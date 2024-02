Ferramentas de pesquisa sem código

Ferramentas de pesquisa No-Code referem-se a uma classe de aplicativos de software projetados para permitir que usuários, que possuem pouco ou nenhum conhecimento técnico ou habilidades de programação, criem, distribuam e analisem pesquisas sem ter que escrever, configurar ou implantar manualmente qualquer código. Essas ferramentas surgiram do movimento mais amplo no-code, que busca democratizar o desenvolvimento de software, fornecendo interfaces visuais fáceis de usar e recursos de design drag-and-drop que permitem que pessoas com experiência não técnica projetem, criem protótipos e lancem aplicações de forma rápida e eficiente.

Nos últimos anos, ferramentas no-code como AppMaster revolucionaram o cenário tradicional de desenvolvimento de software, permitindo aos usuários criar e gerenciar aplicativos visualmente usando uma interface intuitiva e personalizável. As ferramentas de pesquisa No-Code seguem os mesmos princípios de design de acessibilidade e facilidade de uso, fornecendo modelos pré-construídos, tipos de perguntas e elementos interativos que podem ser montados, configurados e personalizados para criar uma ampla variedade de aplicativos baseados em pesquisas. Esses aplicativos podem ser usados ​​em diversas plataformas, incluindo sistemas web, móveis e back-end, atendendo a diversos requisitos de negócios, necessidades de usuários e setores.

De acordo com o Gartner, estima-se que o mercado de desenvolvimento no-code atinja US$ 14,4 bilhões até 2024, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,1%. A demanda por ferramentas no-code, incluindo ferramentas de pesquisa No-Code, foi alimentada por um aumento maciço na necessidade de pesquisas on-line, coleta de dados e soluções analíticas em vários setores verticais da indústria, como marketing, saúde, finanças, educação e mais. Além disso, com a crescente necessidade de metodologias ágeis no desenvolvimento de aplicações e a crescente pressão sobre as empresas para reduzir o tempo de colocação no mercado, as empresas estão a adotar cada vez mais soluções no-code para aumentar a eficiência e a competitividade no mercado.

As ferramentas de pesquisa No-Code oferecem várias vantagens distintas em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento de pesquisas baseadas em codificação. Em primeiro lugar, reduzem significativamente as barreiras de entrada, permitindo que pessoas com formação não técnica criem e implementem inquéritos, o que historicamente era limitado apenas a programadores. Em segundo lugar, estas ferramentas podem acelerar o ciclo de desenvolvimento, automatizando tarefas repetitivas, simplificando a concepção e implementação de inquéritos e reduzindo o tempo e os recursos necessários. Em terceiro lugar, as soluções no-code também melhoram a colaboração e a acessibilidade, fornecendo uma plataforma partilhada onde as partes interessadas não técnicas, como proprietários de produtos, gestores de projetos e analistas de negócios, podem ter visibilidade direta e contribuir para o processo de concepção do inquérito.

Um exemplo notável de ferramenta de pesquisa no-code é a plataforma AppMaster. Como uma solução abrangente de desenvolvimento de aplicativos no-code, AppMaster permite que seus usuários criem modelos de dados visualmente, projetem lógica de negócios, desenvolvam API REST e endpoints WSS para aplicativos backend. Além disso, ele fornece um conjunto robusto de componentes funcionais para projetar aplicativos web e móveis, completo com design de UI, lógica de negócios e suporte de interatividade. Sempre que um usuário AppMaster clica no botão ‘Publicar’, a plataforma gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos backend) e os implanta na nuvem. AppMaster está comprometida em garantir o desenvolvimento de software eficiente e contínuo, 10x mais rápido e 3x mais econômico em comparação aos métodos de desenvolvimento tradicionais.

As ferramentas de pesquisa No-Code provaram ser um ativo inestimável para empresas que desejam aprimorar sua tomada de decisões baseada em dados, envolvimento do cliente e estratégias gerais de desenvolvimento de aplicativos digitais. À medida que o movimento no-code continua a ganhar impulso e a remodelar a indústria de desenvolvimento de software, espera-se que estas ferramentas se tornem cada vez mais sofisticadas, oferecendo ainda maior flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade para um vasto espectro de utilizadores, aplicações e casos de utilização. À luz destes desenvolvimentos, as empresas que aproveitam o poder das ferramentas de pesquisa No-Code terão uma vantagem distinta, permitindo-lhes adaptar-se mais rapidamente às tendências do mercado, permanecer à frente da concorrência e oferecer melhor valor aos seus clientes.