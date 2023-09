Primeiro design de front-end off-line

Frontend Offline First Design (FOFD) é uma abordagem moderna para o desenvolvimento de aplicativos frontend que prioriza a experiência perfeita do usuário, independentemente da qualidade ou disponibilidade da conexão de rede. À medida que a conectividade à Internet se torna cada vez mais relevante para os utilizadores globais, há um foco crescente no fornecimento de aplicações que funcionem de forma eficiente, mesmo em áreas com ligações à Internet limitadas ou inconsistentes. Essa metodologia de design aproveita o poder do armazenamento local, do cache do navegador e da sincronização de dados para criar aplicativos da Web rápidos, confiáveis ​​e envolventes, garantindo usabilidade máxima mesmo em ambientes de baixa conectividade.

A ideia central por trás do FOFD é permitir que os aplicativos da web continuem funcionando offline, entregando conteúdo apropriado e sincronizando dados com o servidor após a reconexão. Isto é particularmente crucial para aplicações móveis, uma vez que os utilizadores frequentemente encontram ambientes de rede instáveis, resultando na interrupção dos serviços de dados. Uma abordagem de design front-end off-line pode melhorar significativamente a experiência do usuário, pois reduz a dependência de conexões de rede contínuas, permitindo o uso em uma ampla variedade de situações.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, simplifica o processo de construção de aplicativos web, móveis e de back-end, permitindo que os usuários criem esquema de banco de dados, lógica de negócios, endpoints de API e projetem visualmente componentes de UI. Além de oferecer uma experiência de desenvolvimento perfeita, AppMaster também fornece um conjunto robusto de recursos para implementar o primeiro design off-line de front-end em aplicativos da web utilizando a estrutura Vue3, JavaScript/TypeScript e sincronização de dados em tempo real com aplicativos de back-end desenvolvidos com Go (golang).

Uma implementação bem-sucedida do FOFD depende do emprego de um conjunto de estratégias, técnicas e ferramentas para gerenciar dados e processos de aplicativos durante o acesso offline. Esses incluem:

1. Service Workers : Service Workers são scripts JavaScript executados independentemente do thread principal do aplicativo, interceptando solicitações de rede, armazenando ativos em cache e gerenciando atualizações. Os service workers fornecem uma camada de abstração entre o aplicativo e a rede, permitindo a busca e o armazenamento eficiente de dados durante o uso offline.

2. Armazenamento local : os aplicativos da Web podem utilizar mecanismos de armazenamento baseados em navegador, como IndexedDB ou Web SQL, para armazenar e acessar dados localmente de forma persistente. O armazenamento local permite que os aplicativos forneçam conteúdo e interajam com os usuários, apesar da falta de conectividade.

3. Sincronização de dados : quando o aplicativo recupera o acesso à rede, os dados devem ser sincronizados entre o servidor e o cliente. A sincronização de dados garante que as alterações feitas durante o uso offline sejam refletidas no servidor e que quaisquer atualizações do servidor sejam mescladas com os dados locais no cliente.

4. Arquitetura do Shell do Aplicativo : A implementação de uma arquitetura do Shell do aplicativo envolve a separação do layout principal e dos componentes da UI dos dados. Essa abordagem permite que os desenvolvedores armazenem em cache o shell do aplicativo, disponibilizando-o instantaneamente durante o uso off-line e permitindo tempos rápidos de carregamento da página, independentemente das condições da rede.

5. Aprimoramento progressivo : os aplicativos da Web que empregam FOFD devem ser projetados tendo em mente o aprimoramento progressivo. Ao desenvolver funcionalidades básicas que funcionam de forma eficiente sob as condições mais básicas e adicionar recursos progressivamente à medida que as condições melhoram, os aplicativos podem atender a uma ampla gama de usuários e capacidades de dispositivos.

Segundo a pesquisa, 60% das conexões de internet móvel em todo o mundo ocorrem em redes 2G ou 3G, levando a possíveis inconsistências na confiabilidade da rede. As empresas que priorizam o FOFD podem alcançar um público mais amplo, reduzir a rotatividade de usuários e melhorar o envolvimento dos usuários no longo prazo. Por exemplo, o Progressive Web App (PWA) do Twitter, Twitter Lite, utiliza uma abordagem de design offline para fornecer uma experiência de alta qualidade mesmo em redes lentas e não confiáveis, resultando em um aumento de 75% nos tweets e uma redução de 20% na taxa de rejeição. .

Concluindo, o Frontend Offline First Design desempenha um papel crucial no desenvolvimento de aplicações web modernas, priorizando uma experiência de usuário perfeita, independentemente das condições da rede. A plataforma no-code da AppMaster oferece as ferramentas necessárias para construir e manter tais aplicações, permitindo que as empresas atendam a uma base global de usuários e maximizem o potencial de suas soluções de software.