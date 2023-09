A implantação com tempo de inatividade zero, também comumente chamada de implantação contínua ou implantação azul-verde, é uma estratégia de implantação de software e gerenciamento de lançamento que garante que um aplicativo permaneça acessível aos usuários finais durante todo o processo de atualização, proporcionando assim uma experiência de usuário ininterrupta. Essa abordagem minimiza o risco de falhas nas implantações, reduz reversões e evita interrupções de serviço durante o lançamento de novos recursos, correções de bugs ou outras alterações do sistema, tornando-a um componente-chave das práticas modernas e ágeis de desenvolvimento de aplicativos, como aquelas empregadas pelo AppMaster. usuários da plataforma no-code.

A implantação com tempo de inatividade zero é alcançada por meio do uso de técnicas e tecnologias avançadas, incluindo balanceamento de carga, conteinerização e orquestração, que permitem aos desenvolvedores manter ambientes paralelos de produção e preparação que podem ser alternados perfeitamente após uma implantação bem-sucedida. O objetivo principal dessa abordagem é reduzir o impacto das implementações de aplicativos nos usuários finais e, ao mesmo tempo, garantir que a funcionalidade, o desempenho e a confiabilidade do aplicativo sejam mantidos de forma consistente.

Em uma configuração típica, um aplicativo terá duas ou mais instâncias em execução simultaneamente, geralmente chamadas de ambientes “azul” e “verde”. Em cada ambiente, o aplicativo, juntamente com as configurações e os recursos necessários, são implantados em contêineres isolados, que são independentes da infraestrutura subjacente e podem ser gerenciados com eficiência em tempo de execução usando ferramentas de orquestração de contêineres, como Docker e Kubernetes. Essa arquitetura permite que os desenvolvedores testem e validem novas alterações de aplicativos no ambiente verde, enquanto o ambiente azul continua a atender o tráfego de usuários em tempo real sem interrupção.

Uma vez que as atualizações no ambiente verde tenham sido exaustivamente testadas e consideradas prontas para lançamento, o balanceador de carga é configurado para rotear gradualmente o tráfego para fora do ambiente azul e em direção ao ambiente verde, transferindo efetivamente os usuários para a versão atualizada do aplicativo. Se surgir algum problema durante o processo de transição, o balanceador de carga pode reverter instantaneamente o tráfego de volta para o ambiente azul, preservando a disponibilidade do aplicativo e dando aos desenvolvedores tempo suficiente para solucionar e corrigir o problema antes de outra tentativa de implantação.

De acordo com pesquisas do setor, a implantação sem tempo de inatividade é um componente vital de projetos de desenvolvimento de software bem-sucedidos, com quase 40% das equipes de desenvolvimento de alto desempenho utilizando essa abordagem para reduzir o risco de implantação, minimizar interrupções nos negócios e acelerar o tempo de lançamento no mercado. Além disso, estudos demonstraram que as organizações que empregam técnicas de implementação com tempo de inatividade zero experimentam até 60% menos falhas de software, reforçando ainda mais o valor desta estratégia na manutenção do tempo de atividade das aplicações e da satisfação do utilizador.

Um exemplo real de implantação com tempo de inatividade zero em ação pode ser visto na plataforma no-code AppMaster, onde os clientes podem criar, testar e implantar visualmente aplicativos da web, móveis e back-end usando interfaces intuitivas drag-and-drop e um ampla gama de componentes integrados. Quando o usuário estiver satisfeito com o design de seu aplicativo, ele pode simplesmente pressionar o botão 'Publicar' e AppMaster cuidará de todas as etapas necessárias para gerar binários executáveis, compilar o código, executar testes e implantar o aplicativo na nuvem, tudo preservando ao mesmo tempo uma experiência de usuário perfeita.

Graças à sua abordagem orientada ao servidor, os clientes AppMaster podem atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de seus aplicativos móveis sem precisar enviar novas versões às lojas de aplicativos ou forçar os usuários a baixar atualizações. Esse modelo de implantação ágil e sem tempo de inatividade não apenas garante que os aplicativos estejam sempre atualizados com as melhorias mais recentes, mas também minimiza o risco de interrupções de serviço ou problemas de desempenho que poderiam impactar negativamente os usuários.

Ao implementar uma estratégia de implantação sem tempo de inatividade, as organizações podem fornecer soluções de software melhores e mais confiáveis, que oferecem uma experiência perfeita aos seus usuários, resultando, em última análise, no aumento da satisfação do cliente e no sucesso dos negócios. Embora esta abordagem possa exigir algum investimento adicional em infra-estrutura, ferramentas e práticas de desenvolvimento, os benefícios a longo prazo da melhoria da estabilidade e do desempenho das aplicações, da diminuição do risco de implementação e dos ciclos de lançamento acelerados tornam-na uma consideração válida para qualquer projecto de desenvolvimento de software moderno, incluindo aqueles construídos na plataforma no-code AppMaster.