Affinity Diagraming — это структурированный метод совместной работы, используемый в области пользовательского опыта (UX) и дизайна для выявления закономерностей и связей среди больших наборов, казалось бы, несвязанных данных. Организуя качественные исследовательские данные, такие как отзывы пользователей, наблюдения за тестированием юзабилити и стенограммы интервью, в связанные группы или темы, команды UX и дизайнеров могут лучше понять и проанализировать информацию о пользователях. В конечном итоге этот процесс позволяет командам определить возможности для улучшения, потенциальные болевые точки или необходимые функции на основе мнения пользователей.

Этот метод особенно эффективен в контексте сложных проектов с многочисленными заинтересованными сторонами, обширными данными или многопрофильными командами. Содействуя структурированному сотрудничеству, Affinity Diagraming гарантирует, что все члены команды могут внести свой вклад в процесс и высказать свое мнение, способствуя коллективному участию в проекте и его результатах.

Различные организации, особенно в технологической отрасли, получили выгоду от использования диаграмм сходства. В частности, на платформе no-code AppMaster Affinity Diagramming использовалась для понимания потребностей и требований пользователей в отношении разработки приложений. Этот метод позволил платформе предоставить мощную, полнофункциональную интегрированную среду разработки (IDE), которая позволяет клиентам создавать серверные, веб- и мобильные приложения с легкостью, скоростью и масштабируемостью.

Диаграмма сходства обычно включает в себя пятиэтапный процесс:

Сбор данных. Этот начальный этап требует сбора данных из различных источников, таких как интервью с пользователями, сеансы тестирования удобства использования, опросы и отзывы клиентов. Эти данные должны быть необработанными, неструктурированными и детализированными. Подготовка данных. Далее собранные данные разбиваются на отдельные части, причем каждая часть записывается на отдельный стикер или аналогичный носитель. Это позволяет легко манипулировать, переупорядочивать и связывать данные в процессе построения диаграмм. Группировка данных. На этом этапе члены команды работают совместно, чтобы определить общие темы или закономерности среди отдельных фрагментов данных и физически сгруппировать эти фрагменты на плоской поверхности, например на стене или большом столе. Группировки могут развиваться и меняться по мере появления новых моделей и отношений на протяжении всего процесса. Именование групп: после того, как группы сформированы, каждой группе должно быть присвоено описательное имя, отражающее суть ее основной темы. Эти имена служат кратким изложением содержания группы и служат ориентиром для будущих обсуждений и принятия решений. Анализ и действие на основе полученных данных. Наконец, завершенная диаграмма сходства просматривается, и ключевые идеи извлекаются для обоснования проектных решений, определения приоритетов функций или внесения корректировок в масштаб или цели проекта.

Например, в проекте, направленном на оптимизацию процесса регистрации клиентов на платформе AppMaster, сеанс Affinity Diagramming может включать следующие группы данных:

Отзывы пользователей о навигации по сайту и процессе регистрации

Наблюдения в ходе юзабилити-тестирования элементов пользовательского интерфейса приложения.

Интервью с клиентами об их первоначальном опыте работы с платформой.

Основываясь на данных, полученных с помощью диаграммы сходства, команда AppMaster может решить оптимизировать процесс регистрации, упростив рабочий процесс регистрации, предложив интерактивные учебные пособия и предоставив расширенные ресурсы поддержки для новых пользователей.

В заключение отметим, что диаграммы сходства — это ценный метод организации и анализа больших неструктурированных наборов данных в контексте UX и дизайна. Содействуя сотрудничеству и способствуя общему пониманию внутри межфункциональных команд, этот метод помогает выявить шаблоны, предпочтения и проблемы пользователей, что приводит к принятию обоснованных, ориентированных на пользователя решений по проектированию. Affinity Diagramming, особенно полезный в сложных проектах, оказался ценным активом для платформы no-code AppMaster, позволяя организации последовательно предоставлять ориентированные на пользователя высококачественные решения для веб-приложений, мобильных и серверных приложений.