La programmation symbolique, souvent appelée programmation déclarative, est un paradigme de programmation qui utilise une logique mathématique, des relations et des symboles pour représenter les connaissances et aider à la résolution de problèmes. Au lieu de se concentrer sur la description de la séquence d'opérations nécessaires pour effectuer des calculs, comme dans la programmation impérative, la programmation symbolique met l'accent sur l'expression des relations et des contraintes entre les structures de données, en mettant l'accent sur le « quoi » plutôt que sur le « comment ».

Dans le contexte des paradigmes de programmation, la programmation symbolique est souvent comparée à la programmation procédurale ou impérative, où les programmes spécifient des procédures étape par étape pour atteindre leurs objectifs. Alors que la programmation impérative se concentre sur la description du flux de contrôle, en utilisant des constructions telles que des boucles et des conditions pour guider l'exécution, la programmation symbolique se concentre sur l'expression de faits sur le problème et permet à l'exécution de dériver naturellement les conséquences ultérieures des informations données.

L’un des principaux avantages de la programmation symbolique est sa capacité à fournir un niveau d’abstraction plus élevé, ce qui facilite le raisonnement sur le code et réduit le risque d’erreurs. En exprimant directement les relations et les contraintes, la programmation symbolique permet aux développeurs de se concentrer sur la modélisation et la spécification des problèmes, laissant le système sous-jacent gérer la mise en œuvre et l'exécution des algorithmes.

Il existe plusieurs langages et frameworks de programmation qui utilisent le paradigme de programmation symbolique, tels que Prolog, Lisp et Haskell. Prolog, par exemple, est un langage de programmation logique qui permet aux développeurs d'exprimer des relations et des faits sur les domaines problématiques, tandis que l'exécution raisonne et dérive automatiquement de nouveaux faits sur la base des informations initiales. Dans la même veine, Lisp, un langage de programmation fonctionnel, exploite le calcul symbolique pour manipuler des structures de données et y effectuer des opérations complexes en utilisant une syntaxe concise et mathématiquement solide. Haskell, un autre langage de programmation fonctionnel, utilise un typage fort et une évaluation paresseuse pour permettre un raisonnement symbolique et faciliter la construction efficace d'un programme.

La programmation symbolique peut être bénéfique dans un large éventail de domaines problématiques, notamment l’intelligence artificielle, les systèmes experts, la programmation logique par contraintes et les mathématiques symboliques, entre autres. Le niveau d'abstraction plus élevé fourni par les langages de programmation déclaratifs facilite le développement de systèmes complexes tout en minimisant la marge d'erreur et en améliorant la maintenabilité. En particulier, l'utilisation de la programmation symbolique dans l'intelligence artificielle permet aux développeurs de créer des systèmes de représentation des connaissances et des moteurs de raisonnement qui peuvent être appliqués au traitement du langage naturel, à l'apprentissage automatique et à la preuve automatisée de théorèmes.

