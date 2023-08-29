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Дизайн внешнего интерфейса в автономном режиме

29, авг. 2023

Frontend Offline First Design (FOFD) — это современный подход к разработке интерфейсных приложений, в котором приоритет отдается обеспечению бесперебойного взаимодействия с пользователем независимо от качества или доступности сетевого подключения. Поскольку подключение к Интернету становится все более актуальным для пользователей по всему миру, все большее внимание уделяется предоставлению приложений, которые эффективно функционируют даже в регионах с ограниченным или нестабильным подключением к Интернету. Эта методология проектирования использует возможности локального хранилища, кэширования браузера и синхронизации данных для создания быстрых, надежных и привлекательных веб-приложений, обеспечивая максимальное удобство использования даже в средах с низким уровнем подключения.

Основная идея FOFD заключается в том, чтобы позволить веб-приложениям продолжать работать в автономном режиме, доставлять соответствующий контент и синхронизировать данные с сервером при повторном подключении. Это особенно важно для мобильных приложений, поскольку пользователи часто сталкиваются с нестабильной сетевой средой, что приводит к перебоям в передаче данных. Подход к проектированию внешнего интерфейса в автономном режиме может значительно улучшить взаимодействие с пользователем, поскольку он снижает зависимость от непрерывных сетевых подключений, что позволяет использовать его в самых разных ситуациях.

AppMaster, мощная платформа no-code, упрощает процесс создания веб-, мобильных и серверных приложений, позволяя пользователям создавать схему базы данных, бизнес-логику, endpoints API и визуально проектировать компоненты пользовательского интерфейса. Помимо беспрепятственного опыта разработки, AppMaster также предоставляет надежный набор функций для реализации первоначального автономного проектирования внешнего интерфейса в веб-приложениях с использованием инфраструктуры Vue3, JavaScript/TypeScript и синхронизации данных в реальном времени с серверными приложениями, созданными с помощью Go (golang).

Успешная реализация FOFD зависит от использования набора стратегий, методов и инструментов для управления данными и процессами приложений во время автономного доступа. К ним относятся:

1. Сервисные работники : Сервисные работники — это сценарии JavaScript, которые выполняются независимо от основного потока приложения, перехватывая сетевые запросы, кэшируя ресурсы и управляя обновлениями. Сервисные работники обеспечивают уровень абстракции между приложением и сетью, позволяя эффективно извлекать и хранить данные во время автономного использования.

2. Локальное хранилище . Веб-приложения могут использовать механизмы хранения на основе браузера, такие как IndexedDB или Web SQL, для постоянного хранения данных и доступа к ним локально. Локальное хранилище позволяет приложениям обслуживать контент и взаимодействовать с пользователями, несмотря на отсутствие подключения.

3. Синхронизация данных : когда приложение восстанавливает доступ к сети, данные должны быть синхронизированы между сервером и клиентом. Синхронизация данных гарантирует, что изменения, внесенные во время автономного использования, отражаются на сервере, а любые обновления с сервера объединяются с локальными данными на клиенте.

4. Архитектура оболочки приложения . Реализация архитектуры оболочки приложения влечет за собой отделение основного макета и компонентов пользовательского интерфейса от данных. Такой подход позволяет разработчикам кэшировать оболочку приложения, делая ее мгновенно доступной при автономном использовании и обеспечивая быструю загрузку страниц независимо от условий сети.

5. Прогрессивное улучшение . Веб-приложения, использующие FOFD, должны разрабатываться с учетом постепенного улучшения. Разрабатывая основные функции, которые эффективно работают в самых простых условиях, и постепенно добавляя функции по мере улучшения условий, приложения могут удовлетворить широкий спектр пользователей и возможностей устройств.

Согласно исследованиям, 60% мобильных подключений к Интернету во всем мире происходят в сетях 2G или 3G, что приводит к потенциальным несоответствиям в надежности сети. Компании, которые отдают приоритет FOFD, могут охватить более широкую аудиторию, сократить отток пользователей и улучшить долгосрочное взаимодействие с пользователями. Например, прогрессивное веб-приложение Twitter (PWA), Twitter Lite, использует подход к проектированию в автономном режиме, чтобы обеспечить высокое качество даже в медленных и ненадежных сетях, что приводит к увеличению количества твитов на 75% и снижению показателя отказов на 20%. .

В заключение, Frontend Offline First Design играет решающую роль в разработке современных веб-приложений, уделяя приоритетное внимание бесперебойному пользовательскому опыту независимо от условий сети. Платформа AppMaster no-code предлагает необходимые инструменты для создания и поддержки таких приложений, позволяя компаниям обслуживать глобальную базу пользователей и максимизировать потенциал своих программных решений.

Изучите больше терминов:
CSS-сетка внешнего интерфейса Инициатива по доступности внешнего веб-интерфейса (WAI) Интерфейс GraphQL Интерфейс SVG (масштабируемая векторная графика) Интерфейсное веб-хранилище Интерфейсный интерфейс Canvas API Кэширование внешнего браузера Минимизация кода внешнего интерфейса Модульная разработка внешнего интерфейса Одностраничные приложения внешнего интерфейса (SPA) Отложенная загрузка внешнего интерфейса Принципы дизайна внешнего интерфейса Сообщество фронтенд-разработчиков Средства выполнения задач внешнего интерфейса Типографика внешнего интерфейса Управление состоянием внешнего интерфейса

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