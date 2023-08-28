تخزين الويب للواجهة الأمامية

يشير تخزين الويب الأمامي، في سياق تطوير الويب الأمامي، إلى مجموعة من التقنيات والتقنيات من جانب العميل التي تسمح لتطبيقات الويب بتخزين البيانات مباشرة داخل متصفح المستخدم. تتيح آلية التخزين هذه لتطبيقات الويب الاحتفاظ ببيانات المستخدم وتفضيلاته، وموارد ذاكرة التخزين المؤقت، وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. مع الاعتماد المتزايد على المعالجة من جانب العميل والتعقيد المتزايد لتطبيقات الويب، أصبح تخزين الويب الأمامي الآن عنصرًا حاسمًا في تطوير الويب الحديث، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات غنية بالميزات مع تحسين الأداء والاستجابة. على سبيل المثال، يستخدم النظام الأساسي AppMaster no-code تخزين الويب الأمامي لتحسين تجربة المستخدم من خلال توفير بيئة سريعة وفعالة وتفاعلية لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

هناك طريقتان أساسيتان لتخزين الواجهة الأمامية للويب: التخزين المحلي وتخزين الجلسة، وكلاهما جزء من Web Storage API. التخزين المحلي هو مخزن ذو قيمة أساسية يحافظ على البيانات عبر جلسات المتصفح ويتيح تخزين البيانات على المدى الطويل من جانب العميل. البيانات المخزنة في التخزين المحلي ليس لها وقت انتهاء صلاحية ويمكن الوصول إليها حتى يقوم المستخدم بمسحها يدويًا أو يقوم تطبيق الويب بإزالتها برمجيًا. تعتبر هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للاحتفاظ بتفضيلات المستخدم، والحفاظ على حالات المصادقة، وتخزين الموارد مؤقتًا للوصول دون اتصال. من ناحية أخرى، يعد تخزين الجلسة مخزنًا مؤقتًا لقيمة المفتاح الذي يحتفظ بالبيانات لمدة جلسة متصفح واحدة فقط. بمجرد قيام المستخدم بإغلاق المتصفح، تتم إزالة البيانات المخزنة في تخزين الجلسة تلقائيًا. إنه مثالي لتخزين المعلومات الحساسة وتتبع نشاط المستخدم خلال جلسة تصفح واحدة دون التأثير على خصوصية المستخدم وأمانه.

توفر تقنيات تخزين الويب الأمامية العديد من المزايا مقارنة بالبدائل التقليدية مثل التخزين المعتمد على ملفات تعريف الارتباط والتخزين من جانب الخادم. بالمقارنة مع ملفات تعريف الارتباط، يوفر كل من التخزين المحلي وتخزين الجلسة حدود تخزين أعلى، عادة حوالي 5-10 ميغابايت لكل نطاق، مما يسهل تخزين كمية أكبر من البيانات دون التأثير على أداء موقع الويب. علاوة على ذلك، فإنها تقيد الوصول إلى البيانات على جانب العميل فقط، مما يمنع نقل المعلومات الحساسة في رؤوس HTTP عبر طلبات متعددة. يؤدي ذلك إلى تحسين أمان البيانات وتقليل الحمل على الخادم عن طريق تقليل كمية البيانات المنقولة في كل طلب.

يمكن أن يؤدي استخدام مساحة تخزين الويب الأمامية إلى العديد من المزايا في تطبيقات الويب المبنية باستخدام منصة AppMaster. على سبيل المثال، يمكن للبيانات المخزنة مؤقتًا في التخزين المحلي تسريع عملية تحميل وعرض صفحات الويب، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المستخدم. يمكن لتخزين الجلسة تخزين البيانات المؤقتة مثل قيم إدخال النموذج أو اختيارات المستخدم، مما يضمن عدم فقدان المستخدمين للمعلومات الأساسية أثناء التنقل عبر التطبيق. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام التخزين المحلي للحفاظ على تفضيلات المستخدم، والاحتفاظ بالإعدادات والتكوينات المخصصة عبر زيارات متعددة. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تخزين الويب الأمامي في تمكين الوصول دون اتصال بالإنترنت ومزامنة بيانات المستخدم عبر الأجهزة من خلال التخزين المؤقت الفعال لموارد التطبيق وبياناته.

من الضروري أيضًا مراعاة بعض القيود والمخاوف الأمنية عند استخدام وحدة تخزين الويب الأمامية. نظرًا لأنه يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة في التخزين المحلي وتخزين الجلسة من خلال JavaScript، فهي عرضة لهجمات البرمجة عبر المواقع (XSS) إذا لم يتم اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يقتصر تخزين الويب على مجال معين، مما يقيد مشاركة البيانات بين المجالات المختلفة. وأخيرًا، تتطلب لوائح خصوصية المستخدم، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، من مطوري الويب التأكد من حصول المستخدمين على الموافقة قبل تخزين أي معلومات شخصية في متصفحاتهم.

في الختام، يلعب Frontend Web Storage دورًا محوريًا في تطوير الويب الحديث من خلال توفير آلية متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام لتخزين البيانات من جانب العميل. باستخدام إمكانات التخزين المحلي وتخزين الجلسة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب ذات أداء واستجابة وتجربة مستخدم محسنة. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين التكامل السلس لتقنيات تخزين الويب الأمامية في تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة، والاستفادة من هذه التقنيات لزيادة سرعة تطوير التطبيقات وفعالية التكلفة مع تقليل الديون الفنية. على هذا النحو، يعد فهم تخزين الويب الأمامي واستخدامه بشكل فعال مجموعة مهارات لا تقدر بثمن لمطوري الويب، بالإضافة إلى مستخدمي الأنظمة الأساسية no-code الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات ومرتكزة على المستخدم.