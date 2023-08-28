Davranış Odaklı Geliştirme (BDD), doğal dil senaryoları, örnekler veya spesifikasyonlar kullanarak uygulama davranışını tanımlayarak çeşitli paydaşlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. no-code geliştirme bağlamında BDD, geliştirme sürecini basitleştirme hedefleriyle uyumlu olduğundan özellikle faydalıdır. BDD'nin temel amacı, proje ekibinin her üyesinin (teknik olsun veya olmasın) beklenen davranışların ve sonuçların tanımlanmasına katılarak geliştirme sürecine etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesini sağlamaktır.

BDD'nin temelinde, bir yazılım uygulamasının istenen davranışını temsil eden otomatik kabul testlerinin yazılması ilkesi yatmaktadır. Genellikle basit bir dille anlatılan bu testler, bir uygulamanın belirtilen gereksinimleri karşıladığını ve buna göre davrandığını doğrular. BDD, bakımı kolay, açık, anlaşılır ve yürütülebilir spesifikasyonlara sahip olmanın önemini vurgulamaktadır. Bu, ürün sahipleri, iş analistleri, geliştiriciler ve test uzmanları da dahil olmak üzere tüm ekip üyeleri arasında etkili işbirliğine olanak tanır.

no-code geliştirme alanında AppMaster platformu, müşterilerin kapsamlı kodlama bilgisi gerektirmeden görsel bir arayüz aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulamaları kolayca geliştirmelerine olanak tanıyarak BDD'nin gücünü örneklendirir. Platform, drag-and-drop sistemiyle veri modelleri, iş süreçleri ve grafiksel kullanıcı arayüzleri oluşturmaya yönelik araçlar sağlar. Bu yaklaşım geliştirmeyi hızlandırır, maliyet etkinliğini artırır ve teknik borcu en aza indirir.

no-code geliştirmenin doğası göz önüne alındığında BDD, uygulama davranışını ifade etmek, test etmek ve doğrulamak için ideal bir yol sağlar. BDD, sade bir dil kullanarak kullanım senaryolarının örneklerini canlandırarak katılımcıların yazılımın gerçek dünya gereksinimlerini tanımlamalarına ve anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu örnekler genellikle farklı paydaşlar arasında verimli konuşmaları teşvik ederek daha iyi işbirliği ve anlayışa yol açar.

BDD'yi AppMaster projelerinde uygulamak için müşteriler, projeye dahil olan çeşitli paydaşların belirlenmesi ve uygulama davranışını tanımlamak için ortak bir kelime dağarcığının tanımlanmasıyla başlayan bir süreci takip edebilir. Ekip birlikte kullanım senaryolarını inceleyebilir ve daha sonra uygulamanın geliştirilmesine rehberlik etmek için kullanılabilecek kabul testlerinin taslağını oluşturabilir. Uygulama geliştikçe bu kabul testleri, uygulamanın paydaşlar tarafından belirlenen beklentilere uygunluğunu sürekli olarak ölçer.

BDD'yi AppMaster platformunun yetenekleriyle birleştirerek müşteriler aşağıdakilerden yararlanabilir:

Geliştirilmiş iletişim: Çeşitli proje paydaşları arasındaki ortak dil ve anlayış, herkesin istenen uygulama davranışı konusunda aynı fikirde olmasını sağlar.

Çeşitli proje paydaşları arasındaki ortak dil ve anlayış, herkesin istenen uygulama davranışı konusunda aynı fikirde olmasını sağlar. Son kullanıcı ihtiyaçlarına daha güçlü odaklanma: BDD, paydaşların kullanım senaryolarını sade bir dille ifade etmelerine dahil ederek, uygulamanın nihai olarak gerçek dünya gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmasını sağlar.

BDD, paydaşların kullanım senaryolarını sade bir dille ifade etmelerine dahil ederek, uygulamanın nihai olarak gerçek dünya gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmasını sağlar. Test odaklı geliştirme: BDD, ilk önce istenen davranışı kabul testleri aracılığıyla tanımlayıp doğrulayarak, odağı uygulama ayrıntılarından uygulamanın amaçlanan gereksinimleri etkin bir şekilde karşıladığının doğrulanmasına kaydırır.

BDD, ilk önce istenen davranışı kabul testleri aracılığıyla tanımlayıp doğrulayarak, odağı uygulama ayrıntılarından uygulamanın amaçlanan gereksinimleri etkin bir şekilde karşıladığının doğrulanmasına kaydırır. Sürekli doğrulama: Yeni işlevler eklendikçe ve mevcut özellikler değiştirildikçe, otomatik kabul testleri, uygulamanın spesifikasyonlara uygunluğunu sürdürmesini sağlar.

Yeni işlevler eklendikçe ve mevcut özellikler değiştirildikçe, otomatik kabul testleri, uygulamanın spesifikasyonlara uygunluğunu sürdürmesini sağlar. Azalan teknik borç: BDD tarafından kolaylaştırılan yinelemeli geliştirme ve sürekli testler, teknik borç birikimini en aza indirerek daha bakımı kolay ve ölçeklenebilir yazılım uygulamaları sağlar.

Sonuç olarak, Davranış Odaklı Geliştirme, AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarıyla birlikte kullanıldığında güçlü bir varlıktır. BDD, paydaşlar arasındaki boşluğu kapatarak ve açık iletişimi teşvik ederek, gerçek dünyadaki ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılayan verimli uygulama geliştirmenin yolunu açıyor. BDD ilkelerini geliştirme sürecine entegre ederek AppMaster müşterileri, kolayca test edilebilir ve bakımı yapılabilir kapsamlı, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir uygulamalar oluşturabilir.