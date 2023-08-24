أتمتة التسويق بدون كود

تشير أتمتة التسويق No-Code إلى استخدام أدوات ومنصات برمجية قوية تعمل على تبسيط عمليات التسويق، مما يمكّن الشركات من إدارة حملاتها التسويقية بشكل فعال دون الحاجة إلى مهارات برمجة واسعة النطاق أو خبرة برمجية. لقد أصبح هذا النهج شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة حيث تسعى المؤسسات جاهدة لتحسين أدائها التسويقي مع تقليل الاعتماد على فرق التطوير وإزالة الحواجز التقنية المرتبطة بحلول أتمتة التسويق التقليدية.

في سياق تطوير No-Code ، تتيح منصات أتمتة التسويق مثل AppMaster للمستخدمين تصميم استراتيجيات التسويق وتخصيصها وتنفيذها بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (باستخدام مصممي عمليات الأعمال)، واتصالات REST API، وتطبيقات الويب والهاتف المحمول في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من واجهات drag-and-drop والمصممين المرئيين في AppMaster. يتيح ذلك لفرق التسويق التركيز على صياغة حملات فعالة وتحليل النتائج بدلاً من مواجهة الجوانب الفنية لأتمتة التسويق.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة Gartner، من المتوقع أن يمثل تطوير التطبيقات No-Code أكثر من 65% من إجمالي أنشطة تطوير التطبيقات بحلول عام 2024. ويعود ظهور أتمتة التسويق No-Code إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك التعقيد المتزايد للتسويق الرقمي النظم البيئية، والطلبات المتزايدة المفروضة على فرق التسويق لتحسين الكفاءة وتحقيق النتائج، والمشهد سريع التطور لتكنولوجيا التسويق. إن اعتماد منصات أتمتة التسويق No-Code تعليمات برمجية مثل AppMaster يمكّن المؤسسات من تقليل تكاليف التطوير وتقصير الجداول الزمنية للتنفيذ واستهداف عملائها بشكل أكثر فعالية من خلال حملات تسويقية مخصصة تعتمد على البيانات.

هناك العديد من الفوائد الرئيسية المرتبطة بحلول أتمتة التسويق No-Code. يمكن أن تشمل هذه الفوائد ما يلي:

تقليل الاعتماد على فرق التطوير: من خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة، يمكن لفرق التسويق تصميم حملاتها التسويقية وتنفيذها وإدارتها بشكل مستقل دون الاعتماد على المبرمجين أو موارد تكنولوجيا المعلومات.

من خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة، يمكن لفرق التسويق تصميم حملاتها التسويقية وتنفيذها وإدارتها بشكل مستقل دون الاعتماد على المبرمجين أو موارد تكنولوجيا المعلومات. مرونة وسرعة أكبر: تعمل أدوات أتمتة التسويق No-Code تعليمات برمجية على تبسيط عملية تصميم استراتيجيات التسويق ونشرها وتحديثها، مما يسمح للمسوقين بإجراء تغييرات كبيرة بشكل فوري والتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتطورة. يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم أيضًا للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إرسال إصدار جديد إلى App Store وPlay Market، وبالتالي تسريع التحديثات وتقليل وقت التوقف عن العمل.

تعمل أدوات أتمتة التسويق تعليمات برمجية على تبسيط عملية تصميم استراتيجيات التسويق ونشرها وتحديثها، مما يسمح للمسوقين بإجراء تغييرات كبيرة بشكل فوري والتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتطورة. يتيح نهج القائم على الخادم أيضًا للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى إرسال إصدار جديد إلى App Store وPlay Market، وبالتالي تسريع التحديثات وتقليل وقت التوقف عن العمل. اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات: توفر AppMaster وغيرها من منصات أتمتة التسويق No-Code إمكانات تحليلية وإعداد تقارير متقدمة، مما يضمن وصول المستخدمين إلى الرؤى التي يحتاجونها لتحسين حملاتهم التسويقية بشكل مستمر واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات.

توفر وغيرها من منصات أتمتة التسويق إمكانات تحليلية وإعداد تقارير متقدمة، مما يضمن وصول المستخدمين إلى الرؤى التي يحتاجونها لتحسين حملاتهم التسويقية بشكل مستمر واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات. زيادة قابلية التوسع وفعالية التكلفة: تعمل حلول أتمتة التسويق No-Code برمجية على تقليل المخاطر المرتبطة بالديون التقنية، حيث يتم دائمًا إنشاء التطبيقات من الصفر عندما تتغير المتطلبات. ويساعد ذلك على ضمان بقاء الحملات التسويقية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة، حتى في حالات الاستخدام ذات النمو المرتفع أو المؤسسات.

تتضمن أمثلة التطبيقات العملية لأتمتة التسويق No-Code برمجية ما يلي:

التسويق عبر البريد الإلكتروني: يمكن للمستخدمين تصميم قوالب بريد إلكتروني ملفتة للنظر، وأتمتة تسليم البريد الإلكتروني بناءً على محفزات محددة، وتقسيم جمهورهم لتقديم محتوى أكثر استهدافًا.

يمكن للمستخدمين تصميم قوالب بريد إلكتروني ملفتة للنظر، وأتمتة تسليم البريد الإلكتروني بناءً على محفزات محددة، وتقسيم جمهورهم لتقديم محتوى أكثر استهدافًا. التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يمكن للمسوقين إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية، وجدولة المنشورات، وتتبع تحليلات التفاعل، كل ذلك ضمن منصة واحدة متكاملة.

يمكن للمسوقين إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية، وجدولة المنشورات، وتتبع تحليلات التفاعل، كل ذلك ضمن منصة واحدة متكاملة. إدارة العملاء المحتملين ورعايتهم: من خلال دمج بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) والاستفادة من إمكانات التجزئة المتقدمة، تمكّن منصات أتمتة التسويق No-Code المستخدمين من تطوير أنظمة تسجيل عملاء محتملين ذكية وحملات رعاية مخصصة لتحسين معدلات التحويل.

من خلال دمج بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) والاستفادة من إمكانات التجزئة المتقدمة، تمكّن منصات أتمتة التسويق المستخدمين من تطوير أنظمة تسجيل عملاء محتملين ذكية وحملات رعاية مخصصة لتحسين معدلات التحويل. تحليلات الأداء التسويقي: إن القدرة على جمع وتحليل وتصور البيانات في الوقت الفعلي حول أداء الحملة التسويقية تعزز بشكل كبير عملية صنع القرار وجهود التحسين.

تمثل أتمتة التسويق No-Code تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تصميم وتنفيذ حملاتها التسويقية. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية مثل AppMaster ، يمكن للمسوقين تحسين سير العمل لديهم، واكتساب رؤى أعمق حول سلوك العملاء، وتحسين فعالية استراتيجياتهم التسويقية دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة أو موارد تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق. مع استمرار تزايد اعتماد أتمتة التسويق No-Code ، نتوقع رؤية تركيز أكبر على عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات والتطور المستمر لتكنولوجيا التسويق.