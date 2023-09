Affinity Diagramming est une technique structurée et collaborative utilisée dans les domaines de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception pour identifier des modèles et des connexions entre de grands ensembles de données apparemment non connectées. En organisant les données de recherche qualitatives, telles que les commentaires des utilisateurs, les observations des tests d'utilisabilité et les transcriptions des entretiens, en groupes ou thèmes connexes, les équipes UX et de conception peuvent mieux comprendre et analyser les informations des utilisateurs. En fin de compte, ce processus permet aux équipes d'identifier les opportunités d'amélioration, les problèmes potentiels ou les fonctionnalités nécessaires en fonction des informations des utilisateurs.

Cette technique est particulièrement efficace dans le cadre de projets complexes avec de nombreux intervenants, de nombreuses données ou des équipes multidisciplinaires. En facilitant une collaboration structurée, Affinity Diagramming garantit que tous les membres de l'équipe peuvent contribuer au processus et exprimer leurs idées, favorisant ainsi l'appropriation collective du projet et de ses résultats.

Diverses organisations, notamment au sein de l’industrie technologique, ont bénéficié de l’utilisation des diagrammes d’affinité. En particulier, sur la plateforme no-code AppMaster, Affinity Diagramming a été utilisé pour comprendre les besoins et les exigences des utilisateurs en matière de développement d'applications. Cette technique a permis à la plate-forme de fournir un environnement de développement intégré (IDE) puissant et complet qui permet à ses clients de créer des applications backend, Web et mobiles avec facilité, rapidité et évolutivité.

Les diagrammes d'affinité impliquent généralement un processus en cinq étapes :

Collecte de données : cette étape initiale nécessite la collecte de données provenant de diverses sources telles que des entretiens avec les utilisateurs, des sessions de tests d'utilisabilité, des enquêtes et des commentaires des clients. Ces données doivent être brutes, non structurées et centrées sur les détails. Préparation des données : Ensuite, les données collectées sont désagrégées en morceaux individuels, chaque morceau étant enregistré sur un post-it distinct ou un support similaire. Cela permet aux données d'être facilement manipulées, réorganisées et connectées pendant le processus de création de diagrammes. Regroupement des données : au cours de cette phase, les membres de l'équipe travaillent en collaboration pour identifier des thèmes ou des modèles communs parmi les éléments de données individuels et regrouper physiquement ces éléments sur une surface plane, comme un mur ou une grande table. Les regroupements peuvent évoluer et changer à mesure que de nouveaux modèles et relations émergent tout au long du processus. Nommer les groupes : une fois les groupes formés, chaque groupe doit se voir attribuer un nom descriptif qui capture l'essence de son thème sous-jacent. Ces noms servent de résumé concis du contenu du groupe et servent de point de référence pour les discussions et prises de décision futures. Analyser et agir en fonction des informations : Enfin, le diagramme d'affinité complété est examiné et les informations clés sont extraites pour éclairer les décisions de conception, hiérarchiser les fonctionnalités ou guider les ajustements à la portée ou aux objectifs du projet.

À titre d'exemple, dans un projet visant à optimiser l'expérience d'intégration des clients pour la plateforme AppMaster, une session Affinity Diagramming peut impliquer les groupes de données suivants :

Commentaires des utilisateurs sur la navigation sur le site Web et le processus d'inscription

Observations issues des tests d'utilisabilité sur les éléments de l'interface utilisateur de l'application

Entretiens avec des clients concernant leurs premières expériences avec la plateforme

Sur la base des informations dérivées du diagramme d'affinité, l'équipe AppMaster pourrait décider de rationaliser le processus d'intégration en simplifiant le flux de travail d'inscription, en proposant des didacticiels interactifs et en fournissant des ressources d'assistance améliorées pour les nouveaux utilisateurs.

En conclusion, Affinity Diagramming est une méthode précieuse pour organiser et analyser de grands ensembles de données non structurés dans le contexte de l'UX et de la conception. En favorisant la collaboration et en favorisant une compréhension partagée au sein des équipes interfonctionnelles, cette technique permet d'identifier les modèles, les préférences et les problèmes des utilisateurs, conduisant à des décisions de conception éclairées et centrées sur l'utilisateur. Particulièrement utile dans les projets complexes, Affinity Diagramming s'est avéré être un atout précieux pour la plate-forme no-code AppMaster, permettant à l'organisation de fournir systématiquement des solutions de haute qualité centrées sur l'utilisateur pour les applications Web, mobiles et back-end.