亲和图是一种结构化的协作技术，用于用户体验 (UX) 和设计领域，用于识别大量看似不相关的数据之间的模式和联系。通过将用户反馈、可用性测试观察结果和访谈记录等定性研究数据组织到相关组或主题中，用户体验和设计团队可以更好地理解和分析用户信息。最终，这个过程使团队能够根据用户洞察来识别改进的机会、潜在的痛点或必要的功能。

这种技术在涉及众多利益相关者、大量数据或多学科团队的复杂项目中特别有效。通过促进结构化协作，Affinity Chartming 确保所有团队成员都能为流程做出贡献并表达他们的见解，从而促进项目及其结果的集体所有权。

各种组织，特别是技术行业内的组织，都从亲和图的使用中受益。特别是，在AppMaster no-code平台上，亲和图已被用于了解与应用程序开发相关的用户需求和要求。这项技术使该平台能够提供功能强大、功能齐全的集成开发环境 (IDE)，使客户能够轻松、快速且可扩展地创建后端、Web 和移动应用程序。

亲和图通常涉及五个步骤：

收集数据：这个初始阶段需要从各种来源收集数据，例如用户访谈、可用性测试会议、调查和客户反馈。这些数据应该是原始的、非结构化的并且注重细节。 准备数据：接下来，收集到的数据被分解为各个部分，每个部分都记录在单独的便签或类似介质上。这使得在图表绘制过程中可以轻松地操纵、重新排列和连接数据。 数据分组：在此阶段，团队成员协同工作，识别各个数据片段之间的共同主题或模式，并将这些数据片段在平坦的表面（例如墙壁或大桌子）上物理分组在一起。随着整个过程中新模式和关系的出现，分组可能会发展和变化。 命名组：一旦形成组，就应该为每个组分配一个描述性名称，以体现其基本主题的本质。这些名称是对小组内容的简明概括，并作为未来讨论和决策的参考点。 分析见解并根据见解采取行动：最后，审查已完成的亲和图，并提取关键见解来为设计决策提供信息、确定功能的优先级或指导对项目范围或目标的调整。

例如，在一个旨在优化AppMaster平台的客户入门体验的项目中，亲和力图绘制会话可能涉及以下数据组：

用户对网站导航和注册过程的反馈

对应用程序用户界面元素的可用性测试的观察结果

采访客户，了解他们对该平台的初步体验

根据从亲和力图得出的见解， AppMaster团队可能决定通过简化注册工作流程、提供交互式教程以及为新用户提供增强的支持资源来简化入职流程。

总之，亲和图是在用户体验和设计环境中组织和分析大型非结构化数据集的一种有价值的方法。通过促进跨职能团队内的协作和促进共同理解，该技术有助于识别用户模式、偏好和问题，从而做出明智的、以用户为中心的设计决策。亲和图在复杂项目中特别有用，已被证明是AppMaster no-code平台的宝贵资产，使组织能够始终如一地为 Web、移动和后端应用程序提供以用户为中心的高质量解决方案。