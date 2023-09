A programação simbólica, muitas vezes chamada de programação declarativa, é um paradigma de programação que emprega lógica matemática, relacionamentos e símbolos para representar o conhecimento e auxiliar na resolução de problemas. Em vez de focar na descrição da sequência de operações necessárias para realizar cálculos, como na programação imperativa, a programação simbólica enfatiza a expressão dos relacionamentos e restrições entre estruturas de dados, enfatizando o "o quê" em vez do "como".

No contexto dos Paradigmas de Programação, a programação simbólica é frequentemente contrastada com a programação processual ou imperativa, onde os programas especificam procedimentos passo a passo para atingir seus objetivos. Enquanto a programação imperativa se concentra na descrição do fluxo de controle, usando construções como loops e condicionais para orientar a execução, a programação simbólica se concentra em expressar fatos sobre o problema e permitir que a execução derive naturalmente consequências subsequentes das informações fornecidas.

Uma das principais vantagens da programação simbólica é a sua capacidade de fornecer um maior nível de abstração, facilitando o raciocínio sobre o código e reduzindo a probabilidade de erros. Ao expressar relacionamentos e restrições diretamente, a programação simbólica permite que os desenvolvedores se concentrem na modelagem e especificação de problemas, deixando o sistema subjacente lidar com a implementação e execução do algoritmo.

Existem várias linguagens de programação e frameworks que utilizam o paradigma de programação simbólica, como Prolog, Lisp e Haskell. Prolog, por exemplo, é uma linguagem de programação lógica que permite aos desenvolvedores expressar relacionamentos e fatos sobre domínios de problemas, enquanto a execução automaticamente raciocina e deriva novos fatos com base nas informações iniciais. Na mesma linha, Lisp, uma linguagem de programação funcional, aproveita a computação simbólica para manipular estruturas de dados e realizar operações complexas nelas usando uma sintaxe concisa e matematicamente sólida. Haskell, outra linguagem de programação funcional, emprega digitação forte e avaliação preguiçosa para permitir o raciocínio simbólico e facilitar a construção eficiente de programas.

A programação simbólica pode ser benéfica em uma ampla gama de domínios de problemas, incluindo inteligência artificial, sistemas especialistas, programação lógica de restrições e matemática simbólica, entre outros. O maior nível de abstração fornecido pelas linguagens de programação declarativas facilita o desenvolvimento de sistemas complexos, ao mesmo tempo que minimiza a margem de erro e melhora a capacidade de manutenção. Em particular, o uso de programação simbólica em inteligência artificial permite aos desenvolvedores criar sistemas de representação de conhecimento e mecanismos de raciocínio que podem ser aplicados ao processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e prova automatizada de teoremas.

