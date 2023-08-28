在no-code开发的背景下，持续交付（CD）是指向用户一致、系统、快速地交付软件更新和改进，而不需要人工干预或复杂的编码过程。 CD 的主要目标是确保软件应用程序可靠且高效地构建、测试和部署，同时最大限度地减少向用户提供新功能或修复所需的时间。 CD 在no-code环境中尤其重要，其中应用程序开发的敏捷性和速度对于实现竞争优势和满足用户需求至关重要。

持续交付的关键原则之一是软件交付管道的自动化，该管道由多个阶段组成，包括开发、构建、测试、打包和部署。通过自动化这些阶段， AppMaster等no-code平台使开发人员能够在几秒钟内生成可执行的二进制文件，并从大幅减少的技术债务中受益。这是因为每次应用程序蓝图发生更改时， AppMaster都会从头开始重新生成应用程序，从而消除了将旧的、不兼容或低效的代码带入新版本应用程序的可能性。

因此，开发人员可以快速响应不断变化的市场需求或业务需求，并确保他们的应用程序保持最新功能、安全改进和性能优化。此外， no-code平台提供的自动化使企业能够显着节省成本，因为它减少了对昂贵的体力劳动和耗时的集成流程的需求。

AppMaster的持续交付能力不仅扩展到服务器端后端应用程序，还扩展到Web和移动应用程序。该平台由一组强大的技术提供支持，包括用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的带有 JS/TS 的 Vue3 框架、用于 Android 的Jetpack Compose和用于 iOS 的SwiftUI 。这些尖端技术确保AppMaster生成的应用程序具有高度可扩展性，并在性能和安全性方面符合行业最佳实践。

no-code平台中持续交付的另一个关键方面是与第三方服务和工具的无缝集成，例如版本控制系统、持续集成服务器以及监控和分析提供商。这种集成使开发人员能够全面了解其应用程序的运行状况、性能和使用模式，从而更轻松地及时识别和解决潜在的瓶颈、漏洞和缺陷。此外，这些集成使开发人员能够利用云提供商提供的全方位服务，确保他们的应用程序可以轻松扩展以满足不断增长的用户需求并适应不断变化的资源需求。

在no-code环境中，持续交付不仅加快了应用程序开发和改进的速度，而且还使非技术用户无需编码专业知识即可构建和部署复杂的应用程序，从而帮助实现软件开发民主化。通过提供全面的集成开发环境， AppMaster和其他no-code平台使公民开发人员（没有正式编码技能的个人）能够创建强大、高效且功能丰富的应用程序，以满足各种企业和高负载用例。软件开发的民主化可以带来更多的创新、更快的上市时间和更高的用户满意度，最终为企业带来强大的市场竞争优势。

总之， no-code环境中的持续交付是一种变革性的开发方法，它通过自动化软件交付管道的各个阶段来实现快速、一致和可靠的软件应用程序交付。通过利用AppMaster等no-code平台的强大功能，企业可以享受众多好处，包括提高敏捷性、降低技术债务和节省成本，同时还使非技术用户能够创建满足各种用例的复杂应用程序。随着数字环境的不断发展，持续交付无疑将在帮助企业保持竞争力、敏捷和创新方面发挥关键作用。