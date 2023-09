Frontend offline eerste ontwerp

Frontend Offline First Design (FOFD) is een moderne benadering van de ontwikkeling van frontend-applicaties die prioriteit geeft aan een naadloze gebruikerservaring, ongeacht de kwaliteit of beschikbaarheid van de netwerkverbinding. Nu internetconnectiviteit steeds relevanter wordt voor mondiale gebruikers, is er een groeiende focus op het leveren van applicaties die efficiënt functioneren, zelfs in gebieden met beperkte of inconsistente internetverbindingen. Deze ontwerpmethodologie maakt gebruik van de kracht van lokale opslag, browsercaching en gegevenssynchronisatie om snelle, betrouwbare en boeiende webapplicaties te creëren, waardoor maximale bruikbaarheid wordt gegarandeerd, zelfs in omgevingen met weinig connectiviteit.

Het kernidee achter FOFD is het mogelijk maken dat webapplicaties offline kunnen blijven functioneren, de juiste inhoud kunnen leveren en gegevens met de server kunnen synchroniseren wanneer er opnieuw verbinding wordt gemaakt. Dit is vooral van cruciaal belang voor mobiele toepassingen, omdat gebruikers vaak te maken krijgen met onstabiele netwerkomgevingen, wat resulteert in onderbroken datadiensten. Een frontend offline first design-aanpak kan de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren, omdat het de afhankelijkheid van continue netwerkverbindingen vermindert, waardoor gebruik in een grote verscheidenheid aan situaties mogelijk wordt.

AppMaster, een krachtig platform no-code, vereenvoudigt het proces van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties door gebruikers in staat te stellen een databaseschema, bedrijfslogica, API- endpoints te creëren en UI-componenten visueel te ontwerpen. Naast het bieden van een naadloze ontwikkelingservaring, biedt AppMaster ook een robuuste set functies om frontend offline first design te implementeren in webapplicaties met behulp van het Vue3-framework, JavaScript/TypeScript en realtime gegevenssynchronisatie met backend-applicaties gebouwd met Go (golang).

Een succesvolle implementatie van FOFD is afhankelijk van het gebruik van een reeks strategieën, technieken en hulpmiddelen om applicatiegegevens en -processen te beheren tijdens offline toegang. Deze omvatten:

1. Servicewerkers : Servicewerkers zijn JavaScript-scripts die onafhankelijk van de hoofdtoepassingsthread draaien, netwerkverzoeken onderscheppen, assets in de cache opslaan en updates beheren. Servicemedewerkers zorgen voor een abstractielaag tussen de applicatie en het netwerk, waardoor gegevens efficiënt kunnen worden opgehaald en opgeslagen tijdens offline gebruik.

2. Lokale opslag : webapplicaties kunnen browsergebaseerde opslagmechanismen zoals IndexedDB of Web SQL gebruiken om gegevens permanent lokaal op te slaan en te openen. Dankzij lokale opslag kunnen applicaties inhoud aanbieden en met gebruikers communiceren, ondanks het gebrek aan connectiviteit.

3. Gegevenssynchronisatie : Wanneer de applicatie weer toegang tot het netwerk krijgt, moeten de gegevens worden gesynchroniseerd tussen de server en de client. Gegevenssynchronisatie zorgt ervoor dat wijzigingen die tijdens offline gebruik worden aangebracht, worden weerspiegeld op de server en dat eventuele updates van de server worden samengevoegd met de lokale gegevens op de client.

4. Applicatieshell-architectuur : Het implementeren van een applicatieshell-architectuur houdt in dat de kernlay-out en UI-componenten worden gescheiden van de gegevens. Met deze aanpak kunnen ontwikkelaars de applicatieshell in de cache opslaan, waardoor deze direct beschikbaar is tijdens offline gebruik en snelle laadtijden van pagina's mogelijk worden, ongeacht de netwerkomstandigheden.

5. Progressieve verbetering : Webapplicaties die gebruik maken van FOFD moeten worden ontworpen met progressieve verbetering in gedachten. Door kernfunctionaliteit te ontwikkelen die efficiënt presteert onder de meest elementaire omstandigheden en geleidelijk functies toe te voegen naarmate de omstandigheden verbeteren, kunnen applicaties een breed scala aan gebruikers en apparaatmogelijkheden bedienen.

Volgens onderzoek vindt 60% van de mobiele internetverbindingen wereldwijd plaats op 2G- of 3G-netwerken, wat kan leiden tot mogelijke inconsistenties in de netwerkbetrouwbaarheid. Bedrijven die prioriteit geven aan FOFD kunnen een breder publiek bereiken, het gebruikersverloop verminderen en de gebruikersbetrokkenheid op de lange termijn verbeteren. Twitter's Progressive Web App (PWA), Twitter Lite, maakt bijvoorbeeld gebruik van een offline first design-aanpak om zelfs op langzame en onbetrouwbare netwerken een ervaring van hoge kwaliteit te bieden, wat resulteert in een toename van 75% in tweets en een afname van 20% in het bouncepercentage. .

Concluderend speelt Frontend Offline First Design een cruciale rol in de ontwikkeling van moderne webapplicaties, waarbij prioriteit wordt gegeven aan een naadloze gebruikerservaring, ongeacht de netwerkomstandigheden. Het no-code platform van AppMaster biedt de noodzakelijke tools om dergelijke applicaties te bouwen en te onderhouden, waardoor bedrijven een wereldwijde gebruikersbasis kunnen bedienen en het potentieel van hun softwareoplossingen kunnen maximaliseren.