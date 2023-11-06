تشير الحوسبة الموزعة، في سياق قابلية التوسع، إلى نموذج حوسبة يسخر القوة الحسابية للعديد من الأجهزة أو العقد المترابطة لتحقيق هدف مشترك بشكل تعاوني أو تنفيذ مهمة معقدة. بشكل عام، يشتمل نظام الحوسبة الموزعة على شبكة معقدة من الأجهزة المجهزة بقدرات المعالجة والذاكرة الخاصة بها. تعمل هذه الأجهزة، المعروفة أيضًا باسم العقد أو الوكلاء، معًا من خلال تبادل البيانات والتعاون في المهام الحسابية، مما يزيد من قوة المعالجة الإجمالية للنظام.

تعد قابلية التوسع جانبًا حاسمًا في أي نظام برمجي، خاصة في عصر البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء (IoT)، حيث يستمر حجم البيانات وسرعتها وتنوعها في الزيادة بشكل كبير. وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن تنمو البيانات العالمية بنسبة 61% بحلول عام 2025، لتصل إلى 175 زيتابايت. وبالتالي، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تُظهر أنظمة البرمجيات قدرة قوية على التكيف واستيعاب المتطلبات المتزايدة من حيث الأداء والوظائف والأمان، دون التعرض لانخفاض في الجودة أو الفعالية. هذا هو المكان الذي تتفوق فيه الحوسبة الموزعة، حيث تقدم حلاً قابلاً للتطوير بدرجة عالية وفعالاً من حيث التكلفة وفعالاً يستخدم بشكل صحيح شبكة من موارد الحوسبة لتحسين الأداء والنتائج التي يمكن الاعتماد عليها.

في الحوسبة الموزعة، يتم تقسيم المهام عادةً إلى مهام فرعية أصغر ومستقلة مخصصة للعقد المترابطة، مما يتيح المعالجة المتوازية. تضمن هذه الطريقة استخدامًا أفضل للموارد وتحسين الأداء مقارنة بالنظام المركزي حيث يقتصر عبء العمل على قدرة المعالجة لعقدة واحدة. علاوة على ذلك، تقلل الحوسبة الموزعة من مخاطر فشل النظام أو الاختناقات، حيث يمكن للنظام توزيع عبء العمل عبر عقد متعددة والتكيف مع فشل العقد أو تقلباتها. يعد هذا الاختيار المعماري مفيدًا بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب معالجة في الوقت الفعلي أو توفرًا عاليًا، حيث إنه يزيد من كفاءة النظام وموثوقيته، حتى في ظل أحمال العمل الثقيلة.

لقد خضعت الحوسبة الموزعة لتحسين كبير على مر السنين، مع ظهور تقنيات وأطر وخوارزميات مختلفة لتسهيل تطوير وإدارة الأنظمة الموزعة. تشمل الأمثلة البارزة MapReduce، وهو نموذج برمجة لمعالجة مجموعات البيانات الكبيرة؛ Hadoop، وهو إطار عمل مفتوح المصدر للتخزين والمعالجة الموزعة؛ وKubernetes، وهي منصة لتنسيق الحاويات مصممة لأتمتة نشر التطبيقات الموجودة في حاويات وتوسيع نطاقها وإدارتها.

في AppMaster ، نحن نفهم الدور الحاسم الذي تلعبه الحوسبة الموزعة في بناء أنظمة برمجية حديثة وقابلة للتطوير. ولهذا السبب، تعمل منصتنا no-code على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات موثوقة وقابلة للتطوير بدرجة عالية واختبارها ونشرها بشكل مرئي. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster لتحقيق الأداء الأمثل، حيث تعمل بكفاءة على الاستفادة من قوة الحوسبة الموزعة باستخدام لغة البرمجة Go (golang) لتطوير التطبيقات الخلفية. من خلال تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، يتيح AppMaster إمكانية التوسع الأفقي السلس عن طريق إضافة العقد أو إزالتها عند الطلب، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد والأداء المتسق عبر أعباء العمل المختلفة.

توفر منصتنا العديد من مزايا قابلية التوسع، مثل الإنشاء السريع للتطبيقات القادرة على التعامل مع البيانات الضخمة ومتطلبات أعباء العمل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول للمستخدمين تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يوفر الوقت والموارد. علاوة على ذلك، ونظرًا لقدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات من الصفر، يستفيد المستخدمون من غياب الديون الفنية، حيث يمكن إعادة إنشاء أي تطبيق تم إنشاؤه بسهولة ليتوافق مع المواصفات المعدلة.

في الختام، تعد الحوسبة الموزعة نموذجًا أساسيًا في سياق قابلية التوسع، مما يوفر مرونة لا مثيل لها وقدرة على التكيف مع التطبيقات الحديثة المعتمدة على البيانات. ومن خلال الاستفادة من الحوسبة الموزعة، يمكن تصميم أنظمة البرمجيات لاستيعاب المتطلبات سريعة التطور والتعامل مع أعباء العمل العالية بسهولة وكفاءة. يعد AppMaster مثالًا ساطعًا لمنصة no-code تحتضن الحوسبة الموزعة في التزامها بتقديم حلول برمجية قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام. بفضل أحدث التقنيات والأدوات، يمكّن AppMaster المستخدمين من تسخير الإمكانات الكاملة للحوسبة الموزعة، مما يضمن تطبيقات مستقبلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.