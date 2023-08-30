تشير خدمة النشر، في سياق تطوير البرمجيات وخاصة مع منصة AppMaster no-code ، إلى مجموعة شاملة من الأدوات والعمليات والمنهجيات المستخدمة لتسهيل التسليم المبسط والفعال لتطبيقات البرامج من مرحلة التطوير إلى بيئات الإنتاج. يشمل ذلك مسؤوليات مثل إنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميع التطبيقات في حاويات محمولة، والنشر في البنية التحتية المستندة إلى السحابة أو الأنظمة المحلية. فهو يضمن أن التطبيقات متاحة بسهولة وآمنة وتعمل على النحو الأمثل، مما يقلل الوقت اللازم للتسويق والتكلفة الإجمالية لتطوير البرمجيات.

في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى، أصبحت القدرة على نشر البرامج عالية الجودة بسرعة وكفاءة أمرًا حيويًا للشركات بشكل متزايد. وفقاً لأبحاث حديثة، فإن الشركات التي تتفوق في النشر تتفوق على منافسيها الأبطأ بنسبة 200% من حيث النتائج المالية والابتكار. علاوة على ذلك، فإن 70% من الشركات التي تتبنى ممارسات التطوير الرشيقة ومنهجيات DevOps تشهد زيادة كبيرة في رضا العملاء والميزة التنافسية. وبالتالي، تلعب خدمة النشر دورًا حاسمًا في ضمان بقاء الشركات في الطليعة والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.

تمثل خدمة نشر AppMaster مثالًا للكفاءة والتطور في نشر البرامج. تدعم المنصة مجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين بدرجات متفاوتة من الخبرة التقنية. فهو ينشئ تطبيقات خلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام IOS. ويساعد ذلك في التشغيل البيني السلس وتوحيد عملية التطوير عبر منصات وأطر عمل مختلفة.

في قلب خدمة نشر AppMaster توجد سلسلة من مجموعات الأدوات القوية والغنية بالميزات التي تهدف إلى تبسيط عملية النشر وتسريعها. ومن بين هذه النماذج نماذج البيانات المرئية التي تساعد في تحديد مخططات قاعدة البيانات، وعمليات الأعمال (BPs) التي تلتقط منطق التطبيق، endpoints REST API وWSS التي توفر الوصول إلى موارد التطبيق. علاوة على ذلك، يبذل AppMaster جهودًا إضافية للتخلص من الديون الفنية من خلال إنشاء التطبيقات دائمًا من الصفر، بعد تغيير المخططات، في أقل من 30 ثانية. وهذا يضمن دمج جميع التعديلات بسلاسة، ويظل النظام مرنًا وسريع الاستجابة في جميع الأوقات.

بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا (UI) باستخدام ميزة drag-and-drop ، وتصميم منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصممي Web BP وMobile BP، ونشر التطبيقات بسهولة. يتيح هذا النهج الذي يعتمد على الخادم للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالتطبيق دون إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. ونتيجة لذلك، تظل التطبيقات محدثة ومحدثة بأقل قدر من الاحتكاك ووقت التوقف عن العمل.

يعد الالتزام بمعايير الصناعة وأفضل الممارسات أمرًا بالغ الأهمية في خدمة نشر AppMaster. يستخدم النظام الأساسي وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم ويقوم بإنشاء برامج نصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا. كما أنها تدعم أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يضمن مستوى عالٍ من القدرة على التكيف والمرونة فيما يتعلق بتكنولوجيا قواعد البيانات. بفضل استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، تعرض تطبيقات AppMaster قابلية تطوير وأداء رائعين، مما يجعلها مناسبة تمامًا لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

تتألق خدمة نشر AppMaster في عالم خيارات الاشتراك، حيث تقدم للعملاء مستويات مختلفة حسب متطلباتهم. يمكن لمشتركي Business وBusiness+ الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، بينما يمكن لمستخدمي Enterprise الاستمتاع بميزة إضافية تتمثل في الحصول على الكود المصدري للتطبيق، وتمكينهم من استضافة التطبيقات داخل الشركة إذا رغبوا في ذلك. وهذا يمنح العملاء المرونة اللازمة لتخصيص تجربة خدمة النشر الخاصة بهم لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة.

باختصار، تعد خدمة النشر في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code برمجية عبارة عن مجموعة متطورة للغاية وغنية بالميزات وفعالة من الأدوات والعمليات التي تعمل على تبسيط تقديم تطبيقات البرامج وأدائها وأمانها عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. من خلال الاستفادة من خدمة نشر AppMaster ، يمكن للشركات من جميع الأحجام تسريع وقت الوصول إلى السوق، وخفض التكاليف، والحفاظ على قدرتها التنافسية في مشهد رقمي متزايد.