Frontend Offline First Design (FOFD) هو أسلوب حديث لتطوير تطبيقات الواجهة الأمامية الذي يعطي الأولوية لتجربة المستخدم السلسة بغض النظر عن جودة أو توفر اتصال الشبكة. مع تزايد أهمية الاتصال بالإنترنت للمستخدمين العالميين، هناك تركيز متزايد على توفير التطبيقات التي تعمل بكفاءة حتى في المناطق ذات اتصالات الإنترنت المحدودة أو غير المتسقة. تستفيد منهجية التصميم هذه من قوة التخزين المحلي، والتخزين المؤقت للمتصفح، ومزامنة البيانات لإنشاء تطبيقات ويب سريعة وموثوقة وجذابة، مما يضمن أقصى قدر من سهولة الاستخدام حتى في بيئات الاتصال المنخفضة.

الفكرة الأساسية وراء FOFD هي تمكين تطبيقات الويب من الاستمرار في العمل عند عدم الاتصال بالإنترنت، وتقديم المحتوى المناسب، ومزامنة البيانات مع الخادم عند إعادة الاتصال. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لتطبيقات الهاتف المحمول، حيث يواجه المستخدمون غالبًا بيئات شبكة غير مستقرة، مما يؤدي إلى انقطاع خدمات البيانات. يمكن أن يؤدي نهج التصميم الأول للواجهة الأمامية دون الاتصال بالإنترنت إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير، حيث أنه يقلل الاعتماد على اتصالات الشبكة المستمرة، مما يسمح بالاستخدام في مجموعة واسعة من المواقف.

يعمل AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code ، على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) وتصميم مكونات واجهة المستخدم بشكل مرئي. إلى جانب تقديم تجربة تطوير سلسة، يوفر AppMaster أيضًا مجموعة قوية من الميزات لتنفيذ التصميم الأول للواجهة الأمامية دون اتصال بالإنترنت في تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript ومزامنة البيانات في الوقت الفعلي مع تطبيقات الواجهة الخلفية المبنية باستخدام Go (golang).

يعتمد التنفيذ الناجح لـ FOFD على استخدام مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات والأدوات لإدارة بيانات وعمليات التطبيق أثناء الوصول دون اتصال بالإنترنت. وتشمل هذه:

1. عمال الخدمة : عمال الخدمة عبارة عن نصوص JavaScript تعمل بشكل مستقل عن مؤشر ترابط التطبيق الرئيسي، واعتراض طلبات الشبكة، وتخزين الأصول مؤقتًا، وإدارة التحديثات. يوفر عمال الخدمة طبقة من التجريد بين التطبيق والشبكة، مما يسمح بجلب البيانات وتخزينها بكفاءة أثناء الاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

2. التخزين المحلي : يمكن لتطبيقات الويب استخدام آليات التخزين المستندة إلى المستعرض مثل IndexedDB أو Web SQL لتخزين البيانات والوصول إليها محليًا بشكل مستمر. يتيح التخزين المحلي للتطبيقات خدمة المحتوى والتفاعل مع المستخدمين على الرغم من عدم وجود اتصال.

3. مزامنة البيانات : عندما يستعيد التطبيق الوصول إلى الشبكة، يجب مزامنة البيانات بين الخادم والعميل. تضمن مزامنة البيانات أن التغييرات التي تم إجراؤها أثناء الاستخدام دون اتصال بالإنترنت تنعكس على الخادم، ويتم دمج أي تحديثات من الخادم مع البيانات المحلية على العميل.

4. بنية غلاف التطبيق : يستلزم تنفيذ بنية غلاف التطبيق فصل التخطيط الأساسي ومكونات واجهة المستخدم عن البيانات. يسمح هذا الأسلوب للمطورين بتخزين غلاف التطبيق مؤقتًا، مما يجعله متاحًا على الفور أثناء الاستخدام دون اتصال بالإنترنت، ويتيح أوقات تحميل سريعة للصفحة بغض النظر عن ظروف الشبكة.

5. التحسين التدريجي : يجب تصميم تطبيقات الويب التي تستخدم FOFD مع وضع التحسين التدريجي في الاعتبار. من خلال تطوير الوظائف الأساسية التي تعمل بكفاءة في ظل أبسط الظروف وإضافة الميزات تدريجيًا مع تحسن الظروف، يمكن للتطبيقات تلبية مجموعة واسعة من المستخدمين وقدرات الأجهزة.

وفقًا للأبحاث، فإن 60% من اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم تتم عبر شبكات 2G أو 3G، مما يؤدي إلى تناقضات محتملة في موثوقية الشبكة. يمكن للشركات التي تعطي الأولوية لـ FOFD الوصول إلى جمهور أوسع، وتقليل توقف المستخدمين، وتحسين مشاركة المستخدم على المدى الطويل. على سبيل المثال، يستخدم تطبيق الويب التقدمي (PWA) من تويتر، Twitter Lite، نهج التصميم الأول دون الاتصال بالإنترنت لتوفير تجربة عالية الجودة حتى على الشبكات البطيئة وغير الموثوقة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 75% في التغريدات وانخفاض بنسبة 20% في معدل الارتداد .

في الختام، يلعب Frontend Offline First Design دورًا حاسمًا في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، مع إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم السلسة بغض النظر عن ظروف الشبكة. توفر منصة AppMaster no-code الأدوات اللازمة لإنشاء مثل هذه التطبيقات وصيانتها، مما يمكّن الشركات من تلبية احتياجات قاعدة المستخدمين العالمية وتعظيم إمكانات حلولها البرمجية.