Programowanie symboliczne, często określane jako programowanie deklaratywne, to paradygmat programowania, który wykorzystuje logikę matematyczną, relacje i symbole do reprezentowania wiedzy i pomagania w rozwiązywaniu problemów. Zamiast skupiać się na opisywaniu sekwencji operacji wymaganych do wykonania obliczeń, jak w programowaniu imperatywnym, programowanie symboliczne kładzie nacisk na wyrażanie relacji i ograniczeń między strukturami danych, kładąc nacisk na „co”, a nie „jak”.

W kontekście paradygmatów programowania programowanie symboliczne jest często przeciwstawiane programowaniu proceduralnemu lub imperatywnemu, w którym programy określają procedury krok po kroku umożliwiające osiągnięcie swoich celów. Podczas gdy programowanie imperatywne koncentruje się na opisywaniu przepływu sterowania, wykorzystując konstrukcje takie jak pętle i warunki warunkowe do kierowania wykonaniem, programowanie symboliczne koncentruje się na wyrażaniu faktów na temat problemu i pozwalaniu wykonaniu na naturalne wyprowadzenie dalszych konsekwencji z podanych informacji.

Jedną z głównych zalet programowania symbolicznego jest jego zdolność do zapewnienia wyższego poziomu abstrakcji, co ułatwia wnioskowanie o kodzie i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Wyrażając bezpośrednio relacje i ograniczenia, programowanie symboliczne pozwala programistom skoncentrować się na modelowaniu i specyfikacji problemów, pozwalając systemowi bazowemu na obsługę implementacji i wykonywania algorytmów.

Istnieje kilka języków i struktur programowania wykorzystujących paradygmat programowania symbolicznego, takich jak Prolog, Lisp i Haskell. Na przykład Prolog to logiczny język programowania, który pozwala programistom wyrażać relacje i fakty dotyczące dziedzin problematycznych, podczas gdy wykonanie automatycznie uzasadnia i wyprowadza nowe fakty na podstawie początkowych informacji. W tym samym duchu Lisp, funkcjonalny język programowania, wykorzystuje obliczenia symboliczne do manipulowania strukturami danych i wykonywania na nich złożonych operacji przy użyciu zwięzłej i matematycznie poprawnej składni. Haskell, kolejny funkcjonalny język programowania, wykorzystuje silne pisanie i leniwą ocenę, aby umożliwić symboliczne rozumowanie i ułatwić wydajną konstrukcję programu.

Programowanie symboliczne może być korzystne w wielu dziedzinach problemów, w tym między innymi w sztucznej inteligencji, systemach ekspertowych, programowaniu w oparciu o logikę ograniczeń i matematyce symbolicznej. Wyższy poziom abstrakcji zapewniany przez deklaratywne języki programowania ułatwia tworzenie złożonych systemów, minimalizując jednocześnie margines błędu i poprawiając łatwość konserwacji. W szczególności zastosowanie programowania symbolicznego w sztucznej inteligencji umożliwia programistom tworzenie systemów reprezentacji wiedzy i silników wnioskowania, które można zastosować do przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego i automatycznego dowodzenia twierdzeń.

Podsumowując, programowanie symboliczne, jako paradygmat programowania, oferuje potężne środki do wyrażania złożonych relacji i ograniczeń, które są nieodłącznie związane z różnymi dziedzinami problemów. Dzięki wyższemu poziomowi abstrakcji i deklaratywnemu charakterowi programowanie symboliczne umożliwia programistom skupienie się na modelowaniu problemów, a nie na szczegółach implementacji niskiego poziomu.