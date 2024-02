Dans le contexte du développement no-code, la livraison continue (CD) fait référence à la livraison cohérente, systématique et rapide de mises à jour et d'améliorations logicielles aux utilisateurs, sans nécessiter d'intervention manuelle ou de procédures de codage complexes. L'objectif principal du CD est de garantir que les applications logicielles sont créées, testées et déployées de manière fiable et efficace tout en minimisant le temps nécessaire pour fournir de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs aux utilisateurs. Le CD est particulièrement important dans l'environnement no-code, où l'agilité et la rapidité du développement d'applications sont primordiales pour obtenir un avantage concurrentiel et satisfaire les exigences des utilisateurs.

L'un des principes clés de la livraison continue est l'automatisation du pipeline de livraison de logiciels, qui comprend plusieurs étapes, notamment le développement, la création, le test, le package et le déploiement. En automatisant ces étapes, les plateformes no-code comme AppMaster permettent aux développeurs de générer des fichiers binaires exécutables en quelques secondes et de bénéficier d'une dette technique considérablement réduite. En effet, chaque fois qu'une modification est apportée au plan de l'application, AppMaster régénère les applications à partir de zéro, éliminant ainsi la possibilité de transférer du code ancien, incompatible ou inefficace dans les nouvelles versions de l'application.

En conséquence, les développeurs peuvent répondre rapidement aux demandes changeantes du marché ou aux exigences de l'entreprise et garantir que leurs applications restent à jour avec les dernières fonctionnalités, améliorations de sécurité et optimisations de performances. De plus, l'automatisation fournie par les plates no-code permet aux entreprises de réaliser d'importantes économies, car elle réduit le besoin de travail manuel coûteux et de processus d'intégration chronophages.

Les capacités de livraison continue d' AppMaster s'étendent non seulement aux applications backend côté serveur, mais également aux applications Web et mobiles. La plate-forme s'appuie sur un ensemble robuste de technologies, notamment Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS sur mobile. Ces technologies de pointe garantissent que les applications générées par AppMaster sont hautement évolutives et conformes aux meilleures pratiques de l'industrie en termes de performances et de sécurité.

Un autre aspect essentiel de la livraison continue dans les plateformes no-code est l'intégration transparente avec des services et outils tiers, tels que les systèmes de contrôle de version, les serveurs d'intégration continue et les fournisseurs de surveillance et d'analyse. Cette intégration permet aux développeurs de conserver une vue complète de l'état de santé, des performances et des modèles d'utilisation de leurs applications, ce qui facilite l'identification et la résolution rapide des goulots d'étranglement, des vulnérabilités et des lacunes potentiels. De plus, ces intégrations permettent aux développeurs d'exploiter la gamme complète de services offerts par les fournisseurs de cloud, garantissant que leurs applications peuvent facilement évoluer pour répondre aux demandes croissantes des utilisateurs et s'adapter aux besoins fluctuants en ressources.

Dans un environnement no-code, la livraison continue accélère non seulement le rythme de développement et d'amélioration des applications, mais contribue également à démocratiser le développement de logiciels en permettant même aux utilisateurs non techniques de créer et de déployer des applications complexes sans avoir besoin d'une expertise en codage. En fournissant un environnement de développement complet et intégré, AppMaster et d'autres plates-formes no-code permettent aux développeurs citoyens (individus sans compétences formelles en codage) de créer des applications puissantes, efficaces et riches en fonctionnalités qui répondent à divers cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. Cette démocratisation du développement de logiciels peut conduire à une innovation accrue, à une mise sur le marché plus rapide et à une plus grande satisfaction des utilisateurs, donnant ainsi aux entreprises un fort avantage concurrentiel sur le marché.

En résumé, la livraison continue dans le contexte no-code est une méthodologie de développement transformatrice qui permet une livraison rapide, cohérente et fiable d'applications logicielles en automatisant les différentes étapes du pipeline de livraison de logiciels. En tirant parti de la puissance des plateformes no-code comme AppMaster, les entreprises peuvent bénéficier de nombreux avantages, notamment une agilité accrue, une dette technique réduite et des économies de coûts, tout en permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications sophistiquées répondant à un large éventail de cas d'utilisation. À mesure que le paysage numérique continue d’évoluer, la livraison continue jouera sans aucun doute un rôle essentiel pour aider les entreprises à rester compétitives, agiles et innovantes.