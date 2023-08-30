يشير فحص صحة النشر، في سياق تطوير البرامج ونشرها، إلى تقييم شامل ومنهجي لمدى جاهزية تطبيق البرنامج وأدائه واستقراره ووظيفته قبل عملية الإصدار وأثناءها وبعدها. تعمل عمليات التحقق من السلامة كآلية أمان مهمة للتأكد من أن التطبيقات المنشورة ليست مناسبة للاستخدام فحسب، بل تعمل أيضًا على تقليل المخاطر المحتملة وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. تعتبر فحوصات صحة النشر ضرورية بشكل خاص في مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، حيث يتم تحديث التطبيقات وإصدارها بشكل متكرر، مما يجعل هذه التقييمات أكثر أهمية للحفاظ على استقرار التطبيق.

في الآونة الأخيرة، اكتسبت عمليات التحقق من صحة النشر أهمية متزايدة بسبب متطلبات البرامج سريعة التطور والحاجة إلى تلبية احتياجات قاعدة مستخدمين متنوعة بشكل متزايد مع احتياجات مختلفة. تشير دراسة أجرتها DORA (أبحاث وتقييم DevOps) إلى أن الفرق التي تجري فحوصات صحة النشر المتكررة تميل إلى إجراء عمليات نشر أكواد أكثر تكرارًا بمعدل 2.2 مرة وتتعافى من حالات الفشل بشكل أسرع بمقدار 12.6 مرة مقارنة بنظرائها الذين لا يقومون بمثل هذه الفحوصات بانتظام.

تشتمل عمليات التحقق من صحة النشر على جوانب مختلفة من التطبيق، والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى الفئات التالية:

فحوصات السلامة قبل النشر : تضمن هذه الفحوصات أن البنية التحتية للتطبيق وتبعياته في مكانها الصحيح ووظيفية، وأن قاعدة التعليمات البرمجية خالية من العيوب الحرجة، ويمكن توفير التطبيق ونشره بنجاح في البيئة المستهدفة أو البنية التحتية السحابية. قد تتضمن عمليات التحقق من السلامة قبل النشر التحقق من صحة تغييرات مخطط قاعدة البيانات، والتحقق من توفر واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية وسلامتها، والتحقق من أداء الأنظمة الأولية والنهائية. فحوصات السلامة في وقت التشغيل : بمجرد نشر التطبيق، يتم إجراء فحوصات السلامة في وقت التشغيل لمراقبة سلوكه في الوقت الفعلي، مما يضمن التنفيذ السلس، وتتبع الاختناقات المحتملة، والكشف السريع عن حالات الفشل. قد تتضمن عمليات التحقق من صحة وقت التشغيل مراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، والاتصال بقاعدة البيانات، وأوقات استجابة واجهة برمجة التطبيقات، وسجلات النظام لاكتشاف الأخطاء وتشخيصها. فحوصات السلامة بعد النشر : بعد النشر الناجح لأحد التطبيقات، تتحقق فحوصات السلامة بعد النشر مما إذا كان التطبيق يلبي توقعاته المتعلقة بالأداء والأمان والوظائف، بالإضافة إلى ما إذا كان قد تعامل بأمان مع أي تغييرات في البنية التحتية أو التكوين. قد تتضمن عمليات التحقق من السلامة بعد النشر اختبارًا يدويًا أو آليًا، ومراقبة سجلات التطبيق ومقاييسه، والتحقق من الاستجابة للحوادث وعمليات التعافي من الكوارث.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يتم دمج فحوصات صحة النشر بسلاسة في عمليات التطوير والنشر لضمان أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها قوية وقابلة للتطوير وموثوقة. يستفيد AppMaster من بيئة التصميم المرئي الحديثة وإمكانيات إنشاء التعليمات البرمجية القوية وآليات النشر المستندة إلى السحابة لتبسيط إجراءات التحقق من الصحة وتسهيلها.

أثناء مرحلة التطوير، يقوم AppMaster تلقائيًا بإجراء العديد من فحوصات السلامة قبل النشر، مثل التحقق من صحة تصميمات مخطط قاعدة البيانات وتبعياتها، والتحقق من منطق عملية الأعمال، والتأكد من سلامة REST API ونقاط endpoints WSS التي تم إنشاؤها. تساعد عمليات الفحص هذه العملاء على تحديد المشكلات المحتملة وتصحيحها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير، مما يقلل من مخاطر انتشار العيوب في التطبيقات المنشورة ويقلل وقت التوقف عن العمل.

يتيح دعم AppMaster لتوفير البيئة في الوقت الفعلي ونشر التطبيقات في أقل من 30 ثانية للعملاء إجراء فحوصات شاملة لوقت التشغيل وما بعد النشر على تطبيقاتهم بسرعة. من خلال مراقبة مقاييس التطبيق الرئيسية والسجلات ومؤشرات الأداء، يمكن للعملاء اكتشاف المشكلات المحتملة بسرعة ومعالجتها بفعالية وتحسين تطبيقاتهم لتحقيق أعلى مستوى من الأداء خلال فترة زمنية قصيرة.

علاوة على ذلك، تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster لتكون قابلة للتطوير وخالية من الديون الفنية، مما يضمن أن العملاء يمكنهم الاستفادة من فوائد عمليات التحقق من صحة النشر بسلاسة مع تطور تطبيقاتهم وبنيتهم ​​التحتية بمرور الوقت. كما توفر تطبيقات AppMaster التفاعلية بالكامل تكاملًا سلسًا مع أدوات المراقبة والتنبيه المختلفة، مما يسمح للعملاء بإعداد عمليات فحص صحي تلقائية ومستمرة مخصصة وفقًا لمتطلباتهم المحددة.

في الختام، تعد عمليات التحقق من صحة النشر جزءًا لا غنى عنه في عمليات تطوير البرامج ونشرها الحديثة، مما يضمن أن تكون التطبيقات موثوقة وآمنة ومُحسّنة لحالات الاستخدام المقصودة. تنقل منصة AppMaster no-code فحوصات سلامة النشر إلى المستوى التالي من خلال دمجها بسلاسة في سير عمل التطوير والنشر، وتسهيل التشخيص السريع ومعالجة المشكلات المحتملة، ومساعدة العملاء على إنشاء تطبيقات برمجية قوية وعالية الجودة وقابلة للتطوير في بيئة آمنة. بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة.