Phát triển lặp đề cập đến một cách tiếp cận thích ứng và tăng dần để phát triển phần mềm, nhấn mạnh vào phản hồi liên tục, kiểm tra theo chu kỳ và cải tiến lặp lại trong toàn bộ vòng đời phát triển. Phương pháp này phù hợp với các nguyên tắc phát triển phần mềm Agile, tập trung vào các quy trình nhanh chóng, linh hoạt và lặp đi lặp lại để mang lại kết quả chất lượng cao. Mục tiêu chính của Phát triển lặp là chia nhỏ các dự án phần mềm phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn, có thể quản lý được (các lần lặp), cho phép phân phối nhanh hơn, giảm rủi ro và có chỗ để thích ứng dựa trên các yêu cầu thay đổi hoặc phản hồi của khách hàng.

So với các mô hình phát triển tuyến tính truyền thống, chẳng hạn như mô hình Thác nước, Phát triển lặp cung cấp một cách tiếp cận phát triển phần mềm linh hoạt hơn và ít cứng nhắc hơn. Các nhà phát triển làm việc trên các phần chức năng phần mềm nhỏ hơn theo chu kỳ ngắn, tăng dần và liên tục tích hợp các tính năng và cải tiến mới với hệ thống hiện có. Mỗi lần lặp lại thường bao gồm các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như thu thập yêu cầu, thiết kế, phát triển, thử nghiệm và đánh giá. Kết quả là một nguyên mẫu phần mềm hoạt động được, có thể được xem xét và cải tiến trong những lần lặp lại tiếp theo.

AppMaster sử dụng phương pháp Phát triển lặp lại trong việc xây dựng các ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ thông qua nền tảng no-code. Nền tảng này trao quyền cho khách hàng phát triển các ứng dụng năng động và có thể mở rộng, có thể sửa đổi nhanh chóng, giảm thời gian phát triển và chi phí tổng thể của dự án. Cách tiếp cận dựa trên máy chủ của AppMaster cho phép cập nhật giao diện người dùng liền mạch, sửa đổi logic và quản lý khóa API cho các ứng dụng di động mà không yêu cầu gửi bổ sung tới App Store và Play Market.

Thống kê cho thấy việc triển khai Phát triển lặp đã giúp giảm đáng kể rủi ro dự án do khả năng xử lý các thay đổi yêu cầu và tạo điều kiện cải tiến liên tục. Theo một nghiên cứu do Standish Group thực hiện vào năm 2015, các dự án phần mềm sử dụng phương pháp lặp lại có tỷ lệ thành công là 62% so với 14% của những dự án sử dụng phương pháp tiếp cận thác nước truyền thống. Nghiên cứu cũng cho thấy các dự án sử dụng Phát triển lặp có khả năng bị hủy bỏ ít hơn ba lần.

Một ví dụ về việc triển khai Phát triển lặp thành công được thể hiện rõ trong quá trình phát triển trình duyệt Google Chrome, được phát hành theo chu kỳ sáu tuần. Trong mỗi chu kỳ phát hành, nhóm phát triển tập trung vào các cải tiến gia tăng và bổ sung tính năng mới, do đó cho phép thời gian xử lý nhanh hơn và giúp trình duyệt luôn dẫn đầu đối thủ về mặt đổi mới và hiệu suất.

Một ví dụ đáng chú ý khác là sự phát triển của ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp. Công ty đã duy trì thành tích nhất quán về việc phát hành các phiên bản lặp lại bao gồm các tính năng mới và sửa lỗi, không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng. Cách tiếp cận này là công cụ tạo nên sự thành công của ứng dụng, mang lại cơ sở người dùng hơn 2 tỷ người trên toàn thế giới.

Những lợi thế của Phát triển lặp lại rất phong phú. Nó thúc đẩy sự linh hoạt và khả năng thích ứng bằng cách cho phép các nhóm xoay vòng và đánh giá lại các tính năng cũng như mức độ ưu tiên khi dự án tiến triển. Tính chất chu kỳ của nó thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục, nhấn mạnh vào việc học tập và phát triển trong suốt quá trình phát triển. Ngoài ra, việc giao sớm các nguyên mẫu hoạt động sẽ cho phép phản hồi nhanh hơn, cho phép các nhóm hiểu rõ hơn và chủ động điều chỉnh. Điều này dẫn đến các sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao hơn, phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Nền tảng no-code của AppMaster thể hiện các nguyên tắc Phát triển lặp, cung cấp môi trường năng động để phát triển ứng dụng nhanh chóng và lặp lại liên tục. Môi trường phát triển tích hợp toàn diện (IDE) của nó tạo điều kiện cho chu kỳ phát triển nhanh hơn, cho phép người dùng xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng, tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp truyền thống. Bằng cách tạo các ứng dụng từ đầu để loại bỏ nợ kỹ thuật và áp dụng cách tiếp cận dựa trên máy chủ để cập nhật dễ dàng, AppMaster trao quyền cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô khai thác sức mạnh của Phát triển lặp lại một cách hiệu quả.

Tóm lại, Phát triển lặp là một phương pháp có hiệu quả cao để phát triển phần mềm trong bối cảnh công nghệ luôn thay đổi và có nhịp độ nhanh ngày nay. Sự nhấn mạnh của nó vào sự linh hoạt, khả năng thích ứng và cải tiến liên tục góp phần cung cấp thành công các giải pháp phần mềm phù hợp, chất lượng cao. Bằng cách sử dụng nền tảng no-code AppMaster, các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi ích của Phát triển lặp để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ và có thể mở rộng, đáp ứng nhu cầu của thời đại kỹ thuật số hiện đại.