Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), işletmelerin sanallaştırılmış bir ortamda uzak, ölçeklenebilir ve isteğe bağlı bilgi işlem, depolama ve ağ kaynaklarından yararlanmasını sağlayan bir bulut bilgi işlem hizmet modelidir. Bu model, kuruluşların fiziksel veri merkezlerine ve donanıma sahip olmaya, bunları yönetmeye veya bakımını yapmaya ihtiyaç duymadan gerekli altyapı bileşenlerini tedarik etmesine olanak tanır. İşletmeler, bir IaaS platformu kullanarak uygulama geliştirmeye ve operasyonları kolaylaştırmaya odaklanırken, altyapı yönetimi hizmet sağlayıcı tarafından halledilir.

No-Code geliştirme bağlamında, IaaS, AppMaster gibi No-Code araçlarının inşa edildiği temel temeli sağlayarak çok önemli bir rol oynar. Bu platformlar, geleneksel kodlama metodolojilerinin kısıtlamalarından ve karmaşıklıklarından bağımsız olarak, görsel bir programlama arabirimi kullanılarak oluşturulan uygulamaları verimli bir şekilde yönetmek ve dağıtmak için IaaS'ye güvenir.

Piyasada Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) ve IBM Cloud gibi birçok IaaS sağlayıcısı bulunmaktadır. Bu platformlar, her projenin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış sanal makineler, depolama, ağ ve izleme yetenekleri dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler ve kaynaklar sunar. IaaS ile kuruluşlar, uygulamalarının taleplerini karşılamak için altyapılarını ölçeklendirebilir ve yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yapabilirler.

Gartner'ın araştırmasına göre, IaaS pazarı 2020'de %40,7 büyüdü. Bu hızlı büyüme, bulut tabanlı teknolojilerin giderek daha fazla benimsenmesine, dijital dönüşüm çabalarına ve daha fazla dayanıklılık sunan esnek, uygun maliyetli hizmet modellerine geçişe bağlanabilir. belirsizlik zamanlarında.

AppMaster IaaS'den yararlanan No-Code bir platformun mükemmel bir örneğidir. AppMaster, bulut tabanlı altyapıdan yararlanarak müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolayca oluşturmasını ve dağıtmasını sağlar. Platform, kaynak kodu üretir, uygulamaları derler, testleri çalıştırır, konteynerleri paketler ve buluta dağıtır. Bu kolaylaştırılmış süreç, geleneksel uygulama geliştirmenin zamanını, çabasını ve maliyetini önemli ölçüde azaltır.

Ayrıca AppMaster, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumluluk sunarken, Go (golang) ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sunar.

Bu önemli avantajlara rağmen, IaaS'yi No-Code bir bağlamda kullanmayla ilgili bazı zorluklar vardır. Örneğin işletmeler, seçtikleri IaaS sağlayıcısının veri gizliliği, güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçları dahil olmak üzere kendi özel gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Ek olarak, kuruluşların maliyeti, performansı ve kapasiteyi optimize etmek için altyapılarını sürekli olarak izlemesi ve yönetmesi gerekir.

IaaS, uygulama devreye alma, ölçeklendirme ve yönetim süreçlerinin bel kemiği olarak hizmet veren AppMaster gibi No-Code geliştirme platformları alanında kritik bir rol oynar. İşletmeler, hem geliştiricilerin hem de geliştirici olmayanların sınırsız, gelişmiş, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlamak için IaaS ve No-Code araçları kullanabilir.

Kuruluşlar, IaaS'nin gücünden yararlanarak uygulamaları hızlı bir şekilde prototipleyebilir, yineleyebilir ve devreye alabilir, dijital dönüşümü hızlandırabilir ve iş inovasyonunu yönlendirebilir. No-Code çözümler ile Hizmet Olarak Altyapının bu birleşimi, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile sunucu arka uçları, web siteleri ile eksiksiz kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabileceği, erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli yeni bir uygulama geliştirme çağının yolunu açıyor. , müşteri portalları ve yerel mobil uygulamalar.

IaaS pazarı büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, AppMaster gibi No-Code platformların giderek daha yenilikçi hale gelmesi ve her boyuttan ve sektörden kuruluş için yazılım geliştirmenin yeteneklerini ve erişilebilirliğini daha da genişletmesi mantıklıdır. Böylece, IaaS ve No-Code yakınlaşmaya devam ederek uygulama geliştirmenin geleceğini basitlik, çeviklik ve kapsayıcılığa doğru yönlendirecektir.