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Развертывание без простоев

30, авг. 2023

Развертывание с нулевым временем простоя, также часто называемое бесшовным развертыванием или сине-зеленым развертыванием, представляет собой стратегию развертывания программного обеспечения и управления выпусками, которая гарантирует, что приложение остается доступным для конечных пользователей на протяжении всего процесса обновления, тем самым обеспечивая бесперебойную работу пользователя. Этот подход сводит к минимуму риск неудачного развертывания, уменьшает количество откатов и предотвращает сбои в обслуживании во время выпуска новых функций, исправлений ошибок или других изменений системы, что делает его ключевым компонентом современных гибких методов разработки приложений, например тех, которые используются AppMaster. пользователи платформы no-code.

Развертывание с нулевым временем простоя достигается за счет использования передовых методов и технологий, включая балансировку нагрузки, контейнеризацию и оркестрацию, которые позволяют разработчикам поддерживать параллельные производственные и промежуточные среды, которые можно легко переключать после успешного развертывания. Основная цель этого подхода — снизить влияние развертывания приложений на конечных пользователей, одновременно гарантируя постоянное поддержание функциональности, производительности и надежности приложения.

В типичной настройке приложение будет иметь два или более экземпляров, работающих одновременно, что часто называют «синей» и «зеленой» средой. В каждой среде приложение вместе с его необходимыми конфигурациями и ресурсами развертывается в изолированных контейнерах, которые независимы от базовой инфраструктуры и которыми можно эффективно управлять во время выполнения с помощью инструментов оркестрации контейнеров, таких как Docker и Kubernetes. Эта архитектура позволяет разработчикам тестировать и проверять изменения новых приложений в зеленой среде, в то время как синяя среда продолжает без перебоев обслуживать пользовательский трафик.

После того как обновления в зеленой среде будут тщательно протестированы и признаны готовыми к выпуску, балансировщик нагрузки настраивается на постепенное перенаправление трафика из синей среды в зеленую среду, эффективно переводя пользователей на обновленную версию приложения. Если в процессе перехода возникают какие-либо проблемы, балансировщик нагрузки может мгновенно вернуть трафик обратно в синюю среду, сохраняя доступность приложения и предоставляя разработчикам достаточно времени для устранения неполадок и устранения проблемы перед следующей попыткой развертывания.

Согласно отраслевым исследованиям, развертывание с нулевым временем простоя является жизненно важным компонентом успешных проектов разработки программного обеспечения: почти 40% высокопроизводительных команд разработчиков используют этот подход для снижения риска развертывания, минимизации сбоев в бизнесе и ускорения вывода продукта на рынок. Кроме того, исследования показали, что организации, использующие методы развертывания с нулевым временем простоя, испытывают на 60% меньше сбоев программного обеспечения, что еще больше повышает ценность этой стратегии для поддержания бесперебойной работы приложений и удовлетворенности пользователей.

Один из реальных примеров развертывания с нулевым временем простоя в действии можно увидеть на платформе AppMaster no-code, где клиенты могут визуально создавать, тестировать и развертывать веб-, мобильные и серверные приложения с помощью интуитивно понятных интерфейсов drag-and-drop и широкий спектр встроенных компонентов. Как только пользователь удовлетворен дизайном своего приложения, он может просто нажать кнопку «Опубликовать», и AppMaster позаботится обо всех необходимых шагах по созданию исполняемых двоичных файлов, компиляции кода, запуску тестов и развертыванию приложения в облаке. сохраняя при этом удобство взаимодействия с пользователем.

Благодаря серверному подходу клиенты AppMaster могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в магазины приложений или заставлять пользователей загружать обновления. Эта гибкая модель развертывания с нулевым временем простоя не только гарантирует, что приложения всегда будут в курсе последних улучшений, но также сводит к минимуму риск перебоев в обслуживании или проблем с производительностью, которые могут негативно повлиять на пользователей.

Внедряя стратегию развертывания с нулевым временем простоя, организации могут предоставлять более качественные и надежные программные решения, обеспечивающие бесперебойную работу своих пользователей, что в конечном итоге приводит к повышению удовлетворенности клиентов и успеху в бизнесе. Хотя этот подход может потребовать некоторых дополнительных инвестиций в инфраструктуру, инструменты и методы разработки, долгосрочные преимущества повышения стабильности и производительности приложений, снижения риска развертывания и ускорения циклов выпуска делают его достойным рассмотрения для любого современного проекта разработки программного обеспечения, включая те, которые созданы на платформе AppMaster no-code.

Изучите больше терминов:
Безопасность развертывания Документация по развертыванию Инфраструктура развертывания Конвейер развертывания Манифест развертывания Окно развертывания Отзывы о развертывании Последовательное развертывание Производительность развертывания Развертывание без простоев Резервное копирование развертывания Сервер развертывания Статус развертывания Сценарий развертывания Уведомление о развертывании Узкие места при развертывании

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