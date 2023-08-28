Разработка, основанная на поведении (BDD)

Разработка на основе поведения (BDD) — это методология разработки программного обеспечения, целью которой является улучшение взаимодействия и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами путем определения поведения приложения с использованием сценариев, примеров или спецификаций на естественном языке. В контексте разработки no-code BDD особенно полезен, поскольку он соответствует целям упрощения процесса разработки. Основная цель BDD — гарантировать, что каждый член проектной команды — как технический, так и нетехнический — может эффективно внести свой вклад в процесс разработки, участвуя в определении ожидаемого поведения и результатов.

В основе BDD лежит принцип написания автоматических приемочных тестов, которые отражают желаемое поведение программного приложения. Эти тесты, часто описываемые простым языком, проверяют, соответствует ли приложение указанным требованиям и ведут себя соответствующим образом. BDD подчеркивает важность наличия четких, понятных и выполнимых спецификаций, которые легко поддерживать. Это обеспечивает эффективное сотрудничество всех членов команды, включая владельцев продуктов, бизнес-аналитиков, разработчиков и тестировщиков.

В области разработки no-code платформа AppMaster демонстрирует возможности BDD, позволяя клиентам легко разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения через визуальный интерфейс, не требуя обширных знаний в области кодирования. Платформа предоставляет инструменты для создания моделей данных, бизнес-процессов и графических пользовательских интерфейсов с помощью системы drag-and-drop. Такой подход ускоряет разработку, повышает экономическую эффективность и минимизирует технический долг.

Учитывая природу разработки no-code, BDD предоставляет идеальный способ выразить, протестировать и проверить поведение приложения. Анимируя примеры сценариев использования простым языком, BDD помогает участникам определить и понять реальные требования к программному обеспечению. Более того, эти примеры часто стимулируют продуктивные разговоры между различными заинтересованными сторонами, что приводит к лучшему сотрудничеству и взаимопониманию.

Чтобы реализовать BDD в проектах AppMaster, клиенты могут выполнить процесс, который начинается с определения различных заинтересованных сторон, участвующих в проекте, и определения общего словаря для описания поведения приложения. Вместе команда может изучить сценарии использования и составить проекты приемочных тестов, которые затем можно использовать для разработки приложения. По мере развития приложения эти приемочные тесты постоянно измеряют его соответствие ожиданиям, указанным заинтересованными сторонами.

Объединив BDD с возможностями платформы AppMaster, клиенты могут получить следующие преимущества:

Улучшенное общение: общий язык и взаимопонимание между различными участниками проекта гарантируют, что все будут единодушны в отношении желаемого поведения приложения.

общий язык и взаимопонимание между различными участниками проекта гарантируют, что все будут единодушны в отношении желаемого поведения приложения. Повышенное внимание к потребностям конечных пользователей: привлекая заинтересованные стороны к описанию сценариев использования простым языком, BDD гарантирует, что приложение в конечном итоге будет адаптировано для удовлетворения реальных требований.

привлекая заинтересованные стороны к описанию сценариев использования простым языком, BDD гарантирует, что приложение в конечном итоге будет адаптировано для удовлетворения реальных требований. Разработка через тестирование: сначала определяя и проверяя желаемое поведение посредством приемочных тестов, BDD смещает акцент с деталей реализации на проверку того, что приложение эффективно соответствует намеченным требованиям.

сначала определяя и проверяя желаемое поведение посредством приемочных тестов, BDD смещает акцент с деталей реализации на проверку того, что приложение эффективно соответствует намеченным требованиям. Непрерывная проверка: по мере добавления новых функций и изменения существующих функций автоматические приемочные тесты гарантируют, что приложение поддерживает соответствие спецификациям.

по мере добавления новых функций и изменения существующих функций автоматические приемочные тесты гарантируют, что приложение поддерживает соответствие спецификациям. Сокращение технического долга. Итеративная разработка и непрерывное тестирование, поддерживаемые BDD, сводят к минимуму накопление технического долга, что приводит к созданию более удобных в обслуживании и масштабируемых программных приложений.

В заключение отметим, что разработка, основанная на поведении, является мощным преимуществом при использовании в сочетании с платформами разработки no-code такими как AppMaster. Сокращая разрыв между заинтересованными сторонами и способствуя четкому общению, BDD прокладывает путь к эффективной разработке приложений, которые эффективно удовлетворяют реальные потребности. Интегрируя принципы BDD в процесс разработки, клиенты AppMaster могут создавать комплексные, масштабируемые и адаптируемые приложения, которые легко тестировать и поддерживать.