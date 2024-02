BPM (gerenciamento de processos de negócios) sem código

No-Code BPM, ou No-Code Business Process Management, é uma abordagem moderna para orquestrar, modelar, executar, monitorar e otimizar processos de negócios e fluxos de trabalho sem a necessidade de programação tradicional ou habilidades de codificação. Esta mudança de paradigma visa capacitar usuários não técnicos, também conhecidos como desenvolvedores cidadãos, para projetar, implementar e gerenciar processos de negócios complexos com a ajuda de interfaces visuais intuitivas e componentes drag-and-drop. Como resultado, as empresas podem alcançar maior eficiência operacional, custos de desenvolvimento reduzidos e maior agilidade em resposta às condições dinâmicas do mercado.

No centro do No-Code BPM está o conceito de modelagem visual, onde os processos de negócios são projetados usando notações gráficas e fluxogramas em vez de escrever código. Essa abordagem democratiza o acesso à automação de processos e permite que usuários de diversas origens colaborem de forma eficaz, concentrando-se nas metas e requisitos de negócios. A adoção de plataformas BPM No-Code está crescendo constantemente, e por um bom motivo. De acordo com o Gartner, prevê-se que o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code cresça 45% até 2025 devido à crescente demanda por desenvolvimento rápido de aplicativos e à redução da dependência do suporte de TI tradicional.

Um exemplo de plataforma BPM No-Code poderosa é AppMaster, que permite aos usuários criar aplicativos back-end, web e móveis sem escrever nenhum código. AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetem processos de negócios usando o BP Designer visual, gerem API REST e endpoints WSS e desenvolvam UI web e móvel com uma interface drag-and-drop. Esta plataforma inovadora também inclui recursos para definir lógica de negócios para cada componente, gerar código-fonte, executar testes e implantar aplicativos sem esforço. Todos esses recursos tornam o processo de desenvolvimento de aplicações complexas mais rápido, mais econômico e acessível a uma gama mais ampla de usuários.

A abordagem exclusiva do AppMaster para BPM No-Code resulta em diversas vantagens importantes para as empresas:

Ciclos de desenvolvimento acelerados: ao eliminar a necessidade de codificação manual, AppMaster reduz o tempo de desenvolvimento e ajuda a entregar aplicativos até 10 vezes mais rápido em comparação aos métodos de desenvolvimento tradicionais.

ao eliminar a necessidade de codificação manual, reduz o tempo de desenvolvimento e ajuda a entregar aplicativos até 10 vezes mais rápido em comparação aos métodos de desenvolvimento tradicionais. Custos reduzidos e maior eficiência: Com AppMaster , as empresas podem economizar até três vezes em custos de desenvolvimento e alocação de recursos, capacitando desenvolvedores cidadãos a criar aplicativos abrangentes que atendam às suas necessidades sem o suporte de especialistas de TI.

Com , as empresas podem economizar até três vezes em custos de desenvolvimento e alocação de recursos, capacitando desenvolvedores cidadãos a criar aplicativos abrangentes que atendam às suas necessidades sem o suporte de especialistas de TI. Colaboração e inovação aprimoradas: os recursos de modelagem visual do AppMaster promovem comunicação eficaz e trabalho em equipe entre partes interessadas técnicas e não técnicas. Isso resulta em tomadas de decisão mais rápidas e na capacidade de inovar com confiança.

os recursos de modelagem visual do promovem comunicação eficaz e trabalho em equipe entre partes interessadas técnicas e não técnicas. Isso resulta em tomadas de decisão mais rápidas e na capacidade de inovar com confiança. Escalabilidade e flexibilidade: os aplicativos desenvolvidos com AppMaster são inerentemente escaláveis ​​devido à arquitetura de back-end sem estado e à linguagem de programação Go usada para geração de código. Além disso, a plataforma é compatível com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL, garantindo flexibilidade para negócios em todas as fases da curva de crescimento.

os aplicativos desenvolvidos com são inerentemente escaláveis ​​devido à arquitetura de back-end sem estado e à linguagem de programação Go usada para geração de código. Além disso, a plataforma é compatível com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL, garantindo flexibilidade para negócios em todas as fases da curva de crescimento. Dívida técnica reduzida: AppMaster evita dívidas técnicas regenerando automaticamente os aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Isso garante que os aplicativos permaneçam atualizados e fáceis de manter sem incorrer nos custos associados aos sistemas legados.

Apesar das inúmeras vantagens do No-Code BPM, é fundamental entender que ele pode não ser a solução ideal para todos os cenários. Por exemplo, empresas que exigem lógica e personalizações altamente especializadas, ou aquelas que operam em setores altamente regulamentados, ainda podem depender da experiência dos desenvolvedores de software. No entanto, para muitas pequenas e médias empresas, bem como para empresas que visam a transformação digital e a inovação, No-Code BPM pode ser uma solução altamente eficaz e eficiente.

Concluindo, No-Code BPM está revolucionando a abordagem tradicional de automação de processos, fornecendo às empresas ferramentas e plataformas poderosas como AppMaster. Ao capacitar os desenvolvedores cidadãos para criar, gerenciar e otimizar seus aplicativos sem a necessidade de habilidades de codificação, as empresas podem alcançar maior eficiência operacional, custos reduzidos e maior agilidade. Como resultado, No-Code BPM continua a ganhar força no mercado, proporcionando oportunidades sem precedentes de inovação e crescimento em todos os setores.