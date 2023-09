Première conception du frontend hors ligne

Frontend Offline First Design (FOFD) est une approche moderne du développement d'applications frontend qui donne la priorité à une expérience utilisateur transparente, quelle que soit la qualité ou la disponibilité de la connexion réseau. Alors que la connectivité Internet devient de plus en plus pertinente pour les utilisateurs du monde entier, l’accent est de plus en plus mis sur la fourniture d’applications qui fonctionnent efficacement même dans les zones où les connexions Internet sont limitées ou incohérentes. Cette méthodologie de conception exploite la puissance du stockage local, de la mise en cache du navigateur et de la synchronisation des données pour créer des applications Web rapides, fiables et attrayantes, garantissant une convivialité maximale même dans des environnements à faible connectivité.

L'idée principale de FOFD est de permettre aux applications Web de continuer à fonctionner hors ligne, de fournir un contenu approprié et de synchroniser les données avec le serveur lors de la reconnexion. Ceci est particulièrement crucial pour les applications mobiles, car les utilisateurs sont souvent confrontés à des environnements réseau instables, entraînant des interruptions des services de données. Une première approche de conception front-end hors ligne peut améliorer considérablement l'expérience utilisateur, car elle réduit la dépendance à l'égard de connexions réseau continues, permettant une utilisation dans une grande variété de situations.

AppMaster, une puissante plate no-code, simplifie le processus de création d'applications Web, mobiles et back-end en permettant aux utilisateurs de créer un schéma de base de données, une logique métier, endpoints d'API et de concevoir visuellement des composants d'interface utilisateur. En plus d'offrir une expérience de développement transparente, AppMaster fournit également un ensemble robuste de fonctionnalités pour implémenter une première conception front-end hors ligne dans des applications Web utilisant le framework Vue3, JavaScript/TypeScript et la synchronisation des données en temps réel avec des applications back-end créées avec Go (golang).

Une mise en œuvre réussie de FOFD repose sur l’utilisation d’un ensemble de stratégies, de techniques et d’outils pour gérer les données et les processus des applications lors d’un accès hors ligne. Ceux-ci inclus:

1. Service Workers : les Service Workers sont des scripts JavaScript qui s'exécutent indépendamment du thread principal de l'application, interceptant les requêtes réseau, mettant en cache les actifs et gérant les mises à jour. Les techniciens de service fournissent une couche d'abstraction entre l'application et le réseau, permettant une récupération et un stockage efficaces des données lors d'une utilisation hors ligne.

2. Stockage local : les applications Web peuvent utiliser des mécanismes de stockage basés sur un navigateur tels que IndexedDB ou Web SQL pour stocker et accéder de manière persistante aux données localement. Le stockage local permet aux applications de diffuser du contenu et d'interagir avec les utilisateurs malgré le manque de connectivité.

3. Synchronisation des données : Lorsque l'application retrouve l'accès au réseau, les données doivent être synchronisées entre le serveur et le client. La synchronisation des données garantit que les modifications apportées lors de l'utilisation hors ligne sont reflétées sur le serveur et que toutes les mises à jour du serveur sont fusionnées avec les données locales sur le client.

4. Architecture du shell d'application : la mise en œuvre d'une architecture de shell d'application implique de séparer la présentation principale et les composants de l'interface utilisateur des données. Cette approche permet aux développeurs de mettre en cache le shell de l'application, le rendant instantanément disponible lors d'une utilisation hors ligne et permettant des temps de chargement de page rapides, quelles que soient les conditions du réseau.

5. Amélioration progressive : les applications Web utilisant FOFD doivent être conçues dans un souci d'amélioration progressive. En développant des fonctionnalités de base qui fonctionnent efficacement dans les conditions les plus élémentaires et en ajoutant progressivement des fonctionnalités à mesure que les conditions s'améliorent, les applications peuvent répondre à un large éventail d'utilisateurs et de capacités d'appareils.

Selon une étude, 60 % des connexions Internet mobiles dans le monde se font sur des réseaux 2G ou 3G, ce qui entraîne des incohérences potentielles dans la fiabilité du réseau. Les entreprises qui donnent la priorité au FOFD peuvent atteindre un public plus large, réduire le taux de désabonnement des utilisateurs et améliorer l'engagement des utilisateurs à long terme. Par exemple, l'application Web progressive (PWA) de Twitter, Twitter Lite, utilise une première approche de conception hors ligne pour offrir une expérience de haute qualité même sur des réseaux lents et peu fiables, ce qui entraîne une augmentation de 75 % du nombre de tweets et une diminution de 20 % du taux de rebond. .

En conclusion, Frontend Offline First Design joue un rôle crucial dans le développement d'applications Web modernes, en donnant la priorité à une expérience utilisateur transparente quelles que soient les conditions du réseau. La plateforme no-code d' AppMaster offre les outils nécessaires pour créer et maintenir de telles applications, permettant aux entreprises de répondre à une base d'utilisateurs mondiale et de maximiser le potentiel de leurs solutions logicielles.