Ön Uç Çevrimdışı İlk Tasarım (FOFD), ağ bağlantısının kalitesine veya kullanılabilirliğine bakılmaksızın kesintisiz kullanıcı deneyimine öncelik veren ön uç uygulama geliştirmeye yönelik modern bir yaklaşımdır. İnternet bağlantısı küresel kullanıcılar için giderek daha önemli hale geldikçe, sınırlı veya tutarsız internet bağlantılarına sahip alanlarda bile verimli bir şekilde çalışan uygulamalar sağlamaya odaklanılıyor. Bu tasarım metodolojisi, hızlı, güvenilir ve ilgi çekici web uygulamaları oluşturmak için yerel depolamanın, tarayıcı önbelleğe almanın ve veri senkronizasyonunun gücünden yararlanır ve bağlantının düşük olduğu ortamlarda bile maksimum kullanılabilirlik sağlar.

FOFD'nin arkasındaki temel fikir, web uygulamalarının çevrimdışıyken çalışmaya devam etmesini sağlamak, uygun içeriği sunmak ve yeniden bağlantı kurulduğunda verileri sunucuyla senkronize etmektir. Kullanıcılar sıklıkla kararsız ağ ortamlarıyla karşılaşıp veri hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olduğundan bu durum mobil uygulamalar için özellikle önemlidir. Ön uç çevrimdışı ilk tasarım yaklaşımı, sürekli ağ bağlantılarına olan bağımlılığı azaltarak çok çeşitli durumlarda kullanıma olanak tanıdığından kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, kullanıcıların veritabanı şeması, iş mantığı, API endpoints ve görsel olarak kullanıcı arayüzü bileşenleri tasarlamasına olanak tanıyarak web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini basitleştirir. Kusursuz bir geliştirme deneyimi sunmanın yanı sıra, AppMaster ayrıca Vue3 çerçevesini, JavaScript/TypeScript'i ve Go (golang) ile oluşturulmuş arka uç uygulamalarıyla gerçek zamanlı veri senkronizasyonunu kullanan web uygulamalarında ön uç çevrimdışı ilk tasarımını uygulamak için güçlü bir dizi özellik sağlar.

FOFD'nin başarılı bir şekilde uygulanması, çevrimdışı erişim sırasında uygulama verilerini ve süreçlerini yönetmek için bir dizi strateji, teknik ve aracın kullanılmasına dayanır. Bunlar şunları içerir:

1. Hizmet Çalışanları : Hizmet çalışanları, ana uygulama iş parçacığından bağımsız olarak çalışan, ağ isteklerini engelleyen, varlıkları önbelleğe alan ve güncellemeleri yöneten JavaScript komut dosyalarıdır. Hizmet çalışanları, uygulama ile ağ arasında bir soyutlama katmanı sağlayarak, çevrimdışı kullanım sırasında verimli veri alımına ve depolamaya olanak tanır.

2. Yerel Depolama : Web uygulamaları, verileri kalıcı olarak depolamak ve yerel olarak bunlara erişmek için IndexedDB veya Web SQL gibi tarayıcı tabanlı depolama mekanizmalarını kullanabilir. Yerel depolama, uygulamaların bağlantı eksikliğine rağmen içerik sunmasına ve kullanıcılarla etkileşimde bulunmasına olanak tanır.

3. Veri Senkronizasyonu : Uygulama ağ erişimini yeniden kazandığında, sunucu ile istemci arasında verilerin senkronize edilmesi gerekir. Veri senkronizasyonu, çevrimdışı kullanım sırasında yapılan değişikliklerin sunucuya yansımasını ve sunucudan yapılan güncellemelerin istemcideki yerel verilerle birleştirilmesini sağlar.

4. Uygulama Kabuğu Mimarisi : Bir uygulama kabuğu mimarisinin uygulanması, çekirdek düzeni ve kullanıcı arayüzü bileşenlerini verilerden ayırmayı gerektirir. Bu yaklaşım, geliştiricilerin uygulama kabuğunu önbelleğe almasına, çevrimdışı kullanım sırasında anında kullanılabilir hale getirilmesine ve ağ koşullarından bağımsız olarak sayfa yükleme sürelerinin hızlı olmasına olanak tanır.

5. Aşamalı Geliştirme : FOFD kullanan web uygulamaları, aşamalı geliştirme göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Uygulamalar, en temel koşullar altında verimli bir şekilde performans gösteren temel işlevleri geliştirerek ve koşullar iyileştikçe aşamalı olarak özellikler ekleyerek, çok çeşitli kullanıcılara ve cihaz yeteneklerine hitap edebilir.

Araştırmaya göre dünya çapındaki mobil internet bağlantılarının %60'ı 2G veya 3G ağlarında gerçekleşiyor ve bu da ağ güvenilirliğinde potansiyel tutarsızlıklara yol açıyor. FOFD'ye öncelik veren işletmeler daha geniş bir hedef kitleye ulaşabilir, kullanıcı kaybını azaltabilir ve uzun vadeli kullanıcı etkileşimini geliştirebilir. Örneğin, Twitter'ın Progresif Web Uygulaması (PWA) Twitter Lite, yavaş ve güvenilmez ağlarda bile yüksek kaliteli bir deneyim sağlamak için çevrimdışı ilk tasarım yaklaşımını kullanıyor ve bunun sonucunda tweet'lerde %75'lik bir artış ve hemen çıkma oranında %20'lik bir düşüş elde ediliyor. .

Sonuç olarak, Frontend Offline First Design, ağ koşullarından bağımsız olarak kesintisiz kullanıcı deneyimine öncelik vererek modern web uygulaması geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. AppMaster no-code platformu, bu tür uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için gerekli araçları sunarak işletmelerin küresel bir kullanıcı tabanına hitap etmesine ve yazılım çözümlerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.