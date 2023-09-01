في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، يشير "الوقت المستغرق في المهمة" إلى مقدار الوقت الذي يستغرقه المستخدم لإكمال مهمة معينة داخل تطبيق أو نظام برمجي. يعد الوقت المستغرق في المهمة مقياسًا مهمًا يساعد المصممين والمطورين وأصحاب المنتجات على فهم كفاءة وفعالية واجهات المستخدم (UI) والتصميم العام للنظام.

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على الوقت المستغرق في المهمة، بما في ذلك خبرة المستخدمين السابقة وخبرتهم، وتعقيد المهمة، وسهولة استخدام عناصر واجهة المستخدم وسهولة استخدامها. يساعد قياس الوقت المستغرق في المهمة على تحديد الاختناقات المحتملة وضبط تصميم واجهة المستخدم وتحسين سير العمل لتعزيز رضا المستخدم وإنتاجيته. ونتيجة لذلك، يعد الوقت المستغرق في المهمة عنصرًا حيويًا في العملية التكرارية لتطوير تطبيقات وأنظمة عالية الجودة تتمحور حول المستخدم.

تدرك AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، أهمية الوقت المستغرق في المهمة والدور المركزي الذي تلعبه في إنشاء تجارب مستخدم استثنائية. تتيح واجهة drag-and-drop البديهية لـ AppMaster ومصمم عمليات الأعمال المرئي والتكامل السلس مع أطر العمل الشائعة مثل Vue3 وKotlin و Jetpack Compose للمصممين والمطورين إنشاء نماذج أولية واختبارها وتكرارها بسرعة على واجهات المستخدم. يؤدي هذا إلى تقليل الوقت المستغرق في المهمة بشكل كبير لمستخدمي التطبيقات المبنية باستخدام AppMaster ويعزز الرضا العام عن المنتج النهائي.

بالإضافة إلى أدوات التصميم البديهية، يستخدم AppMaster تحليلات قوية تقدم رؤى حول سلوك المستخدم وأداء التطبيق. تمكن هذه التحليلات المصممين والمطورين من تحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الوقت المستغرق في المهمة، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التطبيق، وتحسين نتائج الأعمال في نهاية المطاف.

استفادت المؤسسات في مختلف الصناعات من الوقت المستغرق في المهمة كمؤشر أداء رئيسي لقياس مدى فعالية حلولها البرمجية وتحديد مجالات التحسين. على سبيل المثال، قد تستخدم مؤسسة البيع بالتجزئة قياسات الوقت المستغرق في المهمة لتقييم مدى سرعة المستخدم في تحديد موقع العناصر وشرائها على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بها، مما يكشف عن فرص لتبسيط عمليات التنقل والخروج. وبالمثل، قد تقوم شركة برمجيات المؤسسة بقياس الوقت المستغرق في المهمة للتأكد من سهولة الوصول إلى وظائف العمل المهمة وضمان أدائها للمستخدمين النهائيين، مما يؤدي إلى رضا العملاء ونمو الأعمال بشكل عام.

علاوة على ذلك، يمكن استخدام رؤى Time on Task للتحقق من صحة قرارات التصميم ودعمها أثناء تطوير التطبيق. يمكن للمصممين إجراء اختبار A/B مع أشكال مختلفة من عناصر واجهة المستخدم وقياس مؤشرات الوقت المستغرق في المهمة لفهم الخيار الذي يؤدي إلى أوقات إكمال مهمة أقصر، مما يؤدي إلى عملية تصميم مدفوعة تجريبيًا.

إدراكًا لأهمية قياسات الوقت المستغرق في المهمة لنجاح التطبيق وإنتاجيته، يوفر AppMaster قابلية تطوير قوية وقدرات أداء. باستخدام Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية، يضمن AppMaster أوقات تنفيذ سريعة وأدنى حد من زمن الوصول لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام عالية التحميل. يؤدي هذا في النهاية إلى تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ المهام بالنسبة للمستخدمين الذين يتفاعلون مع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster.

باختصار، يعد الوقت المستغرق في المهمة مقياسًا أساسيًا في مشهد تجربة المستخدم والتصميم، والذي يؤثر بشكل مباشر على كفاءة وفعالية ورضا المستخدمين عند التفاعل مع تطبيق أو نظام برمجي. من خلال الاهتمام الدقيق بالوقت المستغرق في المهمة أثناء عملية التصميم والتطوير، يعمل AppMaster على تمكين المصممين والمطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للاستخدام وفعالة للغاية وتلبي الاحتياجات المتطورة لمستخدميها. باستخدام مجموعة ميزات AppMaster ، يمكن للمحترفين والمنظمات على حد سواء تقديم تجربة تطوير تطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات مع قابلية تطوير لا مثيل لها والمكافأة الإضافية المتمثلة في التخلص من الديون التقنية بشكل حقيقي.