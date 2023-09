Pierwszy projekt frontendu offline

Frontend Offline First Design (FOFD) to nowoczesne podejście do tworzenia aplikacji frontendowych, które stawia na bezproblemową obsługę użytkownika niezależnie od jakości i dostępności połączenia sieciowego. Ponieważ łączność internetowa staje się coraz bardziej istotna dla użytkowników na całym świecie, coraz większy nacisk kładzie się na dostarczanie aplikacji, które działają wydajnie nawet na obszarach o ograniczonych lub niespójnych połączeniach internetowych. Ta metodologia projektowania wykorzystuje moc lokalnego przechowywania, buforowania przeglądarki i synchronizacji danych w celu tworzenia szybkich, niezawodnych i wciągających aplikacji internetowych, zapewniających maksymalną użyteczność nawet w środowiskach o słabej łączności.

Podstawową ideą FOFD jest umożliwienie aplikacjom internetowym dalszego działania w trybie offline, dostarczanie odpowiedniej treści i synchronizowanie danych z serwerem po ponownym połączeniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku aplikacji mobilnych, ponieważ użytkownicy często spotykają się z niestabilnymi środowiskami sieciowymi, co skutkuje przerwami w świadczeniu usług transmisji danych. Podejście do projektowania frontendu w trybie offline może znacznie poprawić komfort użytkownika, ponieważ zmniejsza zależność od ciągłych połączeń sieciowych, umożliwiając korzystanie z niego w wielu różnych sytuacjach.

AppMaster, potężna platforma no-code, upraszcza proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, umożliwiając użytkownikom tworzenie schematu bazy danych, logiki biznesowej, endpoints API i wizualne projektowanie komponentów interfejsu użytkownika. Oprócz zapewnienia bezproblemowego programowania, AppMaster zapewnia również solidny zestaw funkcji umożliwiających wdrożenie frontendowego projektu offline w aplikacjach internetowych wykorzystujących framework Vue3, JavaScript/TypeScript i synchronizację danych w czasie rzeczywistym z aplikacjami backendowymi zbudowanymi w Go (golang).

Pomyślne wdrożenie FOFD opiera się na zastosowaniu zestawu strategii, technik i narzędzi do zarządzania danymi i procesami aplikacji podczas dostępu offline. Obejmują one:

1. Workery usług : Workery usług to skrypty JavaScript, które działają niezależnie od głównego wątku aplikacji i przechwytują żądania sieciowe, buforują zasoby i zarządzają aktualizacjami. Service Workery zapewniają warstwę abstrakcji pomiędzy aplikacją a siecią, umożliwiając wydajne pobieranie i przechowywanie danych podczas korzystania z nich w trybie offline.

2. Pamięć lokalna : aplikacje internetowe mogą wykorzystywać mechanizmy przechowywania oparte na przeglądarce, takie jak IndexedDB lub Web SQL, w celu trwałego przechowywania danych i lokalnego dostępu do nich. Pamięć lokalna umożliwia aplikacjom udostępnianie treści i interakcję z użytkownikami pomimo braku łączności.

3. Synchronizacja danych : Gdy aplikacja odzyska dostęp do sieci, dane muszą zostać zsynchronizowane pomiędzy serwerem a klientem. Synchronizacja danych gwarantuje, że zmiany dokonane podczas korzystania w trybie offline zostaną odzwierciedlone na serwerze, a wszelkie aktualizacje z serwera zostaną scalone z danymi lokalnymi na kliencie.

4. Architektura powłoki aplikacji : Implementacja architektury powłoki aplikacji pociąga za sobą oddzielenie podstawowego układu i komponentów interfejsu użytkownika od danych. Takie podejście pozwala programistom buforować powłokę aplikacji, udostępniając ją natychmiastowo podczas korzystania z niej w trybie offline i umożliwiając szybkie ładowanie strony niezależnie od warunków sieciowych.

5. Stopniowe ulepszanie : Aplikacje internetowe wykorzystujące FOFD powinny być projektowane z myślą o stopniowym ulepszaniu. Rozwijając podstawowe funkcje, które działają wydajnie w najbardziej podstawowych warunkach i stopniowo dodając nowe funkcje w miarę poprawy warunków, aplikacje mogą zaspokoić potrzeby szerokiego zakresu użytkowników i możliwości urządzeń.

Według badań 60% mobilnych połączeń internetowych na całym świecie odbywa się w sieciach 2G lub 3G, co prowadzi do potencjalnych niespójności w niezawodności sieci. Firmy, dla których priorytetem jest FOFD, mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zmniejszyć odpływ użytkowników i poprawić długoterminowe zaangażowanie użytkowników. Na przykład progresywna aplikacja internetowa Twittera (PWA), Twitter Lite, wykorzystuje podejście do projektowania w trybie offline, aby zapewnić wysoką jakość nawet w wolnych i zawodnych sieciach, co skutkuje 75% wzrostem liczby tweetów i 20% spadkiem współczynnika odrzuceń .

Podsumowując, Frontend Offline First Design odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych, stawiając na pierwszym miejscu bezproblemową obsługę użytkownika niezależnie od warunków sieciowych. Platforma AppMaster no-code oferuje narzędzia niezbędne do tworzenia i utrzymywania takich aplikacji, umożliwiając firmom obsługę globalnej bazy użytkowników i maksymalizację potencjału ich rozwiązań programowych.