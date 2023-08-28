المصادقة متعددة العوامل (MFA) هي آلية أمنية تتطلب من المستخدمين مصادقة أنفسهم باستخدام عاملين مختلفين أو أكثر، ليكونوا بمثابة طبقة إضافية من الأمان للوصول إلى الأنظمة والتطبيقات الرقمية. تنقسم هذه العوامل عادةً إلى ثلاث فئات رئيسية: شيء يعرفه المستخدم، مثل كلمة المرور أو سؤال سري؛ شيء يمتلكه المستخدم، مثل رمز مادي أو تطبيق جوال يقوم بإنشاء رموز حساسة للوقت؛ وشيء ما هو المستخدم، والذي يشير إلى البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع، أو التعرف على الوجه، أو مسح شبكية العين.

في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، يلعب MFA دورًا حاسمًا في تعزيز أمان حسابات المستخدمين والتطبيقات المبنية على النظام الأساسي. وبالنظر إلى العدد المتزايد من الهجمات السيبرانية وخروقات البيانات في جميع أنحاء العالم، فإن تنفيذ MFA يحمي البيانات والتطبيقات الحساسة من الوصول غير المصرح به. وفقًا لتقرير عام 2020 من تقرير التحقيقات في خرق بيانات Verizon لعام 2020 (DBIR)، يمكن إرجاع ما لا يقل عن 80٪ من الانتهاكات إلى بيانات الاعتماد المخترقة. يؤدي تطبيق المصادقة متعددة العوامل (MFA) إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمجرد الاعتماد على أساليب المصادقة التقليدية ذات العامل الواحد مثل كلمات المرور.

باعتباره نظامًا no-code ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة مع الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة بالبرمجة أو عدم الحاجة إليها. تضمن المنصة بقاءها على اطلاع بأحدث الممارسات الأمنية لحماية مستخدميها وتطبيقاتها. يعد دمج وظائف MFA مفيدًا لعملاء AppMaster لتأمين أنظمتهم الداخلية، كما أنه بمثابة ميزة أساسية للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي.

يقدم AppMaster مجموعة من الخيارات لدمج MFA في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خوارزميات مختلفة مثل إنشاء كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، أو الرموز الافتراضية، أو الأجهزة القائمة على الأجهزة، أو حتى الأساليب القائمة على القياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، اعتمادًا على مستوى الأمان المطلوب لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. التطبيقات.

يوفر تطبيق MFA في التطبيقات التي تم تطويرها بواسطة AppMaster العديد من الفوائد:

الأمان المعزز: يوفر MFA طبقة إضافية من الحماية ضد مجرمي الإنترنت، مما يضمن أنه حتى لو تم اختراق أحد عوامل المصادقة، فسيتم منع الوصول غير المصرح به. امتثال تنظيمي أفضل: يساعد استخدام MFA الشركات على الالتزام بلوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وHIPAA وSOX، التي تفرض متطلبات صارمة لحماية البيانات الشخصية والحساسة. تجربة مستخدم محسنة: من خلال دمج MFA، يمكن للمستخدمين التأكد من أن تطبيقاتهم وبياناتهم محمية، مما يقلل من الضغط والوقت المستغرق في التعافي من الحوادث الأمنية.

في حين أن دمج MFA يجلب العديد من الفوائد، فمن الضروري تحقيق التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام. يعد ضمان أن تنفيذ MFA لا يعيق تجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على رضا المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لـ AppMaster استخدام المصادقة التكيفية من خلال اكتشاف الحالات الشاذة في سلوك المستخدم أو موقع الجهاز. وبالتالي، يمكن للنظام أن يطالب المستخدمين بإجراء تحقق إضافي فقط عند الضرورة، مما يقلل من الاضطرابات في تجربة المستخدم.

في الختام، تعد المصادقة متعددة العوامل (MFA) جزءًا لا يتجزأ من الأمان الحديث، ويجب على الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster إعطاء الأولوية لتنفيذها مع الحفاظ على التوازن بين الأمان وسهولة الاستخدام. من خلال دمج MFA في النظام الأساسي، لا يحمي AppMaster الحسابات والتطبيقات المبنية عليه فحسب، بل يوفر أيضًا للعملاء القدرة على تضمين أمان قوي في تطبيقاتهم، مما يساعدهم على الامتثال للوائح وتحسين تجربة المستخدم الشاملة لمستخدميهم النهائيين.