No-Code调查工具是指一类软件应用程序，旨在使具有很少或没有技术知识或编程技能的用户能够创建、分发和分析调查，而无需手动编写、配置或部署任何代码。这些工具源于更广泛的no-code运动，该运动旨在通过提供易于使用的可视化界面和drag-and-drop设计功能来实现软件开发的民主化，使非技术背景的人员能够进行设计、原型设计和发布快速高效地应用。

近年来，像AppMaster这样的no-code工具允许用户使用直观、可定制的界面直观地构建和管理应用程序，从而彻底改变了传统的软件开发环境。 No-Code调查工具遵循相同的可访问性和用户友好性设计原则，提供预构建的模板、问题类型和交互式元素，可以组装、配置和自定义这些元素以创建各种基于调查的应用程序。这些应用程序可以在各种平台上使用，包括网络、移动和后端系统，满足不同的业务需求、用户需求和行业。

据 Gartner 预测，到 2024 年， no-code开发市场预计将达到 144 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 28.1%。市场营销、医疗保健、金融、教育和电子商务等众多垂直行业对在线调查、数据收集和分析解决方案的需求大幅增长，推动了对no-code工具（包括No-Code调查工具）的需求。更多的。此外，随着应用程序开发中对敏捷方法的需求不断增加，以及企业缩短上市时间的压力越来越大，企业越来越多地采用no-code解决方案来提高效率和市场竞争力。

与传统的基于编码的调查开发方法相比， No-Code调查工具具有几个明显的优势。首先，它们显着降低了进入门槛，允许非技术背景的人创建和部署调查，而这在历史上仅限于开发人员。其次，这些工具可以通过自动化重复任务、简化调查设计和部署以及减少所需的时间和资源来加快开发周期。第三， no-code解决方案还通过提供一个共享平台来改善协作和可访问性，非技术利益相关者（例如产品所有者、项目经理和业务分析师）可以在该平台上直接了解调查设计过程并为其提供输入。

no-code调查工具的一个著名示例是AppMaster平台。作为全面的no-code应用程序开发解决方案， AppMaster使用户能够直观地创建数据模型、设计业务逻辑、开发后端应用程序的 REST API 和 WSS endpoints 。此外，它还提供了一组强大的功能组件，用于设计 Web 和移动应用程序，并提供 UI 设计、业务逻辑和交互支持。每当AppMaster用户单击“发布”按钮时，平台就会生成源代码、编译应用程序、运行测试、将其打包到Docker容器（用于后端应用程序）中，并将其部署到云端。 AppMaster致力于确保高效、无缝的软件开发，与传统开发方法相比，速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。

事实证明No-Code调查工具对于旨在增强数据驱动决策、客户参与和整体数字应用程序开发策略的企业来说是宝贵的资产。随着no-code运动继续获得动力并重塑软件开发行业，预计这些工具将变得越来越复杂，为广大用户、应用程序和用例提供更大的灵活性、可扩展性和可访问性。鉴于这些发展，利用No-Code调查工具的力量的企业将具有明显的优势，使他们能够更快地适应市场趋势，在竞争中保持领先地位，并为客户提供更好的价值。