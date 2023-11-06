في سياق قابلية التوسع، يشير النسخ المتماثل إلى ممارسة إنشاء نسخ ومثيلات متعددة من البيانات أو مكونات النظام، إما داخل بيئة واحدة أو عبر بيئات متعددة، بهدف تحسين الأداء العام والتوفر والاستقرار للنظام الحالي. تحجيم. قد يحدث النسخ المتماثل على مستويات مختلفة، مثل النسخ المتماثل للبيانات، حيث يتم عكس محتوى قاعدة البيانات عبر مواقع متعددة، والنسخ المتماثل للعملية، حيث يتم إنشاء مثيلات متعددة لمكون أو خدمة للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة. يعد النسخ المتماثل عنصرًا أساسيًا في وصفة بناء أنظمة قابلة للتطوير ومتسامحة مع الأخطاء ومتاحة للغاية، خاصة في عصر الحوسبة السحابية والبنى الموزعة.

يعد نسخ البيانات أحد أكثر أشكال النسخ شيوعًا، حيث يوفر نسخًا متعددة من البيانات لأغراض الأداء والتكرار. يمكن تحقيق النسخ المتماثل للبيانات في الوقت الفعلي، مع نشر تحديثات البيانات عبر مثيلات النسخ المتماثلة عند إجرائها، أو بشكل غير متزامن، حيث يتم نشر التحديثات إلى النسخ المتماثلة على فترات زمنية محددة. الهدف الأساسي من تكرار البيانات هو توفير نظام متسامح مع الأخطاء حيث لا يؤدي الفشل في حالة واحدة إلى فقدان البيانات أو توفر الخدمة. في الواقع، اكتشفت دراسة أجرتها جامعة كارنيجي ميلون ومايكروسوفت أن نظام النسخ المطبق جيدًا يمكنه تحمل ما يصل إلى 32 خطأ متزامنًا دون تكبد أي عدم توفر.

يعد النسخ المتماثل للعملية شكلاً آخر من أشكال النسخ المتماثل الذي يركز على إنشاء مثيلات متعددة لمكون أو خدمة أو تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ، بهدف تحسين الأداء وقابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء. ومن خلال توزيع عبء العمل عبر المكونات المنسوخة، يمكن للأنظمة التعامل بشكل أفضل مع الزيادات في الطلب مع منع نقاط الفشل الفردية. يعد نسخ العمليات ذا أهمية خاصة في سياق الخدمات الصغيرة، حيث يؤدي دمج الوظائف المنفصلة في العديد من الخدمات القابلة للنشر والقابلة للتطوير بشكل فردي إلى تسهيل تكرار المكونات المطلوبة حسب الحاجة.

تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل التكامل السلس لاستراتيجيات النسخ المتماثل في عملية إنشاء وتوسيع نطاق تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. ومن خلال مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP)، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات بسهولة، مثل تصميمات المخططات لقاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، والتي يمكن أن تشكل الأساس لنسخ البيانات في بيئات قواعد البيانات الموزعة. تم تصميم التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، والمكتوبة باستخدام لغة البرمجة Go (golang)، لتكون عديمة الحالة، مما يجعلها مناسبة تمامًا للنسخ المتماثل والمعالجة المتزامنة لأحمال العمل المتزايدة. يدعم AppMaster أيضًا إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WebSocket، والتي يمكن تكرارها والوصول إليها من خلال مثيلات متعددة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وبالتالي تحسين الأداء وقابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء لهذه التطبيقات.

يقوم AppMaster أيضًا بإنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يسمح هذا الأسلوب بإجراء تحديثات سلسة لمفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، وبالتالي توفير مستوى من المرونة في إدارة الخدمات والمكونات المكررة.

عند اعتماد استراتيجيات النسخ من أجل قابلية التوسع، هناك العديد من أفضل الممارسات والمقايضات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار. إحدى هذه المقايضة هي الاتساق مقابل التوفر. في بعض الحالات، قد يكون من المهم التأكد من بقاء البيانات متسقة عبر النسخ المتماثلة، مما قد يؤدي إلى تقليل التوفر أو زيادة زمن الاستجابة أثناء نشر التحديثات. وفي حالات أخرى، فإن إعطاء الأولوية للتوفر يعني السماح بحالات غير متناسقة محتملة عبر النسخ المتماثلة، مع كون الاتساق النهائي هو الهدف. يمكن استخدام استراتيجيات وتقنيات النسخ المختلفة لتحقيق التوازن المناسب بين هذين المتطلبين.

هناك اعتبار حاسم آخر وهو إدارة التعقيد المتزايد بسبب نشر المكونات المكررة. يمكن أن تساعد أدوات النشر والإدارة المؤتمتة، والتكامل المستمر وخطوط النشر المستمر (CI/CD)، واستخدام الحاويات، مثل حاويات Docker، في تخفيف التحديات المرتبطة بإدارة المثيلات المنسوخة عبر البيئات المعقدة.

في الختام، يعد النسخ المتماثل عنصرًا حيويًا في بناء وتوسيع نطاق تطبيقات البرامج الحديثة، مما يساهم في تحسين الأداء والتسامح مع الأخطاء والتوافر عبر البيئات الموزعة. توفر منصة AppMaster no-code مجموعة أدوات شاملة لدمج النسخ المتماثل في عملية التطوير، وتمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير يمكنها تلبية متطلبات حالات الاستخدام المختلفة بشكل فعال، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.