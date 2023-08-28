إدارة حالة الواجهة الأمامية

Frontend State Management هي ممارسة التعامل مع تخزين البيانات وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها داخل طبقة الواجهة الأمامية لتطبيقات الويب أو الهاتف المحمول أو تطبيقات واجهة المستخدم الأخرى (UI). يجب أن يحافظ تطبيق الواجهة الأمامية، أثناء تفاعله مع المستخدم، على تمثيل بيانات متماسك ومنظم يسهل التفاعل السلس والفعال بين المستخدم والنظام، خاصة في التطبيقات التي تتطلب تحديثات في الوقت الفعلي وتجارب مستخدم متسقة عبر طرق العرض والمكونات المختلفة.

ونظرًا لتحديث تقنيات الويب وظهور تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA)، فقد كانت هناك حاجة متزايدة لحلول إدارة الحالة الأكثر تطورًا. تعتبر هذه الحلول ضرورية في مواجهة التحديات الكامنة في أنظمة الواجهة الأمامية الحديثة، والتي يمكن أن تحتوي على ترتيب معقد من المكونات وطرق العرض والأحداث التي تتعاون لإنشاء تجربة مستخدم سلسة. كمطورين، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التركيز على استراتيجيات إدارة الحالة القوية أمر بالغ الأهمية لبناء تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير.

إدارة الدولة ليست موضوعا جديدا في هندسة البرمجيات. ومع ذلك، مع التعقيد المتزايد لتطبيقات الواجهة الأمامية، كان على مطوري الواجهة الأمامية اعتماد أساليب أكثر منهجية لإدارة حالة التطبيق. أحد هذه الأساليب هو من خلال تنفيذ مكتبات وأطر إدارة الحالة المصممة لتبسيط إدارة حالة التطبيق مع توفير الأنماط وأفضل الممارسات التي تعمل على تحسين قابلية التوسع وقابلية الصيانة وإعادة الاستخدام لقاعدة بيانات التطبيق. تتضمن بعض المكتبات وأطر العمل الشائعة لإدارة الحالة Redux وVuex وMobX وNgRx وغيرها.

عند العمل مع النظام الأساسي AppMaster ، يتم تحقيق إدارة الحالة في الواجهة الأمامية من خلال مصمم Web Business Process (Web BP). يسمح المصمم للمطورين بإنشاء منطق الأعمال لمكونات الواجهة الأمامية بشكل مرئي، مما يضمن إدارة حالة التطبيق بشكل مناسب، والحفاظ على تفاعلية الواجهة الأمامية. يتم تنفيذ عمليات BP على الويب داخل متصفح المستخدم، مما يضمن إدارة حالة التطبيق بشكل متسق وفعال طوال تفاعل المستخدم مع التطبيق.

غالبًا ما توفر حلول إدارة الحالة الحديثة لتطبيقات الواجهة الأمامية العديد من الميزات والأدوات التي تعمل على تبسيط سير عمل إدارة الحالة. تتضمن بعض هذه الميزات: تخزين الحالة المركزي، وإنفاذ الثبات، ومعالجة الإجراءات غير المتزامنة، والتكامل مع أطر عمل ومكتبات الواجهة الأمامية المختلفة. يعتمد اختيار مكتبة أو إطار عمل محدد لإدارة الحالة إلى حد كبير على عوامل مثل مدى تعقيد التطبيق ومعرفة المطور والتوافق مع إطار عمل الواجهة الأمامية الأساسي.

يشير تخزين الحالة المركزي إلى ممارسة دمج حالة التطبيق بأكملها في بنية بيانات واحدة متماسكة. تعمل بنية البيانات هذه، والتي يشار إليها غالبًا باسم "المتجر"، كمصدر وحيد لحقيقة حالة التطبيق، مما يضمن أن جميع المكونات لديها رؤية متسقة للبيانات في أي وقت محدد. كما يلغي المتجر المركزي الحاجة إلى مزامنة الحالة يدويًا بين المكونات، مما يقلل من احتمالية عدم تناسق البيانات.

يعد فرض الثبات جانبًا حاسمًا في حلول إدارة حالة الواجهة الأمامية الحديثة. الثبات يعني ببساطة أن حالة التطبيق لا يمكن تعديلها مباشرة؛ بدلاً من ذلك، يتم إنشاء كائنات الحالة الجديدة لتمثيل الحالة المحدثة. يضمن هذا الأسلوب بقاء الحالة متسقة ويمكن التنبؤ بها طوال دورة حياة التطبيق ويسهل ميزات تصحيح الأخطاء والسفر عبر الزمن بشكل أكثر وضوحًا في أدوات تصحيح الأخطاء الحديثة.

تعد معالجة الإجراءات غير المتزامنة ميزة مهمة في حلول إدارة حالة الواجهة الأمامية، خاصة في ضوء الطبيعة غير المتزامنة بطبيعتها لـ JavaScript ومعظم تطبيقات الواجهة الأمامية. توفر مكتبات وأطر إدارة الحالة آليات تسمح للمطورين بالتعامل مع العمليات غير المتزامنة مثل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) من جانب الخادم أو الوظائف المستندة إلى المؤقت مع الحفاظ على حالة متسقة ويمكن التنبؤ بها من خلال أنماط واصطلاحات محددة.

يعد التكامل مع أطر عمل ومكتبات الواجهة الأمامية المختلفة أمرًا ضروريًا لإدارة الحالة بسلاسة في تطبيقات الواجهة الأمامية. غالبًا ما توفر حلول إدارة الحالة عمليات تكامل أو برامج وسيطة أو مكونات إضافية تسمح للمطورين بتبسيط إدارة حالة التطبيق ضمن سياق إطار عمل الواجهة الأمامية المختار، مثل React أو Angular أو Vue.js.

في الختام، تعد إدارة حالة الواجهة الأمامية موضوعًا بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات الواجهة الأمامية الحديثة. أدى تعقيد تطبيقات واجهة المستخدم الحديثة والطلب على التحديثات في الوقت الفعلي وتجارب المستخدم السلسة إلى ظهور مكتبات وأطر إدارة الحالة التي تسهل إدارة حالة التطبيق من خلال الأنماط وأفضل الممارسات والأدوات المتطورة. توفر منصة AppMaster نهجًا مرئيًا لإدارة حالة الواجهة الأمامية من خلال مصمم عمليات أعمال الويب (Web BP)، مما يسمح للمطورين بمعالجة التحديات المرتبطة بالحفاظ على الحالة في تطبيقات الواجهة الأمامية المعقدة بكفاءة وفعالية.