النشر بدون توقف، والذي يشار إليه أيضًا باسم النشر السلس أو النشر الأزرق والأخضر، هو نشر البرامج وإستراتيجية إدارة الإصدار التي تضمن بقاء التطبيق في متناول المستخدمين النهائيين طوال عملية التحديث بأكملها، وبالتالي تقديم تجربة مستخدم دون انقطاع. يقلل هذا النهج من مخاطر عمليات النشر الفاشلة، ويقلل من التراجع، ويمنع انقطاع الخدمة أثناء إصدار الميزات الجديدة، أو إصلاحات الأخطاء، أو تغييرات النظام الأخرى، مما يجعله مكونًا رئيسيًا لممارسات تطوير التطبيقات الحديثة والمرنة، مثل تلك المستخدمة بواسطة AppMaster مستخدمي منصة no-code.

يتم تحقيق النشر بدون توقف عن العمل من خلال استخدام التقنيات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك موازنة التحميل والحاويات والتنسيق، مما يسمح للمطورين بالحفاظ على إنتاج متوازي وبيئات مرحلية يمكن تبديلها بسلاسة عند النشر الناجح. الهدف الأساسي من هذا النهج هو تقليل تأثير عمليات طرح التطبيق على المستخدمين النهائيين، مع ضمان الحفاظ في نفس الوقت على وظائف التطبيق وأدائه وموثوقيته بشكل مستمر.

في الإعداد النموذجي، سيحتوي التطبيق على مثيلين أو أكثر يعملان بشكل متزامن، وغالبًا ما يشار إليهما بالبيئات "الزرقاء" و"الخضراء". في كل بيئة، يتم نشر التطبيق، جنبًا إلى جنب مع تكويناته وموارده الضرورية، في حاويات معزولة، تكون مستقلة عن البنية التحتية الأساسية ويمكن إدارتها بكفاءة في وقت التشغيل باستخدام أدوات تنسيق الحاويات مثل Docker وKubernetes. تتيح هذه البنية للمطورين اختبار تغييرات التطبيقات الجديدة والتحقق من صحتها في البيئة الخضراء، بينما تستمر البيئة الزرقاء في خدمة حركة مرور المستخدمين المباشرة دون انقطاع.

بمجرد اختبار التحديثات في البيئة الخضراء بشكل كامل واعتبارها جاهزة للإصدار، يتم تكوين موازن التحميل لتوجيه حركة المرور تدريجيًا بعيدًا عن البيئة الزرقاء ونحو البيئة الخضراء، مما يؤدي بشكل فعال إلى نقل المستخدمين إلى الإصدار المحدث من التطبيق. إذا ظهرت أي مشكلات أثناء عملية النقل، فيمكن لموازن التحميل إعادة حركة المرور على الفور إلى البيئة الزرقاء، مما يحافظ على توفر التطبيق ويمنح المطورين وقتًا كافيًا لاستكشاف المشكلة وإصلاحها وتصحيحها قبل محاولة نشر أخرى.

وفقًا لأبحاث الصناعة، يعد النشر بدون توقف عن العمل عنصرًا حيويًا في مشاريع تطوير البرمجيات الناجحة، حيث يستخدم ما يقرب من 40٪ من فرق التطوير عالية الأداء هذا النهج لتقليل مخاطر النشر، وتقليل اضطرابات الأعمال، وتسريع وقت الوصول إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن المؤسسات التي تستخدم تقنيات النشر بدون توقف تواجه ما يصل إلى 60% من حالات فشل البرامج، مما يعزز قيمة هذه الإستراتيجية في الحفاظ على وقت تشغيل التطبيقات ورضا المستخدم.

يمكن رؤية أحد الأمثلة الواقعية للنشر العملي بدون توقف في منصة AppMaster no-code ، حيث يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية واختبارها ونشرها بشكل مرئي باستخدام واجهات drag-and-drop البديهية و مجموعة واسعة من المكونات المضمنة. بمجرد أن يصبح المستخدم راضيًا عن تصميم تطبيقه، يمكنه ببساطة الضغط على زر "نشر"، وسيتولى AppMaster جميع الخطوات اللازمة لإنشاء ثنائيات قابلة للتنفيذ، وتجميع التعليمات البرمجية، وإجراء الاختبارات، ونشر التطبيق على السحابة، كل ذلك مع الحفاظ على تجربة مستخدم سلسة.

بفضل النهج الذي يعتمد على الخادم، يمكن لعملاء AppMaster تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات أو إجبار المستخدمين على تنزيل التحديثات. لا يضمن نموذج النشر السريع بدون توقف عن العمل تحديث التطبيقات دائمًا بأحدث التحسينات فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر انقطاع الخدمة أو مشكلات الأداء التي قد تؤثر سلبًا على المستخدمين.

من خلال تنفيذ استراتيجية النشر بدون توقف، يمكن للمؤسسات تقديم حلول برمجية أفضل وأكثر موثوقية توفر تجربة سلسة لمستخدميها، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء ونجاح الأعمال. في حين أن هذا النهج قد يتطلب بعض الاستثمار الإضافي في البنية التحتية والأدوات وممارسات التطوير، فإن الفوائد طويلة المدى لتحسين استقرار التطبيق وأدائه، وانخفاض مخاطر النشر، ودورات الإصدار المتسارعة تجعله أمرًا جديرًا بالاهتمام لأي مشروع تطوير برمجيات حديث، بما في ذلك تلك المبنية على منصة AppMaster no-code.