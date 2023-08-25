تشير أنماط التصميم في سياق الأنظمة الأساسية No-Code ، مثل AppMaster ، إلى مجموعة من الحلول المثبتة والقابلة لإعادة الاستخدام للمشكلات الشائعة التي تنشأ أثناء عملية تطوير تطبيقات البرامج. توفر هذه الأنماط، التي تجسد أفضل الممارسات التي صاغها مهندسو البرمجيات ذوي الخبرة، نهجًا منظمًا وفعالاً لمعالجة مشكلات التصميم المختلفة. الهدف الأساسي هو تعزيز نمطية النظام الجاري تطويره وقابلية صيانته وقابليته للتكيف.

توفر أنماط التصميم للمطورين مفردات مشتركة وخريطة طريق سهلة المتابعة لحل مشكلات التصميم الشائعة. فهي تساعد في تجنب إعادة اختراع العجلة، وبالتالي تقليل فرص إدخال الأخطاء وأوجه القصور في التطبيق. تستفيد الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster بشكل خاص من أنماط التصميم نظرًا لأنها تتيح التطوير السريع والمتكرر للتطبيقات من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء مخططات يمكن تخصيصها وإعادة استخدامها عبر مشاريع مختلفة بسلاسة.

في عالم المنصات No-Code ، يمكن تصنيف أنماط التصميم على نطاق واسع إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

تتعامل الأنماط الإبداعية مع عملية إنشاء الكائنات، مما يضمن إنشاء الكائنات وتهيئتها دون الكشف عن منطق الإنشاء الأساسي. تتضمن الأمثلة أنماط Singleton وFactory Method وBuilder. الأنماط الهيكلية هي المسؤولة عن تحديد تكوين الفئات والكائنات لتشكيل هياكل أكبر. تسهل هذه الأنماط تصميم مكونات النظام المرنة والفعالة التي يمكن تكييفها بسهولة مع المتطلبات المتغيرة. تتضمن الأمثلة أنماط المحول والجسر والمركب. تركز الأنماط السلوكية على أنماط الاتصال والمسؤوليات بين الكائنات، مما يتيح الإدارة الفعالة لتفاعلات الكائنات والتعاون. تشمل الأمثلة المراقب وسلسلة المسؤولية وأنماط الحالة.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية No-Code ، على الاستفادة من فوائد أنماط التصميم لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS باستخدام المكونات المرئية. مع بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين تنفيذ أنماط التصميم الحالية بسرعة لدعم تطبيقاتهم وتحسين بنية البرامج الشاملة الخاصة بهم.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار نمط Model-View-Controller (MVC)، وهو نمط معماري مستخدم على نطاق واسع يشجع على فصل الاهتمامات بين المكونات المختلفة للنظام. يعمل AppMaster على تبسيط عملية تنفيذ نمط MVC من خلال توفير تمثيلات مرئية للمكونات لإنشاء واجهة المستخدم (طرق العرض)، وتحديد نماذج البيانات (النماذج)، وتطبيق منطق الأعمال (وحدات التحكم). يتيح ذلك للمطورين التركيز على منطق التطبيق ووظيفته، بدلاً من تعقيدات تنفيذ نمط MVC من البداية.

يمتد استخدام AppMaster لأنماط التصميم إلى مصمم BP المرئي الخاص به، والذي يسمح للمستخدمين بتصميم وتنفيذ عمليات الأعمال المعقدة دون كتابة أي تعليمات برمجية. تتيح هذه الميزة القوية للمستخدمين غير التقنيين إنشاء منطق الأعمال والحفاظ عليه، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير بشكل كبير وتقليل فرص حدوث الأخطاء. إن قدرات النظام الأساسي تجعله مثاليًا لوضع النماذج الأولية السريعة للتطبيقات، مما يتيح دورات التطوير التكرارية ويسمح للمطورين بالتحقق من صحة تصميماتهم دون تكبد ديون فنية.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام تقنيات معتمدة على نطاق واسع مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول. وهذا يضمن التوافق وقابلية الصيانة عبر مختلف المنصات والأجهزة، مما يقلل بشكل أكبر من المخاطر المحتملة ويضمن الأداء الأمثل لحالات الاستخدام عالية التحميل.

يعد استخدام أنماط التصميم في الأنظمة No-Code مثل AppMaster أمرًا ضروريًا لتحقيق تطوير تطبيق متسق وفعال وقابل للتطوير لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. ومن خلال دمج هذه الأنماط في كل جانب من جوانب النظام الأساسي، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تلبي متطلباتهم المحددة دون الاضطرار إلى التعامل مع تعقيدات التنفيذ اليدوي. ونتيجة لذلك، يتيح AppMaster إمكانية تطوير التطبيقات بشكل أسرع بـ 10 مرات وبتكلفة أكثر 3 مرات، مما يسمح لمزيد من الشركات بالاستفادة من قوة التكنولوجيا ومتابعة الحلول المبتكرة لتحقيق أهدافها التنظيمية.