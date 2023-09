Primo progetto offline del frontend

Frontend Offline First Design (FOFD) è un approccio moderno allo sviluppo di applicazioni frontend che dà priorità a un'esperienza utente fluida indipendentemente dalla qualità o dalla disponibilità della connessione di rete. Poiché la connettività Internet diventa sempre più rilevante per gli utenti globali, vi è una crescente attenzione nel fornire applicazioni che funzionino in modo efficiente anche in aree con connessioni Internet limitate o incoerenti. Questa metodologia di progettazione sfrutta la potenza dell'archiviazione locale, della memorizzazione nella cache del browser e della sincronizzazione dei dati per creare applicazioni Web veloci, affidabili e coinvolgenti, garantendo la massima usabilità anche in ambienti a bassa connettività.

L'idea centrale alla base di FOFD è consentire alle applicazioni web di continuare a funzionare anche offline, fornendo contenuti appropriati e sincronizzando i dati con il server alla riconnessione. Ciò è particolarmente cruciale per le applicazioni mobili, poiché gli utenti spesso incontrano ambienti di rete instabili, con conseguente interruzione dei servizi dati. Un primo approccio di progettazione offline del frontend può migliorare significativamente l'esperienza dell'utente, poiché riduce la dipendenza da connessioni di rete continue, consentendo l'utilizzo in un'ampia varietà di situazioni.

AppMaster, una potente piattaforma no-code, semplifica il processo di creazione di applicazioni web, mobili e backend consentendo agli utenti di creare schemi di database, logica di business, endpoints API e progettare visivamente componenti dell'interfaccia utente. Oltre a offrire un'esperienza di sviluppo fluida, AppMaster fornisce anche un solido set di funzionalità per implementare la prima progettazione offline del frontend nelle applicazioni Web utilizzando il framework Vue3, JavaScript/TypeScript e la sincronizzazione dei dati in tempo reale con le applicazioni backend create con Go (golang).

Un'implementazione di successo del FOFD si basa sull'utilizzo di una serie di strategie, tecniche e strumenti per gestire i dati e i processi delle applicazioni durante l'accesso offline. Questi includono:

1. Service Worker : i Service Worker sono script JavaScript che vengono eseguiti indipendentemente dal thread dell'applicazione principale, intercettando le richieste di rete, memorizzando nella cache le risorse e gestendo gli aggiornamenti. Gli addetti ai servizi forniscono un livello di astrazione tra l'applicazione e la rete, consentendo il recupero e l'archiviazione efficiente dei dati durante l'utilizzo offline.

2. Archiviazione locale : le applicazioni Web possono utilizzare meccanismi di archiviazione basati su browser come IndexedDB o Web SQL per archiviare e accedere in modo persistente ai dati localmente. L'archiviazione locale consente alle applicazioni di fornire contenuti e interagire con gli utenti nonostante la mancanza di connettività.

3. Sincronizzazione dei dati : quando l'applicazione riacquista l'accesso alla rete, i dati devono essere sincronizzati tra il server e il client. La sincronizzazione dei dati garantisce che le modifiche apportate durante l'utilizzo offline si riflettano sul server e che eventuali aggiornamenti dal server vengano uniti ai dati locali sul client.

4. Architettura della shell dell'applicazione : l'implementazione di un'architettura della shell dell'applicazione comporta la separazione del layout principale e dei componenti dell'interfaccia utente dai dati. Questo approccio consente agli sviluppatori di memorizzare nella cache la shell dell'applicazione, rendendola immediatamente disponibile durante l'utilizzo offline e consentendo tempi di caricamento rapidi della pagina indipendentemente dalle condizioni della rete.

5. Miglioramento progressivo : le applicazioni Web che utilizzano FOFD dovrebbero essere progettate pensando al miglioramento progressivo. Sviluppando funzionalità di base che funzionano in modo efficiente nelle condizioni più elementari e aggiungendo progressivamente funzionalità man mano che le condizioni migliorano, le applicazioni possono soddisfare un'ampia gamma di utenti e funzionalità dei dispositivi.

Secondo una ricerca, il 60% delle connessioni Internet mobili in tutto il mondo avviene su reti 2G o 3G, con conseguenti potenziali incoerenze nell'affidabilità della rete. Le aziende che danno priorità al FOFD possono raggiungere un pubblico più ampio, ridurre l'abbandono degli utenti e migliorare il coinvolgimento degli utenti a lungo termine. Ad esempio, la Progressive Web App (PWA) di Twitter, Twitter Lite, utilizza un approccio di progettazione offline per fornire un'esperienza di alta qualità anche su reti lente e inaffidabili, con un conseguente aumento del 75% dei tweet e una diminuzione del 20% della frequenza di rimbalzo. .

In conclusione, Frontend Offline First Design svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di applicazioni web moderne, dando priorità a un'esperienza utente fluida indipendentemente dalle condizioni della rete. La piattaforma no-code di AppMaster offre gli strumenti necessari per creare e mantenere tali applicazioni, consentendo alle aziende di soddisfare una base di utenti globale e massimizzare il potenziale delle proprie soluzioni software.