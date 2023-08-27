تشير إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية (A11Y) إلى ممارسة تصميم وتطوير وتحسين واجهة المستخدم (UI) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول لضمان سهولة استخدامها والتجربة المثلى لجميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. ويشمل ذلك النظر في الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو معرفية أو حركية أو كلامية، بالإضافة إلى أولئك الذين يستخدمون التقنيات المساعدة أو الذين يصلون إلى التطبيقات من خلال أجهزة الإدخال البديلة.

يتطلب تحقيق إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية مجموعة من مبادئ التصميم الشامل، والامتثال لمعايير إمكانية الوصول الدولية، ونشر ميزات وتقنيات محددة. إن إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية لا يعد مسألة مسؤولية قانونية وأخلاقية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى فوائد كبيرة للشركات والمؤسسات. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من مليار شخص مع شكل من أشكال الإعاقة، ويشكلون حوالي 15% من سكان العالم. ومن خلال ضمان إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية، يمكن للشركات تلبية احتياجات قاعدة المستخدمين الكبيرة هذه بشكل فعال، وبالتالي زيادة مشاركة العملاء ورضاهم وتوليد الإيرادات.

تعتبر إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) التي وضعها اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) بمثابة المعيار المقبول دوليًا لإمكانية الوصول إلى الويب. تحدد هذه الإرشادات المبادئ والإرشادات ومعايير النجاح القابلة للاختبار لإنشاء محتوى ويب يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليه. يتكون الإصدار الحالي، WCAG 2.1، من ثلاثة مستويات من المطابقة: A، وAA، وAAA.

في منصة AppMaster no-code ، تعد إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية أولوية أساسية في تطوير وتحسين تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي. يلتزم AppMaster بإرشادات WCAG 2.1 في تصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها، مما يضمن إمكانية الوصول إلى التطبيقات المبنية على النظام الأساسي وشاملة لجميع المستخدمين. يتضمن ذلك دمج مبادئ إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية ليس فقط في كود المصدر الذي تم إنشاؤه ولكن أيضًا في نماذج التطبيقات ومخططات البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم المتوفرة داخل النظام الأساسي.

يتم تنفيذ ميزات إمكانية الوصول للواجهة الأمامية لـ AppMaster من خلال تقنيات وتقنيات مختلفة، مثل:

التنقل عبر مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول: تشتمل جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها على دعم التنقل عبر لوحة المفاتيح ومؤشرات تركيز واضحة، مما يسمح للمستخدمين ذوي الإعاقات الحركية أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة إدخال بديلة بالتنقل في التطبيق بشكل حدسي. تصميم سريع الاستجابة: تتميز تطبيقات AppMaster بتصميم سريع الاستجابة وتخطيطات لاستيعاب أحجام الأجهزة المختلفة ودقة الشاشة، مما يضمن أن المحتوى واضح وقابل للاستخدام على أجهزة مختلفة وإعدادات العرض. بدائل النص والتسميات التوضيحية: تتضمن التطبيقات التي تم إنشاؤها نصًا بديلاً ذا معنى للصور والمحتويات الأخرى غير النصية، مما يضمن أن المستخدمين الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة أو المتصفحات التي تم تعطيل الصور يمكنهم الوصول إلى المحتوى بفعالية. تحسين تباين الألوان وسهولة القراءة: يضمن AppMaster الالتزام بإرشادات WCAG 2.1 بشأن تباين الألوان وأحجام الخطوط وتباعد النص، مما يوفر سهولة القراءة المثالية ويقلل من خطر عدم وضوح المحتوى للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية أو عمى الألوان. محتوى الفيديو والصوت: تم تحسين التطبيقات ذات محتوى الوسائط الذي تم إنشاؤه بواسطة AppMaster لتسهيل الوصول إليها من خلال ميزات مثل التسميات التوضيحية المغلقة والنصوص والأوصاف الصوتية، مما يسمح للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية بالوصول إلى المحتوى بفعالية.

تستثمر AppMaster باستمرار في البحث والتطوير لتحسين ميزات إمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية والامتثال للمعايير الدولية المتطورة. تسعى المنصة بنشاط للحصول على تعليقات من المستخدمين ومجتمع التطوير الأوسع لتحديد مجالات التحسين ودمج أفضل الممارسات.

ومن خلال إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى الواجهة الأمامية، يضمن AppMaster إمكانية الوصول إلى تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي لجميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. وهذا لا يدعم المسؤولية الأخلاقية للشركات والمؤسسات تجاه الشمولية فحسب، بل يوسع أيضًا قاعدة مستخدميها المحتملين، مما يفتح فرصًا كبيرة للنمو والنجاح.