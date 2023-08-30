تشير هندسة النشر، في سياق تطوير البرمجيات ونشرها، إلى تكوين وتصميم وإدارة جميع مكونات البنية التحتية والخدمات والعمليات اللازمة لنشر وصيانة تطبيق برمجي أو نظام بنجاح داخل بيئة معينة. تتضمن هذه المكونات، على سبيل المثال لا الحصر، موارد الأجهزة والبرامج، والبنية التحتية للشبكة، وتخزين البيانات، وتكامل الخدمات، وضوابط الأمان والوصول، وأطر خدمة التطبيقات. الهدف الأساسي لهندسة النشر هو تحسين أداء التطبيق وقابلية صيانته وقابلية التوسع والأمان مع تقليل التكاليف والمخاطر والتعقيد التشغيلي طوال دورة حياة التطبيق.

ونظرًا لتعدد سيناريوهات النشر المحتملة، يجب أن تكون بنية النشر المصممة جيدًا مرنة وقابلة للتكيف وقابلة للتكرار بسهولة في بيئات مختلفة. يجب أن تكون قادرة على دعم أنواع مختلفة من التطبيقات، سواء كانت متجانسة أو موزعة أو هجينة، وتتكامل مع مختلف خدمات الطرف الثالث وقواعد البيانات وأطر التطوير. يجب أن تأخذ بنية النشر في الاعتبار معايير الصناعة وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى المتطلبات المحددة للتطبيق والمؤسسة، مثل قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء والأداء والأمان.

تعتمد بنيات النشر الحديثة بشكل متزايد على النقل بالحاويات والخدمات الصغيرة والتقنيات السحابية الأصلية من أجل تحقيق مستويات عالية من قابلية التوسع والمرونة وفعالية التكلفة. وفقًا لمؤسسة جارتنر، بحلول عام 2022، ستقوم أكثر من 75% من المؤسسات العالمية بتشغيل التطبيقات المعبأة في حاويات في الإنتاج، مقارنة بأقل من 30% في عام 2020. علاوة على ذلك، أشار 62% من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع إلى أن مؤسساتهم تستخدم بالفعل أو تخطط لاستخدامها الخدمات الصغيرة، وفقًا لاستطلاع O'Reilly Microservices Adoption لعام 2019.

توفر الحاويات العديد من المزايا في بنية النشر، بما في ذلك عزل العملية وإدارة الموارد وإمكانية النقل عبر بيئات مختلفة. ويساعد ذلك على تبسيط عملية النشر وتقليل المشكلات المتعلقة بالتبعيات وإدارة التكوين والقياس. يسمح إقران الحاويات مع الخدمات الصغيرة للمؤسسات بتقسيم التطبيقات المعقدة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة والتي يمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تحسين استخدام الموارد وتحسين مرونة التطبيقات.

على سبيل المثال، تعمل منصة AppMaster no-code على تسريع عملية إنشاء ونشر تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية من خلال إنشاء كود مصدر نظيف وقابل للصيانة وقابل للتطوير من المخططات المرئية. تستخدم عملية النشر الخاصة بها حاويات Docker، مما يضمن أن كل تطبيق خلفي معزول ومحمول ومتوافق مع بيئات الاستضافة المتنوعة. تدمج المنصة مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل Go للتطبيقات الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، و Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وIOS. تضمن مجموعة التكنولوجيا المتماسكة إنشاء التطبيقات واختبارها وتعبئتها ونشرها بطريقة مبسطة وفعالة.

علاوة على ذلك، تستخدم منصة AppMaster نهجًا قائمًا على الخادم يمكّن العملاء من تحديث واجهة المستخدم ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. يؤدي هذا إلى تبسيط عملية التكرار والتحديث إلى حد كبير، مما يتيح دورات إصدار أسرع ويقلل من مخاطر كسر التغييرات التي تصل إلى المستخدمين النهائيين. يعد هذا التركيز على المرونة وقابلية التوسع والتطور السريع أحد الجوانب المميزة لبنيات النشر الحديثة.

في عصر أحجام البيانات الضخمة وقواعد المستخدمين العالمية، تلعب بنية النشر دورًا حاسمًا في نجاح التطبيقات البرمجية وطول عمرها. من خلال معالجة عوامل مثل قابلية التوسع وقابلية الصيانة والأمان بدءًا من مرحلة التصميم، يمكن لبنية النشر المصممة جيدًا أن تقلل بشكل كبير من التكلفة والوقت والجهد اللازم لإنشاء التطبيقات ونشرها وتشغيلها، سواء في أماكن العمل أو في سحاب. تعمل منصة AppMaster ، من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيقات وأتمتة أفضل الممارسات في هندسة النشر، على تجهيز الشركات من جميع الأحجام لتطوير تطبيقات قوية وغنية بالميزات وقابلة للتطوير بسرعة لا مثيل لها وكفاءة من حيث التكلفة.