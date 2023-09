Recursos de baixo código

Os recursos Low-code referem-se à capacidade de uma plataforma de desenvolvimento de software para criar, implantar e manter aplicativos usando o mínimo de código escrito à mão. Esses recursos proporcionam uma abordagem eficiente para o desenvolvimento de software, pois capacitam desenvolvedores especializados e partes interessadas não técnicas a criar aplicativos personalizados sem necessariamente possuir profundo conhecimento de programação. Plataformas Low-code, como AppMaster, utilizam ferramentas de design visual, modelos pré-construídos e componentes reutilizáveis, permitindo rápido desenvolvimento e escalabilidade, ao mesmo tempo que reduzem o tempo, o custo e a complexidade dos processos tradicionais de desenvolvimento de software.

O surgimento e a crescente popularidade dos recursos low-code podem ser atribuídos à crescente demanda por soluções de software ágeis, adaptáveis ​​e eficientes em diversos setores. De acordo com uma pesquisa recente conduzida pela Gartner, o mercado de desenvolvimento low-code deverá crescer 23% em 2021, com as empresas adotando cada vez mais práticas low-code para acompanhar os avanços tecnológicos em constante evolução e as mudanças nas expectativas dos clientes. Além disso, a transformação digital provocada pela pandemia da COVID-19 acelerou ainda mais a necessidade de capacidades de low-code, à medida que as organizações se apoiam fortemente em soluções digitais para manter as operações e se adaptarem a uma nova normalidade.

Central para o paradigma low-code é o conceito de modelagem visual, que permite aos desenvolvedores criar modelos de dados, interfaces de usuário (UI) e lógica de negócios usando a funcionalidade drag-and-drop e representações gráficas interativas. Isso abstrai as complexidades do código escrito à mão, simplificando o desenvolvimento de aplicativos e facilitando a iteração rápida. Além disso, plataformas low-code como AppMaster fornecem um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que compreende uma infinidade de ferramentas, incluindo criação de esquema de banco de dados, geração de API REST e configuração endpoint WebSocket Secure (WSS), entre outros.

Outro componente integral dos recursos de low-code é o fornecimento de modelos e componentes pré-construídos, projetados para serem flexíveis e personalizáveis. Isso permite que os desenvolvedores integrem prontamente funções e recursos essenciais, como autenticação, validação de dados e notificações, poupando-os do esforço de criá-los do zero. Além disso, as plataformas low-code suportam a colaboração entre diversas equipes, permitindo interação e feedback contínuos durante todo o processo de desenvolvimento. A plataforma AppMaster, por exemplo, consiste em um Business Process (BP) Designer que facilita a comunicação eficaz entre os membros da equipe, promovendo um ambiente de desenvolvimento mais produtivo.

Os recursos Low-code também abrangem a geração de código-fonte, executáveis ​​e outros formatos de saída, dependendo de níveis de assinatura específicos. A plataforma AppMaster gera aplicativos de back-end usando a linguagem de programação Go, aplicativos da web usando a estrutura Vue3 e aplicativos móveis por meio de abordagens orientadas a servidor construídas em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Esta abordagem abrangente facilita uma transição perfeita de representações visuais para aplicações totalmente funcionais, atendendo a vários casos de uso em todos os setores.

Além disso, os recursos low-code estendem-se ao desenvolvimento e implantação iterativos, proporcionando agilidade e flexibilidade no ajuste de aplicativos com base nas mudanças de requisitos. Plataformas como AppMaster eliminam dívidas técnicas regenerando aplicativos do zero a cada alteração do projeto. Essa abordagem permite integração e entrega contínuas (CI/CD), garantindo que os produtos de software sejam atualizados e melhorados sem incorrer em custos substanciais de tempo ou recursos.

Outro aspecto crítico dos recursos de low-code é a capacidade de integração com sistemas, serviços e APIs de terceiros. As plataformas Low-code geralmente suportam uma ampla gama de integrações, permitindo assim que as organizações mantenham os investimentos tecnológicos existentes e desenvolvam soluções abrangentes e interconectadas, adaptadas às suas necessidades específicas. Além disso, a segurança e a conformidade são considerações fundamentais no desenvolvimento low-code, com plataformas aderindo aos protocolos padrão da indústria e às melhores práticas para garantir a proteção de dados e ativos sensíveis.

Concluindo, os recursos low-code abrangem uma infinidade de recursos e ferramentas projetadas para agilizar o processo de desenvolvimento de software e democratizar o acesso a soluções digitais. Plataformas como AppMaster fornecem meios poderosos, econômicos e eficientes de desenvolvimento e manutenção de aplicativos em tecnologias web, móveis e de back-end. Ao aproveitar ferramentas visuais de modelagem, colaboração e integração, as plataformas low-code capacitam empresas de todos os tamanhos a criar aplicativos personalizados, escaláveis ​​e adaptáveis, garantindo agilidade organizacional e promovendo a inovação em um cenário digital em rápida mudança.