziende che adotteranno sempre più pratiche low-code per tenere il passo con i progressi tecnologici in continua evoluzione e le mutevoli aspettative dei clienti. Inoltre, la trasformazione digitale provocata dalla pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accelerato la necessità di funzionalità low-code, poiché le organizzazioni fanno molto affidamento su soluzioni digitali per mantenere le operazioni e adattarsi a una nuova normalità.

Al centro del paradigma low-code c'è il concetto di modellazione visiva, che consente agli sviluppatori di creare modelli di dati, interfacce utente (UI) e logica aziendale utilizzando funzionalità drag-and-drop e rappresentazioni grafiche interattive. Ciò elimina le complessità della scrittura manuale del codice, semplificando lo sviluppo delle applicazioni e facilitando una rapida iterazione. Inoltre, le piattaforme low-code come AppMaster forniscono un ambiente di sviluppo integrato (IDE) che comprende una miriade di strumenti, tra cui la creazione di schemi di database, la generazione di API REST e la configurazione endpoint WebSocket Secure (WSS), tra gli altri.

Un altro componente integrale delle funzionalità low-code è la fornitura di modelli e componenti predefiniti, progettati per essere flessibili e personalizzabili. Ciò consente agli sviluppatori di integrare prontamente funzioni e caratteristiche essenziali, come l'autenticazione, la convalida dei dati e le notifiche, risparmiando loro lo sforzo di crearle da zero. Inoltre, le piattaforme low-code supportano la collaborazione tra team diversi, consentendo interazione e feedback senza soluzione di continuità durante tutto il processo di sviluppo. La piattaforma AppMaster, ad esempio, è costituita da un Business Process (BP) Designer che facilita una comunicazione efficace tra i membri del team, favorendo un ambiente di sviluppo più produttivo.

Le funzionalità Low-code comprendono anche la generazione di codice sorgente, eseguibili e altri formati di output, a seconda dei livelli di abbonamento specifici. La piattaforma AppMaster genera applicazioni backend utilizzando il linguaggio di programmazione Go, applicazioni Web utilizzando il framework Vue3 e applicazioni mobili tramite approcci basati su server basati su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questo approccio globale facilita una transizione senza soluzione di continuità dalle rappresentazioni visive alle applicazioni pienamente funzionanti, soddisfacendo vari casi d’uso in tutti i settori.

Inoltre, le funzionalità low-code si estendono allo sviluppo e all'implementazione iterativi, fornendo agilità e flessibilità nella regolazione delle applicazioni in base al cambiamento dei requisiti. Piattaforme come AppMaster eliminano il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero con ogni alterazione del progetto. Questo approccio consente l'integrazione e la distribuzione continue (CI/CD), garantendo che i prodotti software vengano aggiornati e migliorati senza incorrere in notevoli costi in termini di tempo o risorse.

Un altro aspetto critico delle funzionalità low-code è la loro capacità di integrarsi con sistemi, servizi e API di terze parti. Le piattaforme Low-code generalmente supportano un’ampia gamma di integrazioni, consentendo così alle organizzazioni di mantenere gli investimenti tecnologici esistenti e sviluppare soluzioni complete e interconnesse su misura per le loro esigenze specifiche. Inoltre, la sicurezza e la conformità sono considerazioni chiave nello sviluppo low-code, con piattaforme che aderiscono a protocolli standard di settore e alle migliori pratiche per garantire la protezione di dati e risorse sensibili.

In conclusione, le funzionalità low-code comprendono una moltitudine di funzionalità e strumenti progettati per semplificare il processo di sviluppo del software e democratizzare l’accesso alle soluzioni digitali. Piattaforme come AppMaster forniscono un mezzo potente, conveniente ed efficiente per sviluppare e mantenere applicazioni su tecnologie web, mobili e backend. Sfruttando strumenti di modellazione visiva, collaborazione e integrazione, le piattaforme low-code consentono alle aziende di tutte le dimensioni di creare applicazioni personalizzate, scalabili e adattabili, garantendo agilità organizzativa e promuovendo l'innovazione in un panorama digitale in rapida evoluzione.