واجهة DOM الافتراضية

يعد Frontend Virtual DOM مفهومًا بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة ويستخدم بشكل أساسي لتحسين أداء التطبيقات وإدارة التحديثات لواجهة المستخدم (UI). يمكن تعريف Virtual DOM على أنه تمثيل في الذاكرة لنموذج كائن المستند (DOM) الفعلي، والذي يعمل كطبقة معالجة وسيطة، مما يتيح آليات التحديث والعرض الفعالة لتطبيقات الويب الأمامية. تم اعتماد مفهوم Virtual DOM على نطاق واسع في أطر عمل الواجهة الأمامية الشائعة مثل React وVueJS وAngular، وهو عبارة عن منهجية قياسية مستخدمة في تطوير تطبيقات الويب، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster no-code.

يتطلب فهم المفهوم الأساسي لـ Frontend Virtual DOM أولاً تحديد القيود المفروضة على منهجيات معالجة DOM التقليدية. DOM الفعلي عبارة عن بنية تشبه الشجرة تمثل عناصر HTML لصفحة الويب. أي تغييرات في الصفحة، مثل تعديلات النص أو تحديثات نمط CSS أو إضافة العناصر وحذفها، تتطلب معالجة مباشرة لعناصر DOM. ومع ذلك، فإن التفاعل مع DOM لتحديث عناصر صفحة الويب المعروضة يكون عمومًا عملية بطيئة، مما يؤدي إلى أداء عرض غير فعال. مع ظهور تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) والتعقيد المتزايد لتطبيقات الويب، أصبح من الضروري تقليل تكرار عمليات DOM هذه ووضع نهج لتحسين تحديثات واجهة المستخدم.

تم اقتراح Frontend Virtual DOM كحل لهذه المخاوف، حيث يوفر تمثيلًا خفيفًا في الذاكرة لـ DOM الفعلي. تعكس شجرة DOM الافتراضية بنية وخصائص عناصر DOM الفعلية ولكنها تتيح المعالجة الفعالة للتحديثات دون التفاعل المباشر مع DOM الفعلي البطيء والمرهق. عندما يواجه تطبيق الويب تغييرًا في حالته، مثل تفاعل المستخدم أو تحديثات البيانات من خدمة الواجهة الخلفية، يتم تحديث Virtual DOM أولاً، بدلاً من تحديث DOM الفعلي على الفور. يسمح هذا الأسلوب للمطورين بتجميع التحديثات وتحديد أولوياتها، مع اختلاف تغييرات DOM الافتراضية لتحديد الطريقة الأكثر فعالية لتطبيق تعديلات DOM الفعلية.

تتضمن عملية مقارنة وتحديث Virtual DOM وDOM بكفاءة، والمعروفة باسم "diffing" أو "reconciliation"، ثلاث خطوات أساسية: الإنشاء والتمييز والتصحيح. تتضمن خطوة الإنشاء إنشاء شجرة Virtual DOM جديدة استنادًا إلى أحدث حالة للتطبيق. تتضمن خطوة الاختلاف مقارنة أشجار DOM الافتراضية الجديدة والقديمة لتحديد الحد الأدنى من العمليات المطلوبة لجعل DOM الفعلي يعكس التغييرات. تتضمن خطوة التصحيح تطبيق هذه التغييرات على DOM الفعلي، مما يؤدي إلى تحديث واجهة المستخدم. تتيح هذه المنهجية لاستخدام Virtual DOM تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء في تحديث تطبيقات الويب وعرضها، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة واستجابة.

لقد تبنت أطر العمل مثل React وVueJS وAngular، والتي تم اعتمادها على نطاق واسع لتطوير تطبيقات الويب الأمامية، مفهوم Virtual DOM ونشرته. يقوم AppMaster (نظام no-code) ببناء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3، وبالتالي الاستفادة من فوائد Virtual DOM، مما يضمن أن تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام هذا النظام الأساسي تتميز بالأداء والفعالية. يتيح تنفيذ Virtual DOM في منصة AppMaster ، إلى جانب التحسينات الأخرى، التطوير السريع لتطبيقات الويب مع ضمان تحديثات واجهة المستخدم عالية الأداء وقدرات العرض الفعالة.

في الختام، يعد Frontend Virtual DOM مفهومًا بالغ الأهمية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة التي تعالج الحاجة إلى تحديثات فعالة لواجهة المستخدم وآليات العرض. فهو يوفر تمثيلاً خفيف الوزن في الذاكرة لـ DOM الفعلي، مما يتيح للمطورين تحسين أداء تعديلات واجهة المستخدم. تم اعتماد مفهوم Virtual DOM على نطاق واسع في أطر عمل الواجهة الأمامية الشائعة مثل React وVueJS وAngular، ويتم استخدامه على نطاق واسع في تطوير تطبيقات الويب، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster no-code. تتيح هذه التقنية المتطورة للمطورين والمطورين المواطنين على حد سواء إنشاء تطبيقات ويب عالية الأداء وسريعة الاستجابة وجذابة بصريًا بسهولة، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية مع تقليل تأثير اختناقات الأداء.