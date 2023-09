Die Zero-Downtime-Bereitstellung, auch als nahtlose Bereitstellung oder Blue-Green-Bereitstellung bezeichnet, ist eine Softwarebereitstellungs- und Release-Management-Strategie, die sicherstellt, dass eine Anwendung für Endbenutzer während des gesamten Aktualisierungsprozesses zugänglich bleibt und so ein unterbrechungsfreies Benutzererlebnis bietet. Dieser Ansatz minimiert das Risiko fehlgeschlagener Bereitstellungen, reduziert Rollbacks und verhindert Dienstunterbrechungen während der Veröffentlichung neuer Funktionen, Fehlerbehebungen oder anderer Systemänderungen. Damit ist er ein wichtiger Bestandteil moderner, agiler Anwendungsentwicklungspraktiken, wie sie beispielsweise von AppMaster verwendet werden Benutzer no-code Plattform.

Eine Bereitstellung ohne Ausfallzeiten wird durch den Einsatz fortschrittlicher Techniken und Technologien erreicht, darunter Lastausgleich, Containerisierung und Orchestrierung, die es Entwicklern ermöglichen, parallele Produktions- und Staging-Umgebungen aufrechtzuerhalten, die bei erfolgreicher Bereitstellung nahtlos umgeschaltet werden können. Das Hauptziel dieses Ansatzes besteht darin, die Auswirkungen von Anwendungseinführungen auf Endbenutzer zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Funktionalität, Leistung und Zuverlässigkeit der Anwendung konsistent erhalten bleiben.

In einem typischen Setup verfügt eine Anwendung über zwei oder mehr Instanzen, die gleichzeitig ausgeführt werden, was oft als „blaue“ und „grüne“ Umgebungen bezeichnet wird. In jeder Umgebung wird die Anwendung zusammen mit ihren erforderlichen Konfigurationen und Ressourcen in isolierten Containern bereitgestellt, die unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur sind und zur Laufzeit mithilfe von Container-Orchestrierungstools wie Docker und Kubernetes effizient verwaltet werden können. Diese Architektur ermöglicht es Entwicklern, neue Anwendungsänderungen in der grünen Umgebung zu testen und zu validieren, während die blaue Umgebung weiterhin den Live-Benutzerverkehr ohne Unterbrechung bedient.

Sobald die Updates in der grünen Umgebung gründlich getestet wurden und als bereit zur Veröffentlichung gelten, wird der Load Balancer so konfiguriert, dass er den Datenverkehr schrittweise von der blauen Umgebung in die grüne Umgebung leitet und so die Benutzer effektiv auf die aktualisierte Version der Anwendung überträgt. Sollten während des Übergangsprozesses Probleme auftreten, kann der Load Balancer den Datenverkehr sofort wieder in die blaue Umgebung umleiten, wodurch die Verfügbarkeit der Anwendung erhalten bleibt und Entwicklern ausreichend Zeit zur Fehlerbehebung und Behebung des Problems vor einem weiteren Bereitstellungsversuch gegeben wird.

Laut Branchenforschung ist die Bereitstellung ohne Ausfallzeiten ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Softwareentwicklungsprojekte. Fast 40 % der leistungsstarken Entwicklungsteams nutzen diesen Ansatz, um das Bereitstellungsrisiko zu reduzieren, Geschäftsunterbrechungen zu minimieren und die Markteinführungszeit zu beschleunigen. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Unternehmen, die Bereitstellungstechniken ohne Ausfallzeiten einsetzen, bis zu 60 % weniger Softwareausfälle erleben, was den Wert dieser Strategie für die Aufrechterhaltung der Anwendungsverfügbarkeit und Benutzerzufriedenheit weiter unterstreicht.

Ein reales Beispiel für eine Bereitstellung ohne Ausfallzeiten in Aktion ist die AppMaster no-code Plattform, auf der Kunden mithilfe intuitiver drag-and-drop Schnittstellen Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen visuell erstellen, testen und bereitstellen können Große Auswahl an Einbaukomponenten. Sobald ein Benutzer mit dem Design seiner Anwendung zufrieden ist, kann er einfach auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken und AppMaster kümmert sich um alle notwendigen Schritte, um ausführbare Binärdateien zu generieren, den Code zu kompilieren, Tests auszuführen und die Anwendung in der Cloud bereitzustellen und sorgt gleichzeitig für ein nahtloses Benutzererlebnis.

Dank des servergesteuerten Ansatzes können AppMaster Kunden die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel ihrer mobilen Anwendungen aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden oder Benutzer zum Herunterladen von Updates zwingen zu müssen. Dieses agile Bereitstellungsmodell ohne Ausfallzeiten stellt nicht nur sicher, dass Anwendungen immer auf dem neuesten Stand der Verbesserungen sind, sondern minimiert auch das Risiko von Dienstunterbrechungen oder Leistungsproblemen, die sich negativ auf Benutzer auswirken könnten.

Durch die Implementierung einer Bereitstellungsstrategie ohne Ausfallzeiten können Unternehmen bessere und zuverlässigere Softwarelösungen bereitstellen, die ihren Benutzern ein nahtloses Erlebnis bieten, was letztendlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit und einem höheren Geschäftserfolg führt. Während dieser Ansatz möglicherweise zusätzliche Investitionen in Infrastruktur, Tools und Entwicklungspraktiken erfordert, ist er aufgrund der langfristigen Vorteile einer verbesserten Anwendungsstabilität und -leistung, eines geringeren Bereitstellungsrisikos und beschleunigter Veröffentlichungszyklen eine lohnende Überlegung für jedes moderne Softwareentwicklungsprojekt, einschließlich diejenigen, die auf der no-code Plattform AppMaster basieren.