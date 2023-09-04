يشير النشر المسبق، في سياق تطوير البرامج ونشرها، إلى مرحلة حاسمة تسبق النشر الفعلي لتطبيقات البرامج. تشمل هذه المرحلة مجموعة واسعة من الأنشطة والعمليات والفحوصات التي يتم إجراؤها قبل اعتبار التطبيق جاهزًا للإنتاج وإصداره للمستخدمين النهائيين. الهدف الشامل لمرحلة ما قبل النشر هو التأكد من أن تطبيق البرنامج قد خضع لعمليات تخطيط وتطوير واختبار وتحقق صارمة وتم تحسينه من أجل الأداء وقابلية التوسع والموثوقية ورضا المستخدم.

تبدأ مرحلة ما قبل النشر بمرحلة التخطيط والتصميم، حيث يعمل مهندسو النظام والمطورون وأصحاب المصلحة معًا لتحديد متطلبات التطبيق ومواصفاته. يتم اتباع نهج شامل لرسم نموذج بيانات التطبيق والعمليات التجارية وواجهة المستخدم والمكونات المهمة الأخرى. في هذه المرحلة، تلعب أدوات مثل منصة AppMaster no-code دورًا مهمًا في تبسيط عملية التطوير، حيث أنها توفر أدوات غنية بصريًا لإنشاء نماذج البيانات، وتصميم العمليات التجارية، وصياغة واجهات المستخدم.

بعد مرحلة التخطيط والتصميم، يخضع التطبيق للتطوير، حيث يتم تصميمه باستخدام لغات وأطر وتقنيات البرمجة المناسبة. خلال هذه العملية، يتم تنفيذ مكونات التطبيقات البرمجية، ويتم دمج الوحدات المختلفة مع بعضها البعض. أحد الجوانب الأساسية لهذه المرحلة هو الالتزام بأفضل ممارسات معايير الصناعة واتفاقيات الترميز، مما يساعد على ضمان أن التطبيق مبني على أساس قوي ويقلل من المشكلات المحتملة أو أوجه القصور في وقت لاحق من دورة الحياة.

بمجرد تنفيذ التطبيق، فإنه يخضع لمستويات مختلفة من الاختبار، بما في ذلك اختبار الوحدة والتكامل والنظام والقبول. وهذا يضمن أن المكونات الفردية، وكذلك تفاعلاتها، تعمل بشكل صحيح وأن التطبيق ككل يلبي المتطلبات والمعايير المحددة. ولا تساعد عمليات الاختبار الصارمة في تحديد العيوب وحلها فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في الجودة الشاملة وموثوقية التطبيق.

عند الانتهاء بنجاح من مرحلة الاختبار، ينتقل التطبيق عبر مرحلة التحقق والتحسين. خلال هذه المرحلة، يتم إجراء فحوصات إضافية للأداء والأمان وإمكانية الوصول، ويتم إجراء التعديلات اللازمة لضمان عمل التطبيق بسلاسة في ظل ظروف مختلفة. علاوة على ذلك، تم ضبط التطبيق وتحسينه لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدم، مع التركيز بشكل خاص على مجالات مثل السرعة والاستجابة واستخدام الموارد.

أحد الجوانب الأساسية لمرحلة ما قبل النشر هو استخدام التكوينات والإعدادات الخاصة بالبيئة، والتي تسمح بتكييف التطبيقات وضبطها وفقًا لبيئة النشر المستهدفة. ويضمن ذلك تحسين التطبيقات لمراحل مختلفة في دورة حياتها، مثل التطوير والاختبار والتدريج والإنتاج. تشمل مرحلة ما قبل النشر أيضًا أنشطة مثل إنشاء الوثائق والنصوص البرمجية للترحيل وغيرها من العناصر التي تسهل عملية النشر ومواصلة تطوير التطبيقات.

في سياق نظام AppMaster الأساسي، تتضمن مرحلة ما قبل النشر الإنشاء التلقائي للعناصر الأساسية مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. علاوة على ذلك، تعمل المنصة على تمكين المطورين من خلال توفير ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ وكود المصدر لمشتركي المؤسسات، مما يتيح استضافة التطبيقات محليًا.

الخطوة الأخيرة قبل النشر هي مرحلة القبول، حيث يقوم أصحاب المصلحة بمراجعة الطلب المكتمل والتوقيع عليه، والتأكد من أنه يلبي جميع المعايير المحددة مسبقًا وجاهز للوصول إلى جمهور أوسع. عند الانتهاء بنجاح من مرحلة ما قبل النشر، يصبح التطبيق جاهزًا للنشر، وتبدأ عملية الإصدار.

في الختام، تلعب مرحلة ما قبل النشر دورًا حاسمًا في تطوير البرامج ونشرها، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة والعمليات والفحوصات المصممة لضمان جاهزية التطبيق وتحسينه من أجل الأداء والموثوقية ورضا المستخدم. من خلال الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة واستخدام الأدوات المتقدمة no-code مثل منصة AppMaster ، يمكن للمطورين التنقل بكفاءة في مرحلة ما قبل النشر، وفي النهاية تقديم تطبيقات برمجية عالية الجودة تُسعد المستخدمين وتكون بمثابة أصول قوية في تحقيق أهداف العمل.