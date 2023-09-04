في سياق تطوير البرمجيات، يعد التراجع عن النشر ميزة مهمة وأساسية تسمح للمطورين والمؤسسات بالعودة إلى إصدار مستقر مسبقًا من التطبيق في حالة ظهور سلوك معاكس للنشر الجديد، مثل مشكلات الأداء، أو فقدان الوظيفة، أو غيرها من السلوكيات غير المرغوب فيها. تأثيرات. وهو يتضمن التراجع عن التغييرات التي تم تطبيقها على بيئة الإنتاج أثناء النشر، وبالتالي إعادة جميع المكونات ذات الصلة، مثل التعليمات البرمجية والبيانات والتكوينات، إلى حالة العمل السابقة. الهدف الأساسي من التراجع عن النشر هو تقليل تأثير عمليات النشر الفاشلة أو مشكلات التطبيق غير المتوقعة من خلال ضمان الاسترداد السريع، وضمان توفر التطبيق، والحفاظ على تجربة مستخدم متسقة.

مع النمو الهائل في استخدام تطبيقات البرمجيات والتعقيد المتزايد لعمليات التطوير، زاد تكرار نشر البرامج وتحديثاتها بشكل ملحوظ. وفقًا للدراسات الحديثة، تقوم أكثر من 50% من الشركات بنشر تحديثات البرامج مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالات حدوث أخطاء غير مقصودة والحاجة إلى استراتيجيات فعالة للتعامل معها. أصبح التراجع عن النشر جانبًا لا غنى عنه لإدارة النشر في منهجيات تطوير البرامج المختلفة، بما في ذلك Agile وDevOps والنشر المستمر (CD)، ويرجع ذلك أساسًا إلى قدرته على حماية بيئات الإنتاج وتقليل المخاطر المرتبطة بعملية النشر.

يمكن النظر إلى التراجع عن النشر كشكل من أشكال آلية التحكم في النظام التي تمكن المطورين من إجراء إرجاع متحكم وآلي للتعليمات البرمجية وموارد التطبيق إلى حالة تم التحقق من صحتها مسبقًا داخل بيئة الإنتاج. هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تنفيذ إستراتيجية التراجع عن النشر، مثل تكامل البيانات، والتوافق بين مكونات التطبيق المختلفة، والقدرة على تتبع حالة التشغيل السابقة وإعادة إنتاجها. يجب تصميم إستراتيجية التراجع السليمة للتعامل ليس فقط مع سلوك التطبيق الضار ولكن أيضًا مع تغييرات مخطط قاعدة البيانات المعقدة والمشكلات المتعلقة بالتكوين.

أحد الأمثلة على النظام الأساسي no-code والذي يسهل التراجع عن النشر الفعال هو النظام الأساسي AppMaster القوي. فهو يسمح بإدارة النشر بسلاسة عبر جميع أنواع التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تتضمن إمكانيات AppMaster إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي، وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتعبئة التطبيقات في حاويات Docker، ونشرها على السحابة. علاوة على ذلك، يتيح نهجها المعتمد على الخادم للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

بالإضافة إلى إمكانات إدارة النشر، توفر منصة AppMaster الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. مع كل تغيير في مخططات التطبيق، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن عدم وجود أي عبء فني يتم تكبده أثناء عملية تطوير البرنامج. في الواقع، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوضح قابلية التوسع المذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

هناك العديد من تقنيات التراجع التي يمكن استخدامها اعتمادًا على حزمة التكنولوجيا وحالة الاستخدام المحددة. أحد الخيارات هو النشر باللونين الأزرق والأخضر، حيث يتم الحفاظ على بيئتي إنتاج متطابقتين ومباشرتين. يعمل أحدهما كبيئة نشطة، بينما يعمل الآخر كبيئة احتياطية. عند نشر التحديثات، تتلقى البيئة الاحتياطية التغييرات، ويتم تحويل حركة المرور إليها بعد الاختبار الناجح. في حالة حدوث مشكلات ما بعد النشر، يمكن إعادة توجيه حركة المرور على الفور إلى البيئة القديمة التي لا تزال نشطة، مما يضمن الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل والتأثير على المستخدم.

هناك خيار آخر وهو استخدام أنظمة التحكم في الإصدار، مثل Git. يمكن للمطورين الاحتفاظ بمستودع لإصدارات التطبيق السابقة وأدوات النشر المقابلة لها، مما يسمح بالعودة بسهولة إلى إصدار سابق محدد. يمكن أن يؤدي استخدام حلول النقل بالحاويات مثل Docker جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل Kubernetes إلى توفير عملية مبسطة لإدارة وتنسيق عمليات التراجع عن التطبيقات مع الحد الأدنى من التدخل اليدوي.

في الختام، يعد التراجع عن النشر جانبًا أساسيًا في تطوير البرامج الذي يساعد على ضمان استقرار التطبيق وتوافره في مواجهة أخطاء النشر أو المشكلات غير المتوقعة. ومن خلال الاستفادة من استراتيجيات وأدوات التراجع الفعالة مثل منصة AppMaster ، يمكن للشركات تخفيف المخاطر المرتبطة بعملية النشر، وتقليل وقت التوقف عن العمل، والحفاظ على تجربة مستخدم متسقة. ومن خلال توظيف أفضل الممارسات واستخدام العمليات القوية، يمكن للمؤسسات الاستمرار في الاستمتاع بمزايا التطوير التكراري والرشيق مع حماية بيئات الإنتاج الخاصة بها وتقديم حلول برمجية عالية الجودة لعملائها.