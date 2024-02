BPM (gestione dei processi aziendali) senza codice

No-Code BPM, o No-Code Business Process Management, è un approccio moderno all'orchestrazione, modellazione, esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione dei processi aziendali e dei flussi di lavoro senza la necessità di competenze di programmazione o codifica tradizionali. Questo cambio di paradigma mira a consentire agli utenti non tecnici, noti anche come sviluppatori cittadini, di progettare, implementare e gestire processi aziendali complessi con l'aiuto di interfacce visive intuitive e componenti drag-and-drop. Di conseguenza, le aziende possono ottenere una migliore efficienza operativa, costi di sviluppo ridotti e una maggiore agilità in risposta alle condizioni dinamiche del mercato.

Al centro del No-Code BPM c’è il concetto di modellazione visiva, in cui i processi aziendali sono progettati utilizzando notazioni grafiche e diagrammi di flusso anziché scrivere codice. Questo approccio democratizza l'accesso all'automazione dei processi e consente agli utenti con background diversi di collaborare in modo efficace concentrandosi sugli obiettivi e sui requisiti aziendali. L’adozione delle piattaforme BPM No-Code è in costante crescita, e con buone ragioni. Secondo Gartner, si prevede che il mercato delle piattaforme di sviluppo no-code crescerà del 45% entro il 2025 a causa della crescente domanda di sviluppo rapido di applicazioni e della ridotta dipendenza dal supporto IT tradizionale.

Un esempio di una potente piattaforma BPM No-Code è AppMaster, che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili senza scrivere alcun codice. AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare processi aziendali utilizzando Visual BP Designer, generare API REST ed endpoints WSS e sviluppare interfaccia utente web e mobile con un'interfaccia drag-and-drop. Questa piattaforma innovativa include anche funzionalità per definire la logica aziendale per ciascun componente, generare codice sorgente, eseguire test e distribuire applicazioni senza sforzo. Tutte queste funzionalità rendono il processo di sviluppo di applicazioni complesse più veloce, più conveniente e accessibile a una gamma più ampia di utenti.

L'approccio unico di AppMaster al No-Code BPM si traduce in numerosi vantaggi chiave per le aziende:

Cicli di sviluppo accelerati: eliminando la necessità di codifica manuale, AppMaster riduce i tempi di sviluppo e aiuta a fornire applicazioni fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali.

eliminando la necessità di codifica manuale, riduce i tempi di sviluppo e aiuta a fornire applicazioni fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali. Costi ridotti e maggiore efficienza: con AppMaster , le aziende possono risparmiare fino a tre volte sui costi di sviluppo e sull'allocazione delle risorse consentendo agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni complete che soddisfino le loro esigenze senza il supporto di specialisti IT.

con , le aziende possono risparmiare fino a tre volte sui costi di sviluppo e sull'allocazione delle risorse consentendo agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni complete che soddisfino le loro esigenze senza il supporto di specialisti IT. Collaborazione e innovazione migliorate: le funzionalità di modellazione visiva di AppMaster promuovono una comunicazione efficace e il lavoro di squadra tra le parti interessate tecniche e non tecniche. Ciò si traduce in un processo decisionale più rapido e nella capacità di innovare con fiducia.

le funzionalità di modellazione visiva di promuovono una comunicazione efficace e il lavoro di squadra tra le parti interessate tecniche e non tecniche. Ciò si traduce in un processo decisionale più rapido e nella capacità di innovare con fiducia. Scalabilità e flessibilità: le applicazioni create utilizzando AppMaster sono intrinsecamente scalabili grazie all'architettura backend stateless e al linguaggio di programmazione Go utilizzato per la generazione del codice. Inoltre, la piattaforma è compatibile con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, garantendo flessibilità alle aziende in ogni fase della curva di crescita.

le applicazioni create utilizzando sono intrinsecamente scalabili grazie all'architettura backend stateless e al linguaggio di programmazione Go utilizzato per la generazione del codice. Inoltre, la piattaforma è compatibile con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, garantendo flessibilità alle aziende in ogni fase della curva di crescita. Debito tecnico ridotto: AppMaster evita il debito tecnico rigenerando automaticamente le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Ciò garantisce che le applicazioni rimangano aggiornate e gestibili senza incorrere nei costi associati ai sistemi legacy.

Nonostante i numerosi vantaggi del No-Code BPM, è essenziale comprendere che potrebbe non essere la soluzione ideale per ogni scenario. Ad esempio, le aziende che richiedono logica e personalizzazioni altamente specializzate o quelle che operano in settori altamente regolamentati possono ancora dipendere dall’esperienza degli sviluppatori di software. Tuttavia, per molte piccole e medie imprese, nonché per le imprese che mirano alla trasformazione e all’innovazione digitale, No-Code BPM può rappresentare una soluzione altamente efficace ed efficiente.

In conclusione, No-Code BPM sta rivoluzionando l'approccio tradizionale all'automazione dei processi, fornendo alle aziende strumenti e piattaforme potenti come AppMaster. Consentendo agli sviluppatori cittadini di creare, gestire e ottimizzare le proprie applicazioni senza la necessità di competenze di codifica, le aziende possono ottenere una migliore efficienza operativa, costi ridotti e maggiore agilità. Di conseguenza, No-Code BPM continua a guadagnare terreno nel mercato, offrendo opportunità senza precedenti di innovazione e crescita in tutti i settori.