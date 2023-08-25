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Виртуальная машина (ВМ)

25, авг. 2023

В контексте разработки No-Code и платформы AppMaster виртуальная машина (ВМ) является важным компонентом, оптимизирующим процесс разработки приложений. Виртуальная машина — это программная эмуляция компьютерной системы, которая ведет себя и работает так же, как физический компьютер. Благодаря возможности одновременного запуска нескольких операционных систем и программных приложений виртуальные машины обеспечивают эффективную и масштабируемую среду для разработки, тестирования и запуска приложений без затрат и сложностей, связанных с обслуживанием физического оборудования.

Виртуальные машины служат уровнем абстракции между базовой аппаратной инфраструктурой и разрабатываемыми программными приложениями. Отделяя программное обеспечение от базового оборудования, виртуальные машины позволяют разработчикам создавать портативные и масштабируемые приложения, которые можно легко развернуть на разных платформах с минимальными изменениями. Эта гибкость имеет решающее значение в современной разработке программного обеспечения, где быстрое создание прототипов, тестирование и развертывание являются важными факторами достижения успеха. Более того, виртуальные машины значительно сокращают затраты, связанные с обслуживанием оборудования, потреблением энергии и использованием ресурсов, благодаря процессу виртуализации, который позволяет нескольким виртуальным машинам одновременно работать на одной физической машине, сохраняя при этом изоляцию ресурсов и целостность производительности.

В сфере инструментов No-Code, таких как AppMaster, виртуальные машины играют ключевую роль в обеспечении быстрой разработки, тестирования и развертывания приложений. Используя виртуальные машины, пользователи AppMaster могут создавать прототипы и выполнять итерации своих приложений, не беспокоясь об аппаратных ограничениях или проблемах совместимости платформ. Эта свобода экспериментировать без ограничений приводит к сокращению времени разработки и снижению барьера входа для нетехнических пользователей, желающих создавать свои собственные приложения.

Использование виртуальных машин в AppMaster выходит за рамки собственной внутренней инфраструктуры и влияет на опыт клиентов. Пользователи AppMaster могут использовать возможности виртуальных машин для разработки, тестирования и развертывания своих приложений на различных платформах, включая серверные, веб- и мобильные среды. Такой независимый от платформы подход гарантирует, что приложения, разработанные с помощью AppMaster, смогут охватить максимально широкую аудиторию, а также упрощает процесс миграции приложений и межплатформенной совместимости.

Более того, виртуальные машины являются неотъемлемой частью возможностей масштабируемости и производительности платформы AppMaster. Используя легкие и высокопроизводительные виртуальные машины для размещения серверных приложений, AppMaster может гарантировать, что ее решения смогут выдерживать корпоративные сценарии использования и сценарии использования с высокой нагрузкой. Серверные приложения, созданные с помощью Go (golang) и помещенные в контейнеры с помощью Docker, обеспечивают высокомасштабируемую и производительную инфраструктуру, а веб-приложения, созданные с использованием платформы Vue3 и JS/TS, обеспечивают бесперебойную работу внешнего интерфейса. Кроме того, серверные мобильные приложения, созданные на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android, а также SwiftUI для iOS, обеспечивают надежный, удобный в обслуживании и гибкий интерфейс мобильных приложений.

Приверженность AppMaster использованию виртуальных машин распространяется на предложение различных планов подписки, которые удовлетворяют клиентов с различными требованиями к доступу и производительности. Например, пользователи, выбравшие планы подписки Business или Business+, могут получить исполняемые двоичные файлы, а подписчики Enterprise могут получить доступ к полному исходному коду своих приложений на локальном хостинге. Такая гибкость позволяет организациям разного размера и технических возможностей использовать всю мощь платформы AppMaster, сохраняя при этом расходы под контролем.

В заключение отметим, что виртуальные машины играют важную роль в успехе платформ No-Code таких как AppMaster, предоставляя масштабируемую, эффективную и гибкую среду для разработки, тестирования и развертывания приложений. Абстрагируясь от сложностей совместимости оборудования и платформ, виртуальные машины позволяют организациям и гражданским разработчикам быстро создавать, запускать и совершенствовать свои программные решения, не неся непомерно высокие затраты и не жертвуя производительностью и масштабируемостью. Использование виртуальных машин в инфраструктуре AppMaster и предложениях для клиентов еще больше укрепляет ее стремление обеспечить эффективный, надежный и доступный опыт разработки приложений.

Изучите больше терминов:
No-Code Blockchain No-Code управление эффективностью продаж / No-Code SPM Без кода Электронные закупки ГрафQL Интеграция с социальными сетями Личные финансы без кода Машинное обучение (ML) Непрерывная интеграция (CI) Никакого краудфандинга кода Обеспечение качества (QA) Проектирование, ориентированное на предметную область Путеводитель без кода Рабочие процессы без кода Регрессионное тестирование Триггер события Электронная таблица без кода

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